Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Руслана Заклинская
25 мая 2026, 11:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 26 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда
Гороскоп на 26 мая 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 мая
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 26 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра — Овен

Вы будете полны энергии и в этот день совершите что-то необыкновенное. Давние долги наконец будут возвращены. Члены вашей семьи будут ценить ваши усилия и преданность. Не волнуйтесь — ваша грусть в этот день растает, как лед. Тем, кто до сих пор безработный, в этот день нужно приложить больше усилий, чтобы получить хорошую работу. Только упорный труд поможет достичь желаемого результата. В этот день вы можете получить неприятные новости от родственников, что огорчит вас. Из-за этого вы можете потратить немало времени на размышления. В то же время в этот день вы почувствуете тепло любви своего спутника жизни.

Гороскоп на завтра — Телец

Ваше чувство юмора поможет кому-то понять, что счастье не в вещах, а внутри нас. Неожиданные расходы могут нарушить душевное спокойствие. Светские мероприятия помогут наладить отношения с влиятельными людьми. Возможны новые романтические знакомства, но не стоит делиться личными секретами. В этот день вы осознаете, что поддержка семьи является основой ваших успехов в работе. Поспешные выводы могут испортить настроение. В то же время ваш муж или жена проявят свою заботливую и нежную сторону.

Гороскоп на завтра — Близнецы

Здоровье в этот день будет превосходным, а финансовое положение — стабильным. Вы сможете избавиться от долгов или текущих займов. Большую часть времени займут домашние дела. Любовь подарит приятные эмоции и тепло в отношениях с близким человеком. Поддержка старших и коллег поднимет ваш моральный дух. Вы охотно будете помогать тем, кто в этом нуждается. Брак или отношения в этот день принесут особое счастье.

Гороскоп на завтра — Рак

Настройтесь на оптимизм — это поможет укрепить уверенность в себе и избавиться от негативных эмоций. Финансовые трудности могут уменьшиться благодаря поддержке родителей. Не бойтесь рисковать ради добрых дел и семьи, ведь упущенный шанс может больше не повториться. В этот день не стоит поддаваться эмоциональным требованиям любимого человека. Также могут возникнуть трудности в общении с партнерами или коллегами. Старайтесь избегать сплетен, чтобы не тратить зря свое время. Ваш муж или жена могут быть слишком заняты друзьями, что немного огорчит вас.

Гороскоп на завтра — Лев

Ваша веселая натура сделает других счастливыми. Деньги придут в вашу жизнь тогда, когда вы воздержитесь от расточительства, и в этот день вы сможете это хорошо осознать. Вы можете быть приятно удивлены предложением, которое снимет с вас определенную ношу. В этот день вы рискуете разрушить свой проект, если будете слишком откровенно делиться планами. После работы вы сможете погрузиться в свои любимые хобби — это поможет успокоиться. Вы также можете вновь почувствовать влюбленность в своего мужа или жену, ведь он или она этого заслуживают.

Гороскоп на завтра — Дева

В этот день отдых будет особенно важен. Из-за психического давления расслабление и развлечения помогут вам восстановить силы. Вы сможете зарабатывать деньги без посторонней помощи. Муж или жена будет готов к сотрудничеству, несмотря на ваше непредсказуемое поведение. Отношения с любимым человеком могут напрягаться из-за мелких недоразумений. Стоит адаптироваться к новым подходам в работе, чтобы повысить эффективность. Ваш стиль и нестандартные методы привлекут внимание окружающих. Возможны внезапные конфликты, которые испортят настроение и отнимут время. Также в этот день возможно незначительное ухудшение здоровья партнера.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра — Весы

Здоровье в этот день потребует особого внимания. Вы можете столкнуться с финансовыми трудностями, но благодаря мудрости сможете повернуть ситуацию в свою пользу и превратить потери в прибыль. Может быть сложно донести свою точку зрения до самых важных людей в вашей жизни. Внезапная романтическая встреча поднимет настроение. Лекции и семинары принесут новые идеи для развития. Вы будете чувствовать ответственность перед теми, кто нуждается в вашей помощи. Ваш муж или жена в этот день проявят особую романтичность.

Гороскоп на завтра — Скорпион

Рабочая нагрузка в этот день может вызвать стресс и напряжение. Придерживайтесь бюджета, чтобы избежать финансовых трудностей. Стоит воздержаться от любых теневых дел — это важно для вашего душевного спокойствия. Любовь в этот день выйдет на новый уровень. Утро начнется с улыбки любимого человека, а завершится взаимными мечтами. Для творческих людей и работающих женщин день будет особенно продуктивным. Возможное эмоциональное разочарование в деньгах, отношениях или семье может подтолкнуть к поиску духовной поддержки. Брак в этот день переживет гармоничный и теплый период.

Гороскоп на завтра — Стрелец

Фитнес и программы похудения помогут улучшить вашу физическую форму. В этот день вы можете обратиться за советом к старшим членам семьи по поводу финансов и сбережений и применить его в повседневной жизни. Возможны определенные трудности, поэтому стоит оставаться реалистичными и не ждать чуда от людей, которые вам помогают. Личные отношения могут осложниться из-за разногласий во взглядах. В то же время в работе возможен прогресс. Важно рационально использовать свое время. В свободные минуты лучше заняться творчеством, а не тратить их впустую. Ваш муж или жена могут преувеличить ситуацию из-за услышанного от других.

Гороскоп на завтра — Козерог

Здоровье в этот день останется хорошим, несмотря на плотный график. Некоторые представители знака могут получить финансовую выгоду благодаря детям и почувствовать гордость за них. В то же время дети могут создать определенные трудности — стоит действовать с любовью и вниманием, ведь любовь порождает любовь. В этот день вы сможете избежать эмоциональной боли в отношениях. В работе возможен прогресс. В то же время вероятны внезапные споры, которые испортят настроение и отнимут время. Ваш муж или жена уделит вам достаточно внимания и выслушает ваши переживания.

Гороскоп на завтра — Водолей

Занимайтесь деятельностью, которая поможет вам сохранять спокойствие. Те, кто инвестирует в фондовый рынок, в этот день могут понести убытки, поэтому стоит быть более внимательными к своим инвестициям. Ваш экстравагантный образ жизни может вызвать напряжение в семье, поэтому лучше избегать поздних возвращений и чрезмерных расходов. Коллеги поддержат вас в динамичных изменениях на работе, а быстрые решения принесут результат. Вы сможете мотивировать подчиненных к более эффективной работе. В то же время планы могут не реализоваться. Ваш муж или жена в этот день скажет вам теплые и важные слова о вашей ценности.

Гороскоп на завтра — Рыбы

Займитесь медитацией и йогой для физической пользы, особенно для психологической устойчивости. Не тратьте слишком много на развлечения или косметический ремонт. Ваша упрямая натура может нарушить спокойствие в отношениях с родителями, поэтому стоит прислушиваться к их советам и избегать обид. В этот день любимый человек может не открыто поделиться своими чувствами, что способно огорчить вас. Вы станете частью важного дела, за которое получите благодарность и вознаграждение. Запланированные приятные занятия могут сорваться из-за большого количества работы. Вам и вашему партнеру стоит дать друг другу немного пространства в отношениях.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:19Политика
Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:16Война
Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражам

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражам

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

Последние новости

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

Реклама
11:01

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

Реклама
08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

Реклама
19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять