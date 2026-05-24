Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Марина Иваненко
24 мая 2026, 12:53
Таро-гороскоп на неделю расскажет о важных переменах, финансовых возможностях и неожиданных новостях для всех знаков зодиака в конце мая.
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Конец мая 2026 года принесет каждому знаку зодиака новые задачи и повод для размышлений. Карты Таро указывают на период, когда многим придется принимать решения на основе фактов, а не эмоций, решать финансовые вопросы и наводить порядок в отношениях. Чтобы неделя прошла успешно, важно вовремя отдыхать, не перегружать себя тревожными мыслями и действовать взвешенно. Подробнее расскажет Главред.

Таро-гороскоп на неделю: Овен — Шестерка Палочек

Эта неделя принесет вам уверенность и результаты в работе. Дела, в которые вы вкладывали силы, начнут приносить пользу и успех. Коллеги или руководство начнут замечать ваши достижения. Старайтесь обращать внимание на свой прогресс, а не только на недостатки. Для хорошего настроения и уверенности добавьте в гардероб вещи золотого или ярко-оранжевого цвета.

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Рыцарь Чаш

Вас ждет спокойная и приятная неделя в эмоциональном плане. Возможны хорошие новости, откровенные разговоры или знаки внимания от близких людей. Доверяйте своей интуиции, но не спешите идеализировать новые ситуации или знакомства. Период благоприятен для творческой работы. Чтобы создать дома уютную атмосферу, можно поставить возле кровати лепестки роз.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Шестерка Кубков

На этой неделе вы можете вспомнить о прошлом или встретить людей, с которыми давно не общались. Не все старые контакты стоит восстанавливать — иногда это просто повод окончательно расставить точки над "i". Будьте спокойны и не переоценивайте важность прошлых событий. Хороший способ отдохнуть и очистить мысли — обычная уборка дома под успокаивающую музыку.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Король Мечей

Звезды советуют вам руководствоваться логикой, а не эмоциями. Неделя потребует четких решений и умения защищать собственные интересы и границы. Обращайте внимание только на реальные факты. Ваша сдержанность и дисциплина помогут избежать конфликтов. Одежда синего или серебристого цвета поможет настроиться на серьезный и спокойный лад.

Таро-гороскоп на неделю: Лев - Шестерка Пентаклей

На этой неделе нужно найти баланс между работой и отдыхом, а также в отношениях. Вы можете получить финансовую помощь, премию или поддержку от людей, которым когда-то помогли сами. Если вы чувствуете, что отдаете больше сил, чем получаете, пересмотрите свои приоритеты. Чтобы привлечь финансовую удачу, займитесь благотворительностью или помогите тем, кто в этом нуждается.

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Суд

Вас ждет важное осознание, которое изменит ваш взгляд на вещи. Перестаньте игнорировать то, о чем давно подсказывает интуиция. Это хорошее время для исправления старых ошибок и принятия честных решений. Следующий этап вашей жизни требует максимальной искренности, поэтому перед важным выбором стоит побыть некоторое время наедине в тишине.

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Пятерка Пентаклей

Неделя может быть финансово или эмоционально тяжелой, но не пытайтесь решать все проблемы в одиночку. Рядом есть люди, готовые поддержать вас, даже если вы этого сейчас не замечаете. Временные трудности быстро пройдут, поэтому не принимайте решений под влиянием страха или паники. Чтобы вернуть ощущение безопасности, зажгите вечером дома небольшую свечу.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион - Тройка Палочек

Перед вами открываются новые перспективы. Это удачное время для планирования будущих поездок, расширения бизнеса или начала обучения. Не бойтесь выходить за привычные рамки, ведь успех требует активных действий и смелости. Для привлечения денег и успеха в делах положите в свой кошелек обычный лавровый лист.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец - Туз Мечей

Этот период принесет ясность в запутанных вопросах. Сложная ситуация наконец разрешится, и вы узнаете правду. Говорите с окружающими откровенно, даже если разговор будет сложным — честность избавит вас от лишних забот. Чтобы снять напряжение и улучшить сон, ставьте на ночь у кровати стакан с чистой водой.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Восемь Мечей

Главной проблемой недели может стать ваша собственная склонность много думать о негативе. Страхи и неуверенность усложняют даже простые ситуации. Помните, что большинство ваших тревог не имеют отношения к реальности.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Паж Мечей

Неделя будет динамичной и принесет новую информацию. Вы можете получить неожиданные новости или сообщения. Будьте внимательны к деталям, но избегайте поспешных выводов и импульсивных ответов. Не тратьте силы на обсуждение сплетен. Прежде чем принять окончательное решение, запишите все "за" и "против" на бумаге.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы - Король Палочек

Вы почувствуете прилив сил, энергии и уверенности в себе. Это прекрасное время, чтобы проявить лидерские качества на работе и взять инициативу в свои руки. Не откладывайте собственные планы ради чужих интересов и смело двигайтесь к цели. Одежда красного или бордового цвета придаст вам решительности и подчеркнет ваш авторитет.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

