Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро для Овна на субботу: Умеренность
Овен, карта Таро "Умеренность" говорит о терпении и умеренности. В субботу, когда дело доходит до перемен, часть вас может сопротивляться всему, что кажется слишком радикальным или экстремальным.
Сейчас вы понимаете, что некоторые вещи работают, и лучше придерживаться того, что вам знакомо. Если ситуация или отношения не сломаны, идея их исправления ради улучшения может показаться вам менее привлекательной.
Телец
Карта Таро для Тельца на субботу: Справедливость
Тельцы, вы можете быть упрямы, но часто медленно меняетесь по веской причине. Вы не хотите, чтобы что-то было несправедливо по отношению к вам или другим, но в субботу, 16 мая, вы будете разбирать, что это значит.
Карта Таро "Справедливость" подчеркивает решения, которые являются сбалансированными и учитывают интересы всех, и это может означать, что не следует менять ситуацию, пока вы не получите мнение всех вовлеченных сторон.
Близнецы
Карта Таро для Близнецов на субботу: Повешенный
Вы всегда в движении и готовы к действию, Близнецы, но карта Таро "Повешенный" означает, что вы ждете других.
В субботу вы можете решить, что лучше не спешить с проектом или ситуацией без поддержки людей, с которыми вы хотите быть. Откладывание действий может быть рискованным, так как вы можете упустить возможность. Однако вы можете выбрать этот путь ради семьи и дружбы.
Рак
Карта Таро для Рака на субботу: Влюбленные
Карта Таро "Влюбленные" означает отношения и любовь к тому, чем вы занимаетесь. Однако в этой карте Таро зарождаются признаки любопытства за пределами ваших отношений, и вам предстоит сделать выбор: остаться или уйти.
16 мая вы окажетесь на перепутье, и все же решите, что то, что работает, — это то, что вы делаете сейчас. Искушение может звать вас, но в конце концов вы поймете, что не обязаны ему подчиняться.
Лев
Карта Таро на субботу для Льва: Иерофант
Иерофант символизирует сопротивление переменам, и вы с гордостью придерживаетесь того, что работает. Лев, в субботу вы готовы наслаждаться всем тем, что обычно делаете, и ценить его предсказуемость.
Меньшее количество нового, чему нужно учиться, позволяет вам сосредоточиться на других вещах. На данный момент, в субботу, 16 мая, это окажется благословением, давая вам энергию для сосредоточения на других областях вашей жизни.
Дева
Карта Таро на субботу для Девы: Суд
Дева, ваша ежедневная карта Таро на субботу, 16 мая, — Суд, который указывает на значительные жизненные перемены. Сегодня вы обнаруживаете, что вам нужно сделать что-то важное.
Чтобы облегчить этот процесс, полезно установить несколько рутинных действий, которые обеспечат структуру и предсказуемость. Перемены уводят вас от того, что вы знаете, и дают вам возможность создать новую историю для своего будущего.
Весы
Карта Таро для Весов на субботу: Маг
У вас так много интересных и уникальных навыков, которые вы можете использовать для улучшения своей жизни, работы и отношений, Весы. Но иногда вы недооцениваете себя и не используете их.
В субботу это изменится, когда вы раскроете свои уникальные сильные стороны и научитесь воплощать их в жизнь в повседневном общении. Вы можете с удивлением обнаружить, что одно ваше действие на самом деле помогает упростить вашу жизнь и сделать ее более плавной.
Скорпион
Карта Таро для Скорпиона на субботу: Отшельник
В субботу, 16 мая, карта Таро "Отшельник" призывает вас заглянуть внутрь себя и отдохнуть от суеты повседневной жизни.
Это идеальный день для медитации, ведения дневника и общения со своей высшей силой. Вы можете почувствовать большую связь со Вселенной и своим внутренним голосом, позволив себе наслаждаться духовными практиками.
Стрелец
Карта Таро для Стрельца на субботу: Звезда
Вы можете загадать желание и увидеть, как оно сбудется 16 мая, Стрелец. Вы уже на правильном пути в своей жизни, и, возможно, вы даже не осознаёте, сколько всего вы могли бы воплотить в жизнь, если бы постарались.
Сегодня вы вкладываете больше страсти и намерения в свою работу и слова. Вы уверенно говорите только то, что хотите воплотить в жизнь. Вы можете представить себе желаемое на будущее и действительно почувствовать это так, как будто это происходит прямо сейчас.
Козерог
Карта Таро для Козерога на субботу: Император
Козерогу, всему свое время и место, и когда у вас выпадает карта Император, вы понимаете, что моменты для спора могут быть уместны.В субботу, 16 мая, вы обнаруживаете ситуацию, которая вам не нравится и которую вы хотите изменить. Вместо того чтобы соответствовать ожиданиям других, вы отстаиваете свою позицию и добиваетесь уважения, которого хотите.
Водолей
Карта Таро для Водолея на субботу: Колесница
Вы работаете над достижением цели или пытаетесь построить отношения, но бывают моменты, когда вы сомневаетесь в себе. В субботу дела могут казаться особенно трудными для выполнения, но благодаря решимости вы сможете дойти до конца своего пути.
Цель на данный момент — не сдаваться и не бросать начатое, когда это было бы проще. Вместо этого вы выполняете свои обязательства до конца.
Рыбы
Карта Таро для Рыб на субботу: Шут
Когда у вас появляется идея, вы предпочитаете плыть по течению. Вы верите, что всё у вас наладится, даже в трудные времена. Вы делаете первый шаг на пути к цели, но, возможно, не слушаете других, потому что просто хотите двигаться дальше.
В субботу ваша карта Таро, Шут, напомнит вам, что не всегда стоит игнорировать людей в вашей жизни, которые смотрят на вещи со стороны.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
