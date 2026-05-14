Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

Алена Кюпели
14 мая 2026, 13:01
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу, Овен: Иерофант

Овен, ваша карта Таро на пятницу, 15 мая, — Иерофант, связанный с Тельцом. Ваш день начнётся с некоторой упрямости. Вы смотрите вперёд и видите то, что вам нравится и что вы не хотите менять.

Сегодня вы можете чувствовать удовлетворение от сохранения статус-кво. Некоторые ситуации могут вообще не требовать изменений, даже если изначально вы думаете, что они должны быть.

Телец

Карта Таро на пятницу, Телец: Луна

Карта Таро "Луна" подчёркивает обманчивость и ощущение, что вы не видите истинного лица людей. Вы можете начать сомневаться в себе.

Луна завершает раскрытие информации из сектора вашего скрытого врага, и, когда она сегодня входит в ваш знак, вы чувствуете, как начинает возвращаться ясность. Вы видите, где вам нужно начать всё сначала, и в каких ситуациях вы не можете продолжать.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Верховная Жрица

Вы учитесь быть спокойно задумчивыми и честными с собой. Доверьтесь своей интуиции, Близнецы, поскольку карта Таро "Верховная Жрица" призывает вас соединиться со своим внутренним "я".

Сегодняшний переход Луны в Телец напоминает о том, что нет ничего лучше доверия к себе. К концу дня вы начнёте понимать некоторые вещи, на которые вам нужно обратить внимание.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Смерть

Вы меняетесь, Рак, и это закрывает одни двери и открывает другие. Карта Таро "Смерть" означает конец одного и начало чего-то нового.

В пятницу, 15 мая, начнёт зарождаться новая дружба, которая позволит вам познакомиться с новыми людьми. У вас есть шанс войти в новый круг общения и получить новый опыт. Сегодня вы осознаете, что иногда рост означает потерю старых друзей или утрату прежней близости с ними.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Влюбленные

Карта Таро "Влюбленные" говорит о любви и отношениях, где вы довольны своей ситуацией, но есть отвлекающий фактор, отдаляющий вас от партнера.

В пятницу вы откроете для себя новые способы посвятить себя любимому человеку и преодолеете препятствия, мешающие вашему вниманию. Независимо от того, отвлекаются ли ваши мысли из-за работы или потребности в личном пространстве, вы подтвердите, чего больше всего хотите в любви.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Мир

Вы можете похвалить себя за хорошо выполненную работу, Дева. 15 мая вы почувствуете удовлетворение от того, сколького вы достигли в этом месяце.

Вы готовы завершить проект и начать что-то новое. Однако не торопите завершение. Вместо этого позвольте себе насладиться моментом.

Вы готовы поставить последние штрихи на проект и начать что-то новое.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Император

Ситуация начинает немного накаляться, и вы можете оказаться в ситуации, когда всплывет секрет. Карта Таро "Император" связана с войной, и 15 мая, когда Луна войдет в Телец, активируется ваш сектор личной информации.

Вы понимаете, что есть определенные вещи, о которых не следует рассказывать другим, пока вы не узнаете их хорошо. Вас могут спросить, но, несмотря на то, что вы находитесь в центре внимания, вы решаете, что лучше сохранить свою личную жизнь в тайне.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Императрица

Вы энергичны и известны тем, что меняете жизни других людей. Как знак, управляющий трансформациями, вы чувствуете, когда наступает подходящий момент.

Итак, Скорпион, карта Таро "Императрица" говорит о плодородии и способности воплощать что-то в жизнь.

В пятницу вы находитесь на прекрасном этапе жизни, когда ваша творческая энергия невероятно сильна. Вы можете выбрать что-то, что вызовет ваше любопытство, и посмотреть, на что вы способны.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны — это карта Таро, обозначающая завершение пути. Каждый этап жизни замыкается, и тогда приходит время исследовать, что вам нужно делать дальше.

Возможно, вы еще не знаете, в каком направлении хотите двигаться. Правда в том, что вам не обязательно знать все ответы прямо сейчас. Важно то, что в пятницу вы поразмышляете и обратите внимание на свои возможности.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Колесница

Жизнь порой бывает сложной, и когда у вас слишком много дел одновременно, вы задаетесь вопросом, можно ли просто пойти домой и закончить на сегодня до завтра. Карта Таро "Колесница" призывает вас не сдаваться, Козерог, даже если вы можете!

Вы научитесь быть более стойкими, пережив давление, которое испытаете в эту пятницу. Прежде чем вы это поймете, вы окажетесь по другую сторону, довольные тем, что не сдались.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Отшельник

Карта Таро "Отшельник" учит вас заглядывать внутрь себя, когда жизнь полна дел. В пятницу вам стоит на мгновение отвлечься от суеты и обратиться внутрь себя.

Полезно быть вдумчивым и соединиться со своей высшей силой. Поначалу вам может быть трудно сидеть спокойно и позволить своему разуму очиститься. Но вскоре вы обнаружите, насколько это действительно полезно — слышать свой внутренний голос.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Дьявол

Рыбы, вы нежный знак, который иногда держит свои мысли при себе. В пятницу, 15 мая, карта Таро "Дьявол" призывает вас избавиться от любых привычек, которые мешают вам быть полностью самодостаточными.

Пришло время сосредоточиться только на здоровых привычках, которые поддерживают ваше общее благополучие. Нездоровые пороки помогают вам пережить трудные времена, но со временем они становятся костылем, от которого нужно избавиться, чтобы укрепиться.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

