Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-1-aprelya-devam-otpustit-proshloe-rybam-poluchat-10753214.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 1 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на среду для Овна: Умеренность

Овны, будьте терпеливы в этом процессе. Карта Таро "Умеренность" предсказывает ситуацию, в которой вам нужно быть добрым, терпеливым и настойчивым в ситуации, которая сейчас не складывается.

1 апреля сопротивляйтесь желанию действовать силой. Вместо этого позвольте себе прислушаться к своему внутреннему голосу, который направит вас на следующие шаги.

Телец

Таро-гороскоп на среду для Тельца: Справедливость

Тельцы, ваша карта Таро на 1 апреля — Справедливость, которая учит вас быть справедливым, беспристрастным и непредвзятым. Вам может быть трудно отбросить свое эго и взглянуть на вещи со стороны.

Но ради гармонии и сохранения отношений избегайте думать только о том, как бы вы поступили в данной ситуации. Смотрите на вещи шире.

Близнецы

Таро-гороскоп на среду для Близнецов: Король Кубков

Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость, которая часто достигается через различные испытания, трудности и невзгоды.

1 апреля ваш характер может оказаться под вопросом, и то, насколько хорошо вы умеете эмоционально контролировать себя, имеет значение. Вместо того чтобы впадать в гнев, сделайте глубокий вдох и успокойте свой разум.

Позвольте себе руководствоваться терпением и слушайте, пытаясь решить проблемы или наладить отношения с другими.

Рак

Таро-гороскоп на среду для Рака: Королева Кубков

Сострадание к другим — вот основное значение карты Таро "Королева Кубков". 1 апреля вам нужно быть тем человеком, которому люди доверяют. Внимательное слушание покажет, какой может быть жизнь, когда у вас есть, кому выслушать.

Вы можете стать таким человеком, Рак. Сегодня, готовность к разговорам, простым сообщениям и выделению времени может открыть дверь к исцелению для друга в вашей жизни.

Лев

Таро-гороскоп на среду для Льва: Двойка Кубков

Ищите партнёрство, которое помогает вам и позволяет вам помогать другим. 1 апреля Двойка Кубков говорит о гармоничных партнёрских отношениях. Ищите точки соприкосновения. Обратите внимание на то, в чём ваши интересы совпадают с интересами другого человека.

Уделите время тому, чтобы вместе делать больше приятных вещей. Пригласите друзей, семью и партнёров, чтобы вместе исследовать прекрасную жизнь, которую вы можете создать, когда делаете больше, чем просто работаете.

Девы

Таро-гороскоп на среду для Девы: Двойка Пентаклей

Двойка Пентаклей учит вас, что жизнь полна взлетов и падений. 1 апреля будут моменты, когда вы увидите, как ситуация или динамика быстро меняются. Вам нужно быть готовым отпустить прошлое и двигаться вперед.

Вам нужно воспользоваться возможностью приблизиться к цели. Меньше сосредотачивайтесь на проблеме, чтобы избежать ее усугубления; вместо этого сосредоточьтесь на том, чего вы желаете, чтобы достичь этого.

Весы

Таро-гороскоп на среду для Весов: Шестерка Пентаклей

Отдавайте столько, сколько можете, и когда у вас есть возможность сделать немного больше, подумайте об этом. 1 апреля Шестерка Пентаклей говорит о вашей чрезвычайной щедрости и о том, насколько открыто ваше сердце делиться, ничего не требуя взамен.

Вы видите проблемы не просто так, и часто это происходит потому, что у вас есть сила найти решение. Сегодня обратите особое внимание на те маленькие моменты, когда вы можете найти потребность и удовлетворить её.

Скорпион

Таро-гороскоп на среду для Скорпиона: Сила

Карта Таро "Сила" для Скорпиона не означает быть сильным или напористым; она может подразумевать мягкость и добрый, деликатный подход.

1 апреля используйте различные формы силы, которыми вы обладаете. Вы можете сказать доброе слово, простить или проявить сострадание. Не позволяйте дню пройти без того, чтобы сделать что-то из этого.

Стрелец

Таро-гороскоп на среду для Стрельца: Звезда

Карта Таро "Звезда" напоминает вам загадать желание и увидеть, как оно сбудется. Помните, что всё, что вы получаете от Вселенной, предназначено не только для вас; вы также можете поделиться этим с другими.

1 апреля посмотрите, как работает Вселенная. Обращайте внимание на различные признаки жизни и активности вокруг вас с благоговением и готовностью стать свидетелем разворачивающегося чуда.

Козерог

Таро-гороскоп на среду для Козерога: Влюблённые

1 апреля карта Таро "Влюблённые" говорит об интимных и близких отношениях, которые складываются хорошо. Вы всё ещё можете испытывать мимолетные искушения и сомневаться, находитесь ли вы там, где вам суждено быть.

Имейте в виду, что это может произойти, но это не значит, что вы с неправильным человеком. Выбирать одного и того же человека снова и снова может быть романтично.

Водолей

Таро-гороскоп на среду для Водолея: Двойка Мечей

Карта Таро "Двойка Мечей" говорит о замешательстве или сомнениях в себе. 1 апреля вам нужно решить, чего вы хотите.

Если у вас есть вопросы, которые вы не можете решить, поговорите о них с другом или с тем, кто даёт хороший совет. Будьте готовы поделиться от всего сердца, но также сохраняйте открытость ума и восприимчивость.

Рыбы

Таро-гороскоп на среду для Рыб: Мир

1 апреля карта Таро "Мир" предсказывает успех. Вы получите всё, чего желает ваше сердце, потому что вы работали над этим.

Это может занять некоторое время, но будьте настойчивы. Ценные вещи и достойные отношения требуют времени. Инвестируйте в своё будущее мудро, и вы увидите, как получите больше, чем когда-либо отдавали.

Источник:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред