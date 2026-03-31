Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

Алена Кюпели
31 марта 2026, 12:51
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 1 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на среду для Овна: Умеренность

Овны, будьте терпеливы в этом процессе. Карта Таро "Умеренность" предсказывает ситуацию, в которой вам нужно быть добрым, терпеливым и настойчивым в ситуации, которая сейчас не складывается.

1 апреля сопротивляйтесь желанию действовать силой. Вместо этого позвольте себе прислушаться к своему внутреннему голосу, который направит вас на следующие шаги.

Телец

Таро-гороскоп на среду для Тельца: Справедливость

Тельцы, ваша карта Таро на 1 апреля — Справедливость, которая учит вас быть справедливым, беспристрастным и непредвзятым. Вам может быть трудно отбросить свое эго и взглянуть на вещи со стороны.

Но ради гармонии и сохранения отношений избегайте думать только о том, как бы вы поступили в данной ситуации. Смотрите на вещи шире.

Близнецы

Таро-гороскоп на среду для Близнецов: Король Кубков

Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость, которая часто достигается через различные испытания, трудности и невзгоды.

1 апреля ваш характер может оказаться под вопросом, и то, насколько хорошо вы умеете эмоционально контролировать себя, имеет значение. Вместо того чтобы впадать в гнев, сделайте глубокий вдох и успокойте свой разум.

Позвольте себе руководствоваться терпением и слушайте, пытаясь решить проблемы или наладить отношения с другими.

Рак

Таро-гороскоп на среду для Рака: Королева Кубков

Сострадание к другим — вот основное значение карты Таро "Королева Кубков". 1 апреля вам нужно быть тем человеком, которому люди доверяют. Внимательное слушание покажет, какой может быть жизнь, когда у вас есть, кому выслушать.

Вы можете стать таким человеком, Рак. Сегодня, готовность к разговорам, простым сообщениям и выделению времени может открыть дверь к исцелению для друга в вашей жизни.

Лев

Таро-гороскоп на среду для Льва: Двойка Кубков

Ищите партнёрство, которое помогает вам и позволяет вам помогать другим. 1 апреля Двойка Кубков говорит о гармоничных партнёрских отношениях. Ищите точки соприкосновения. Обратите внимание на то, в чём ваши интересы совпадают с интересами другого человека.

Уделите время тому, чтобы вместе делать больше приятных вещей. Пригласите друзей, семью и партнёров, чтобы вместе исследовать прекрасную жизнь, которую вы можете создать, когда делаете больше, чем просто работаете.

Девы

Таро-гороскоп на среду для Девы: Двойка Пентаклей

Двойка Пентаклей учит вас, что жизнь полна взлетов и падений. 1 апреля будут моменты, когда вы увидите, как ситуация или динамика быстро меняются. Вам нужно быть готовым отпустить прошлое и двигаться вперед.

Вам нужно воспользоваться возможностью приблизиться к цели. Меньше сосредотачивайтесь на проблеме, чтобы избежать ее усугубления; вместо этого сосредоточьтесь на том, чего вы желаете, чтобы достичь этого.

Весы

Таро-гороскоп на среду для Весов: Шестерка Пентаклей

Отдавайте столько, сколько можете, и когда у вас есть возможность сделать немного больше, подумайте об этом. 1 апреля Шестерка Пентаклей говорит о вашей чрезвычайной щедрости и о том, насколько открыто ваше сердце делиться, ничего не требуя взамен.

Вы видите проблемы не просто так, и часто это происходит потому, что у вас есть сила найти решение. Сегодня обратите особое внимание на те маленькие моменты, когда вы можете найти потребность и удовлетворить её.

Скорпион

Таро-гороскоп на среду для Скорпиона: Сила

Карта Таро "Сила" для Скорпиона не означает быть сильным или напористым; она может подразумевать мягкость и добрый, деликатный подход.

1 апреля используйте различные формы силы, которыми вы обладаете. Вы можете сказать доброе слово, простить или проявить сострадание. Не позволяйте дню пройти без того, чтобы сделать что-то из этого.

Стрелец

Таро-гороскоп на среду для Стрельца: Звезда

Карта Таро "Звезда" напоминает вам загадать желание и увидеть, как оно сбудется. Помните, что всё, что вы получаете от Вселенной, предназначено не только для вас; вы также можете поделиться этим с другими.

1 апреля посмотрите, как работает Вселенная. Обращайте внимание на различные признаки жизни и активности вокруг вас с благоговением и готовностью стать свидетелем разворачивающегося чуда.

Козерог

Таро-гороскоп на среду для Козерога: Влюблённые

1 апреля карта Таро "Влюблённые" говорит об интимных и близких отношениях, которые складываются хорошо. Вы всё ещё можете испытывать мимолетные искушения и сомневаться, находитесь ли вы там, где вам суждено быть.

Имейте в виду, что это может произойти, но это не значит, что вы с неправильным человеком. Выбирать одного и того же человека снова и снова может быть романтично.

Водолей

Таро-гороскоп на среду для Водолея: Двойка Мечей

Карта Таро "Двойка Мечей" говорит о замешательстве или сомнениях в себе. 1 апреля вам нужно решить, чего вы хотите.

Если у вас есть вопросы, которые вы не можете решить, поговорите о них с другом или с тем, кто даёт хороший совет. Будьте готовы поделиться от всего сердца, но также сохраняйте открытость ума и восприимчивость.

Рыбы

Таро-гороскоп на среду для Рыб: Мир

1 апреля карта Таро "Мир" предсказывает успех. Вы получите всё, чего желает ваше сердце, потому что вы работали над этим.

Это может занять некоторое время, но будьте настойчивы. Ценные вещи и достойные отношения требуют времени. Инвестируйте в своё будущее мудро, и вы увидите, как получите больше, чем когда-либо отдавали.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Похолодание с мокрым снегом накроет Львовщину: когда погода резко ухудшится

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

Судьба разворачивается: у трех знаков зодиака закончится тяжелый период

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 марта (обновляется)

Власти РФ заявили об очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

Как получить клубнику на неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

Как очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

