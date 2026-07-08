Успех в карьере и творчестве: четыре знака зодиака, которым повезет в июле

Читайте в материале:
- Кто станет главным счастливчиком июля
- Какие знаки получат шанс на успех
- Почему этот месяц будет особенным
Июль 2026 года обещает стать переломным месяцем для многих людей. После непростой первой половины года астрологическая ситуация меняется к лучшему, открывая новые возможности, перспективы и шансы на успех. Главред расскажет об этом подробнее.
Согласно прогнозу астролога Эвана Натаниэля Грима, опубликованному в издании YourTango, именно четыре знака зодиака ощутят наибольшие положительные изменения. Их ждут карьерные достижения, творческое вдохновение, новые знакомства и важные личные победы.
Скорпион
Для Скорпионов настало время получить заслуженную награду за свой труд. Окружение наконец-то заметит и по достоинству оценит ваши профессиональные достижения.
Астролог отмечает, что сейчас Скорпионы мыслят с позиции изобилия, а такой настрой открывает путь к новым возможностям. Главное - не закрываться от мира и не ждать подвоха, ведь чрезмерное недоверие может помешать воспользоваться благоприятным периодом.
Водолей
29 июля в знаке Водолея произойдет полнолуние, которое станет важной эмоциональной точкой месяца. Несмотря на возможные переживания, оно поможет направить накопленные эмоции в творчество и реализовать смелые идеи.
Кроме того, Водолеи станут более открытыми к общению и новым знакомствам. Это может положительно повлиять как на личную жизнь, так и на будущие профессиональные контакты.
Лев
Для Львов июль станет одним из самых успешных месяцев года. В знаке продолжает находиться Юпитер - планета удачи, достатка и новых возможностей.
После 22 июля, когда начнётся сезон Льва, представители этого знака ещё сильнее почувствуют поддержку звёзд и окажутся в центре внимания. В то же время ретроградный Меркурий может заставить пересмотреть старые связи и оставить позади токсичные отношения. Однако Юпитер поможет легко пройти этот этап.
Близнецы
В последнее время Близнецы могли ощущать застой и недостаток движения. Уже в ближайшее время ситуация изменится.
Вторая половина июля принесет новые проекты, интересные задачи и много возможностей проявить себя. Астролог советует не бояться масштабных целей и смело действовать - именно сейчас появляется шанс воплотить давние планы.
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Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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