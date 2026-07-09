Начало счастливых перемен: жизнь четырех знаков зодиака скоро наладится

Представители китайских знаков зодиака наконец-то смогут избавиться от старых привычек.

https://horoscope.glavred.info/nachalo-schastlivyh-peremen-zhizn-chetyreh-znakov-zodiaka-skoro-naladitsya-10778984.html Ссылка скопирована

Кому скоро действительно повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут положительные изменения

Почему 9 июля станет переломным днем

С 9 июля жизнь представителей четырех китайских знаков зодиака наконец-то начнет улучшаться. В китайском гороскопе четверг - это День очищения, которым управляет энергия Деревянной Обезьяны.

Астрологи говорят, что хотя Дни очищения и тяжелы, но вместе с ними нет ничего невозможного. Что интересно, это время хорошо подходит для начала чего-то совершенно нового и избавления от старых привычек, мешающих быть счастливыми, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каких знаков зодиака ждут перемены в жизни

Обезьяна

9 июля у вас возникнет желание убрать весь беспорядок и мелочи, которые вы собирали годами. Вы не собираетесь выбрасывать свои воспоминания, но чувствуете, что небольшое обновление личного пространства пойдет вам на пользу. Вы будете находиться в режиме косметического ремонта, и вам это нравится. Четверг - это день, когда вы начинаете с малого, но в любом случае жизнь налаживается.

Собака

В четверг вы поймете, что переросли какие-то отношения, и будете пытаться выйти из них. Это было довольно тяжелым бременем на вашем сердце, но вы решите, что больше не можете этого терпеть. После этого жизнь начнет налаживаться к лучшему для вас, и вы будете рады, что не проигнорировали свою интуицию.

Свинья

В этот день вы начнете прислушиваться к своей интуиции и удалять из своей жизни вещи, которые, по вашему мнению, вам не нужны. Вы можете начать с малого, но когда весь негатив исчезает из жизни, она начинает налаживаться. Если бы вы знали, что это так просто, вы бы давно это сделали.

Крыса

9 июля напомнит вам, что не все должно оставаться в вашей жизни навсегда. Вы можете решить, что уже преодолели определенную ситуацию в своей жизни. Даже принятие этого решения делает жизнь лучше. Вы почувствуете, что это правильный шаг.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред