Начало счастливых перемен: жизнь четырех знаков зодиака скоро наладится

Вы узнаете:
- Кого ждут положительные изменения
- Почему 9 июля станет переломным днем
С 9 июля жизнь представителей четырех китайских знаков зодиака наконец-то начнет улучшаться. В китайском гороскопе четверг - это День очищения, которым управляет энергия Деревянной Обезьяны.
Астрологи говорят, что хотя Дни очищения и тяжелы, но вместе с ними нет ничего невозможного. Что интересно, это время хорошо подходит для начала чего-то совершенно нового и избавления от старых привычек, мешающих быть счастливыми, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Каких знаков зодиака ждут перемены в жизни
Обезьяна
9 июля у вас возникнет желание убрать весь беспорядок и мелочи, которые вы собирали годами. Вы не собираетесь выбрасывать свои воспоминания, но чувствуете, что небольшое обновление личного пространства пойдет вам на пользу. Вы будете находиться в режиме косметического ремонта, и вам это нравится. Четверг - это день, когда вы начинаете с малого, но в любом случае жизнь налаживается.
Собака
В четверг вы поймете, что переросли какие-то отношения, и будете пытаться выйти из них. Это было довольно тяжелым бременем на вашем сердце, но вы решите, что больше не можете этого терпеть. После этого жизнь начнет налаживаться к лучшему для вас, и вы будете рады, что не проигнорировали свою интуицию.
Свинья
В этот день вы начнете прислушиваться к своей интуиции и удалять из своей жизни вещи, которые, по вашему мнению, вам не нужны. Вы можете начать с малого, но когда весь негатив исчезает из жизни, она начинает налаживаться. Если бы вы знали, что это так просто, вы бы давно это сделали.
Крыса
9 июля напомнит вам, что не все должно оставаться в вашей жизни навсегда. Вы можете решить, что уже преодолели определенную ситуацию в своей жизни. Даже принятие этого решения делает жизнь лучше. Вы почувствуете, что это правильный шаг.
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