Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

Новый год принесет настоящее счастье нескольким знакам зодиака.

Четыре знака зодиака станут главными счастливчиками 2026 года

Новый 2026 год обещает быть особенным для многих знаков зодиака. Для одних он станет временем новых возможностей и карьерного роста, для других - периодом личностного и духовного развития.

Главред узнал, какие четыре знака в новом году ощутят особую удачу, энергию и радость в жизни.

Овен

Астролог Parade Маресса Браун утверждает, что после непростого 2025 года, когда Сатурн и Нептун поочередно влияли на знак, Овны получат возможность насладиться новой волной позитивной энергии. Юпитер, проходя через ваш пятый дом творчества с 30 июня до конца года, откроет время для веселья, спонтанности и романтики.

Это период, когда можно смело следовать своим импульсам, уделять больше времени отдыху с родными и близкими и наслаждаться отношениями. Если вы одиноки, романтическая жизнь может стать ярче, а у пар ожидается усиление химии. Особенно благоприятные даты: 20 июля и 31 августа.

Рак

Раки, которые в течение второй половины 2025 года испытывали влияние Юпитера на свой первый дом идентичности, получат еще больше возможностей для личностного роста в 2026 году. Повышается уверенность в собственных силах, а жизнь наполняется оптимизмом и положительной энергией.

Это удачное время для того, чтобы отпустить старые страхи, развивать новые навыки и смело двигаться вперед. Юпитер поддерживает вас в реализации личных и профессиональных целей, а гармония между внутренним и внешним миром помогает рационально распределять ресурсы и энергию.

Лев

Львы получат возможность сиять еще ярче. С 30 июня 2026 года по 26 июля 2027 года Юпитер будет находиться в доме самооценки, даря положительную энергию и уверенность в собственных силах.

Это идеальное время для реализации амбиций, совершенствования навыков и достижения важных целей. Львы почувствуют гармонию в отношениях с собой и другими, а также будут иметь возможность расширить кругозор и получить новые знания без чрезмерных усилий. Особенно важные даты для Львов: 20-21 июля и 31 августа.

Стрелец

Стрельцы, для которых стремление к путешествиям и новым знаниям естественно, получат год, полный возможностей для расширения своей жизни. Юпитер, проходя через дом приключений и высшего образования, приглашает Стрельцов выходить за пределы привычной рутины и исследовать новые горизонты.

Ожидаются многочисленные шансы получить новые навыки, путешествовать и знакомиться с интересными людьми. Год также благоприятен для развития духовности и творчества, а особенно удачными будут даты 20-21 июля и 31 августа.

