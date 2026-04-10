Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Паж Кубков

Карта Таро на субботу, 11 апреля, — Паж Кубков, что говорит о вдохновении и желании начать новый творческий проект. Как Овны, вы известны тем, что быстро начинаете что-то новое. Если вас что-то вдохновляет, посмотрите, куда вас приведет эта идея.

Прислушиваясь к своему сердцу, следуйте за ним, чтобы увидеть, куда вас приведет ваше новаторство. Позвоните или поделитесь своими мыслями в чате или через Клода, чтобы получить обратную связь. Посмотрите, что люди публикуют на вашу любимую социальную сеть по этой теме, или поищите местные группы.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Король Мечей, перевернутый

11 апреля ваша ежедневная карта Таро на субботу — Король Мечей, перевернутый, что указывает на злоупотребление властью и действия, которые могут привести к скандалу. У вас хорошая голова на плечах, Телец, и вы всегда можете определить, когда кто-то (даже если это вы сами) переходит черту.

Сегодня вы стараетесь держаться прямо и не задевать чувства других, при этом выполняя необходимые дела. Сейчас требуется такт и мягкость с долей решимости. Если кто и способен сегодня добиться больших успехов, не будучи слишком жёстким без причины, так это вы.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Десятка Пентаклей, перевёрнутая

Десятка Пентаклей в перевёрнутом положении означает финансовые неудачи. Вы любите помогать тем, кого любите, и в вас заложена чрезмерная щедрость. Однако, помогая нуждающимся, вы должны соблюдать баланс.

Замечательно быть тем, кто даёт, но вы должны избегать мыслей о том, что позже вам придётся наверстать упущенное, если вы поставите под угрозу свой собственный бюджет. Сегодня забота о себе так же важна, как и забота о нуждах других.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Четверка Мечей, перевёрнутая

Пора вернуться к работе и жить той жизнью, которой вы должны жить. Ваша ежедневная карта Таро, перевернутая Четверка Мечей, указывает на проблемы, связанные с застоем, когда вы перестали заниматься любимыми делами.

Если вы замечаете, что откладываете свои хобби, спросите себя, почему вы это делаете. Возможно, вы чувствуете, что у вас нет времени или что вы теряете интерес. Если вы останавливаетесь, потому что столкнулись с творческим застоем, подумайте, что вам нужно, чтобы преодолеть его.

Вы же не хотите оглядываться назад и жалеть, что не посмотрели на проблему по-другому или не сдались, когда решение можно было найти, просто поискав его.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Перевернутая Четверка Пентаклей

11 апреля перевернутая Четверка Пентаклей призывает к щедрости, поскольку символизирует накопление финансовых ресурсов, создающее ненужное ощущение бедности.

Иногда жизнь может заставить вас думать, что если вы будете больше экономить, то будете в большей безопасности. Но это может быть ложным убеждением, которое делает вас уязвимым. Бывают ситуации, когда риск — самое мудрое, что вы можете сделать. Подумайте о своих страхах и о том, как они мешают вам двигаться к будущему.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Верховная Жрица

Вы подключаетесь к божественной женской энергии, поскольку Верховная Жрица, ваша карта Таро на 11 апреля, обозначает заботливую, материнскую энергию, которая чувствует вещи задолго до того, как они проявляются.

Вы естественным образом обращаете внимание на сигналы, которые будоражат ваше сердце, когда вы разговариваете с людьми, и сегодня одно небольшое чувство побуждает вас быть более внимательной, чем обычно.

Вы интерпретируете взгляд или язык тела друга, чувствуя его беспокойство без единого слова. Ваша восприимчивость помогает вам быть рядом с другими.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Туз Мечей, перевернутый

11 апреля перевернутый Туз Мечей указывает на проблемы в общении, особенно в отношении денег. Вы уделяете особое внимание своим ежедневным расходам, поскольку каждое решение раскрывает что-то важное о вас самих.

Если вы покупаете дорогую вещь, спросите себя, зачем она вам нужна или чего вы хотите. Если вы решили не вкладываться в свое здоровье по экономическим причинам, также спросите себя, что мотивирует ваш выбор. Сегодня подумайте о том, как убедиться, что ваши действия соответствуют вашему образу мышления и тому, кем вы хотите быть.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Двойка Пентаклей, перевернутая

Двойка Пентаклей в перевернутом положении символизирует хаос и ошибки, которые приводят к замешательству. В окружении людей бездумное участие в делах может задеть чувства или отнять время. Наедине с собой ваши собственные решения могут привести вас к поступкам, которые повлияют на ваш характер и направят вас по пути, по которому вы не хотите идти.

11 апреля обратите внимание на то, что происходит вокруг вас. Когда ситуация выходит из-под контроля, спросите себя, как можно предотвратить проблемы, которых можно избежать, и найдите способ остановить негативное влияние ситуаций на вас еще до того, как они произойдут.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Солнце, перевернутая

Солнце в перевернутом положении на 11 апреля означает отложенное счастье или ощущение того, что что-то откладывается на потом. Есть много практических причин отложить свое счастье, и у вас, возможно, есть несколько таких причин.

Вы работаете над карьерой или получаете образование. Возможно, вы знаете, что чрезмерная сосредоточенность на цели приведет вас к состоянию, когда вы будете испытывать долгосрочное счастье, а не радость, которая длится лишь мгновение.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Иерофант

Конформизм и стремление придерживаться традиционных норм — вот основные значения карты Таро "Иерофант" от 11 апреля. Козерог, часть вас любит предсказуемость, и если вам нравится, как выполняется определенная рутина, вы не хотите ее менять.

Сегодня идеально подходит для оценки привычек, которые обеспечивают бесперебойную жизнь. Вы осознаете их ценность и проявляете терпение из-за предсказуемых результатов. Вы не стремитесь изменить свою жизнь прямо сейчас; вместо этого вы исследуете, как существующее положение вещей работает на вас.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Отшельник

Карта Таро "Отшельник" от 11 апреля символизирует уединение, глубокое одиночество и внутреннюю мудрость. Сегодняшний день напоминает о ценности тишины и самоанализа.

Вы понимаете, что важно прислушиваться к своему внутреннему голосу и осознавать, что большая часть жизненной мудрости не исходит из книг или от других людей; зачастую вы находите её, заглядывая внутрь себя.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Колесница

Сегодняшняя карта Таро на 11 апреля — Колесница, символизирующая самодисциплину. Вы решаете, что пора перестать сопротивляться и удвоить усилия.

От заботы о своём здоровье до демонстрации своим друзьям и партнёру, как вы цените ваши отношения, вы проявляете себя так, как хотели, но не делали раньше, сделав это приоритетом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

