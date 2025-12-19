Укр
Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

Руслана Заклинская
19 декабря 2025, 02:50
Новый год принесет настоящее счастье нескольким знакам зодиака.
Четыре знака зодиака станут главными счастливчиками 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Новый 2026 год обещает быть особенным для многих знаков зодиака. Для одних он станет временем новых возможностей и карьерного роста, для других - периодом личностного и духовного развития.

Главред узнал, какие четыре знака в новом году ощутят особую удачу, энергию и радость в жизни.

Овен

Астролог Parade Маресса Браун утверждает, что после непростого 2025 года, когда Сатурн и Нептун поочередно влияли на знак, Овны получат возможность насладиться новой волной позитивной энергии. Юпитер, проходя через ваш пятый дом творчества с 30 июня до конца года, откроет время для веселья, спонтанности и романтики.

Это период, когда можно смело следовать своим импульсам, уделять больше времени отдыху с родными и близкими и наслаждаться отношениями. Если вы одиноки, романтическая жизнь может стать ярче, а у пар ожидается усиление химии. Особенно благоприятные даты: 20 июля и 31 августа.

Рак

Раки, которые в течение второй половины 2025 года испытывали влияние Юпитера на свой первый дом идентичности, получат еще больше возможностей для личностного роста в 2026 году. Повышается уверенность в собственных силах, а жизнь наполняется оптимизмом и положительной энергией.

Это удачное время для того, чтобы отпустить старые страхи, развивать новые навыки и смело двигаться вперед. Юпитер поддерживает вас в реализации личных и профессиональных целей, а гармония между внутренним и внешним миром помогает рационально распределять ресурсы и энергию.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы получат возможность сиять еще ярче. С 30 июня 2026 года по 26 июля 2027 года Юпитер будет находиться в доме самооценки, даря положительную энергию и уверенность в собственных силах.

Это идеальное время для реализации амбиций, совершенствования навыков и достижения важных целей. Львы почувствуют гармонию в отношениях с собой и другими, а также будут иметь возможность расширить кругозор и получить новые знания без чрезмерных усилий. Особенно важные даты для Львов: 20-21 июля и 31 августа.

Стрелец

Стрельцы, для которых стремление к путешествиям и новым знаниям естественно, получат год, полный возможностей для расширения своей жизни. Юпитер, проходя через дом приключений и высшего образования, приглашает Стрельцов выходить за пределы привычной рутины и исследовать новые горизонты.

Ожидаются многочисленные шансы получить новые навыки, путешествовать и знакомиться с интересными людьми. Год также благоприятен для развития духовности и творчества, а особенно удачными будут даты 20-21 июля и 31 августа.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

