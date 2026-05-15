Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У людей, родившихся в конкретные месяцы, есть особая энергия исцеления - кто они

Виталий Кирсанов
15 мая 2026, 11:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые люди с рождения обладают редким даром - умением эмоционально поддерживать окружающих.
У людей, родившихся в конкретные месяцы, есть особая энергия исцеления
У людей, родившихся в конкретные месяцы, есть особая энергия исцеления / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Рожденные в феврале и июне
  • Рожденные в августе и ноябре

Астрологи и нумерологи считают, что месяц рождения может многое рассказать о характере человека и его природных талантах. По их мнению, некоторые люди с рождения обладают редким даром - умением эмоционально поддерживать окружающих, помогать переживать трудные моменты и возвращать внутреннее равновесие. Особенно ярко такие качества проявляются у тех, кто появился на свет в следующие месяцы. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Февраль

Люди, рожденные в феврале, находятся под влиянием Водолея или Рыб - знаков, известных своей интуицией и глубоким восприятием мира. Водолеи отличаются нестандартным мышлением и стремлением понимать людей на более глубоком уровне, а Рыбы славятся чувствительностью, эмоциональностью и развитым сопереживанием.

видео дня

Именно поэтому февральские люди часто тонко чувствуют настроение окружающих, замечают скрытые переживания и умеют подобрать нужные слова поддержки. Рядом с ними многие ощущают спокойствие, понимание и эмоциональный комфорт. Их способность искренне сопереживать помогает другим легче справляться с жизненными трудностями.

Июнь

Рожденные в июне сочетают в себе качества Близнецов и Рака - любознательность, эмоциональную глубину и внимательное отношение к людям. Они умеют слушать, быстро улавливают суть проблемы и нередко интуитивно понимают, как помочь человеку почувствовать себя лучше.

Июньские люди часто становятся теми, к кому обращаются за советом, поддержкой или просто душевным разговором. Они умеют создавать атмосферу тепла и безопасности, а их забота и искреннее участие помогают близким восстанавливать внутренние силы. Для них особенно важны доверие, семья и эмоциональная связь с окружающими.

Август

Люди, родившиеся в августе, обычно обладают сильной энергетикой и природной способностью вдохновлять других. Независимо от того, появились ли они под знаком Льва или Девы, они часто становятся надежной поддержкой для друзей и близких.

Львы умеют заряжать окружающих уверенностью, оптимизмом и верой в собственные силы. Девы, в свою очередь, помогают благодаря внимательности, рассудительности и умению находить правильные решения даже в сложных ситуациях. Августовские люди тонко чувствуют эмоциональное состояние окружающих и стараются поддерживать не только словами, но и реальными поступками.

Ноябрь

Рожденные в ноябре отличаются внутренней силой и способностью справляться с непростыми эмоциями. Скорпионы умеют помогать людям проходить через кризисы и жизненные перемены, а Стрельцы вдохновляют оптимизмом и помогают не терять надежду даже в трудные периоды.

Ноябрьские люди способны принимать чужие переживания без осуждения и часто становятся для близких настоящей опорой. Они умеют поддержать в моменты эмоциональных потрясений, помочь восстановить уверенность в себе и мотивировать двигаться вперед.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин начал масштабную "зачистку": губернаторы массово уходят в отставку

Путин начал масштабную "зачистку": губернаторы массово уходят в отставку

12:00Мир
СБС уничтожили самолет и вертолет РФ стоимостью более 40 миллионов долларов

СБС уничтожили самолет и вертолет РФ стоимостью более 40 миллионов долларов

11:06Война
Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

10:55Звёзды
Реклама

Популярное

Ещё
Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Китайский гороскоп на сегодня, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Китайский гороскоп на сегодня, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

Последние новости

12:04

LELEKA разводится: участница Евровидения 2026 сделала признание о личной жизни

12:03

Задание для детей загнало взрослых в тупик - не каждый выполнит правильно

12:00

Путин начал масштабную "зачистку": губернаторы массово уходят в отставку

11:38

Забор между соседями может привести к суду: какая высота разрешена и кто платит

11:19

У людей, родившихся в конкретные месяцы, есть особая энергия исцеления - кто они

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:16

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

11:13

Сколько яиц на самом деле можно есть в неделю: врачи раскрыли точное количество

11:11

Буданов переносит архитектуру безопасности в отношения с регионами — политолог

11:06

СБС уничтожили самолет и вертолет РФ стоимостью более 40 миллионов долларов

Реклама
10:55

Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

10:41

Масштабный обмен пленными с РФ: сколько защитников вернулись домойФото

10:21

У колорадского жука не будет шансов: чем нужно обработать картофельВидео

10:16

Знают далеко не все: какие кухонные приборы категорически нельзя оставлять в розетке

10:12

Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

10:05

Взрывы гремели в Одесской области: после удара РФ - пожары, разрушения и раненыеФото

10:01

Атак РФ будет больше: военный предупредил об изменении тактики врага

09:53

"А кто вы?": Данилко насмешил встречей с LELEKA на Евровидении 2026Видео

09:22

"Спланированная операция": ВСУ освободили Отрадное в Харьковской области

09:16

Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда

08:55

Гороскоп на завтра, 16 мая: Тельцам — разочарование, Скорпионам — конфликт

Реклама
08:39

"Самое страшное лицо войны": ракета РФ на Дарнице убила 12-летнюю дочь погибшего воинаФото

08:21

Первые 9 млрд евро от ЕС для Украины: Politico узнало, куда направят деньги

08:10

Атака на Украину совпала с саммитом Трампа и Си не случайно: Денисенко назвал цельмнение

07:50

Российская Рязань - в черном дыму: завод Роснефти охвачен огнем после атаки дроновФото

06:40

В Киеве взрывы, объявлена тревога: столицу атакуют дроныФото

05:43

Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм

05:10

Пять знаков зодиака скоро сорвут джекпот: настало время великих побед

04:33

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответВидео

04:09

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССРВидео

03:49

Больше не значит чище: чем может обернуться привычка сыпать порошок "на глаз"Видео

03:20

Кого ждет борьба с интригами и сплетнями: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

02:50

Мощные тайфуны могут набрать небывалую силу: раскрыт пугающий сценарий

02:26

Узнает ли кот себя в зеркале на самом деле: неожиданный ответ ученых удивит

01:48

США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

00:15

Идеальный баланс: какие этажи в доме считаются "люксовыми" и почемуВидео

00:09

Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

00:08

Евровидение 2026: как в Вене зрители реагировали на выступление LELEKAВидео

14 мая, четверг
23:59

Украинцам анонсировали новые выплаты: кому и сколько "светит"

23:19

"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфиналеВидео

Реклама
23:15

"Мог уже не выжить": оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

23:10

Номер Швейцарии сравнили с номером Украины на детском ЕвровиденииВидео

22:58

Известный хоккеист погиб в результате удара РФ по жилому дому в Киеве

22:53

17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026Видео

22:31

Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузыВидео

21:59

Май решает сезон: чем обработать виноград, чтобы запустить активный рост лозыВидео

21:55

РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

21:45

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:43

Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

21:30

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять