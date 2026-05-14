Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026

Анна Ярославская
14 мая 2026, 14:05
В первый месяц лета придется выбирать между старыми планами и новым шансом.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на июнь предсказывает Рыбам крупные покупки и отдых / скриншот

Что прогнозирует таролог на июнь:

  • Рыб ждет месяц отдыха, финансового роста и смены ценностей
  • Карта Башня принесет резкую перемену планов и адаптацию
  • В конце июня возможен переход на новый уровень и успех

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Рыбы.

К слову, некоторые люди стремятся к своим мечтам, какими бы невероятными они ни казались. Астролог и эксперт по Таро Хиллари Кок рассказала, какие именно знаки зодиака склонны к тому, чтобы верить в неправдоподобное и иногда заблуждаться. Есть ли в это списке Рыбы, читайте в материале: Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках.

Таро-прогноз для Рыб на июнь 2026 года

4 мечей Таро - значение

Карта символизирует паузу, остановку. Дайте себе время передохнуть и выспаться. Возможно, в июне вы отправитесь в ретрит, на дачу, в горы или просто возьмете выходные, чтобы никуда не спешить и спокойно подумать.

10 кубков + 9 кубков Таро - значение

Карты отдыха и счастья. Вы решите позволить себе удовольствие: "Я этого достойна, я себя люблю". Это может быть отпуск, вкусный ужин в ресторане, шоппинг или приятный девичник.

4 жезлов Таро - значение

Это карта праздника и стабильности, которая закладывает фундамент надолго. Это может касаться работы, бизнеса, покупки недвижимости, переезда или получения важных документов. Также это могут быть отношения, которые станут крепкими и долгосрочными.

Башня Таро - значение

Рыб ждет смена планов. То, что вы строили, может измениться: даты поездки, билеты или встречи. Придется адаптироваться на ходу.

Иногда Башня говорит о переменах в ценностях — то, что казалось важным раньше, вдруг перестанет иметь значение.

знаки зодиака, стихия вода, знаки воды, гороскоп
Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

4 кубков Таро - значение

Карта говорит о выборе: вам что-то предлагают, но у вас нет внутреннего отклика. Скорее всего, вы откажетесь и будете ждать другого варианта.

Луна Таро - значение

Карта указывает на паузу и ожидание ясности. Нужно, чтобы "туман" развеялся. Возможно, какая-то информация придет в полнолуние. Это время посмотреть на свое отражение и понять, почему вы так поступаете или думаете.

Паж чаш Таро - значение

Карта начинаний, детей и учеников. Это может быть связано с вашим ребенком (кружки, лагеря) или с тем, что вы сами пойдете учиться новому. Также это может быть начало творческого проекта или нового романа — то, что эмоционально зажигает.

7 кубков Таро - значение

Слушайте свое сердце, а не голову. Выбирайте то, что вам откликается. Жизнь — это игра, относитесь к выбору легче.

Король мечей Таро - значение

Карта может символизировать специалиста (юриста, врача, финансового советника) или мужчину воздушного знака (Близнецы, Весы, Водолей).

Возможно, вам предстоит подписание контракта.

2 мечей Таро - значение

Возможен спор или конфликт мнений. Важно честно высказывать свою позицию, чтобы внести ясность в делах или бизнесе.

8 пентаклей Таро - значение

Эта карта обещает доход, клиентов и продвижение в делах. Рыб ждет успех в карьере.

Мир Таро - значение

Это завершение важного цикла и переход на новый уровень.

Может, это масштабный проект, переезд в другую страну, получение новой визы или масштабирование бизнеса на международный рынок. Вас буквально выносит вихрем на новый уровень.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

6 кубков Таро - значение

Кто-то может сделать вам подарок от чистого сердца или предложить помощь. Это очень милый жест, который тронет вашу душу.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина - по гороскопу Телец, Дева или Козерог - будет присутствовать в жизни Рыб в июне. Это может быть подруга, мама или начальница, которая поддержит вас финансово или подарит путешествие.

Смотрите видео - Таро прогноз Рыбы - прогноз на июнь 2026 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

