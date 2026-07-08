Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Овнам - осторожность, Рыбам - планировать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 9 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Таро-гороскоп на четверг для Овна: Рыцарь Мечей

Овен, карта Таро "Рыцарь Мечей" - это боевая карта, напоминающая вам о необходимости следовать своим убеждениям, даже перед лицом враждебности, но то, что вам нужно знать 9 июля, - это быть очень осторожным.

Эта карта связана с элементом воздуха, а вы - огненный знак. Эмоции могут быть взрывными, особенно когда вы устали. Очень важно заботиться о своих эмоциональных потребностях, чтобы у вас была основа для ясного мышления.

Телец

Таро-гороскоп на четверг для Тельца: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Вы очень хорошо умеете распоряжаться своим временем и знаете, как быть очень продуктивным, когда это необходимо. Ваша перевернутая Восьмерка Пентаклей хочет, чтобы вы помнили, что в четверг вы можете работать на износ.

Слишком много дел может быть захватывающим в данный момент. Но в конце дня это может сильнее сказаться на вашем уме и теле. Постарайтесь прислушиваться к своим чувствам, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Близнецы

Таро-гороскоп на четверг для Близнецов: Справедливость

9 июля ваша терпимость к злобе снизится, а интерес к тому, чтобы быть хорошим человеком, возрастет.

Карта Таро "Справедливость" говорит о справедливом отношении и уважении к людям такими, какие они есть. В четверг вы будете прилагать больше усилий, чтобы поступать так с другими, и захотите окружить себя добрыми и заботливыми людьми.

Рак

Таро-гороскоп на четверг для Рака: Император, перевернутый

Вернуться к работе после короткого перерыва или длинных выходных будет намного сложнее. В психологическом плане перевернутый Император предупреждает, что в четверг вы все еще можете находиться в режиме отпуска.

Цель на сегодня - напомнить себе, что все - это процесс и путешествие. Не все должно происходить сразу, и это включает в себя перестройку на быстрый темп жизни. Ты обязательно добьешься успеха, Рак.

Лев

Таро-гороскоп на четверг для Льва: Десятка Кубков, перевернутая

Не все счастье дается легко, Лев. 8 июля ваша карта Таро, Десятка Кубков (перевернутая), говорит о трудностях в поиске правильного ритма в отношениях.

Когда Луна находится в Тельце, часть вас борется с гордостью и желанием быть в центре внимания, либо по вашей собственной вине, либо из-за человека, с которым вы находитесь. Найдите время, чтобы действительно увидеть вещи такими, какие они есть, и в долгосрочной перспективе.

Дева

Таро-гороскоп на четверг для Девы: Мир, перевернутая

В вашей жизни вот-вот произойдет что-то действительно прекрасное, и перевернутая карта Таро "Мир" указывает на нерешительность в том, чтобы позволить событиям развиваться так, как вы хотите.

8 июля вы можете чувствовать себя недостойным того, что получаете, или часть вас задается вопросом, не заслуживает ли кто-то другой этого больше, чем вы сейчас. Послание вашей карты на сегодня: дайте этим эмоциям утихнуть, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в то хорошее, что приходит в вашу жизнь.

Весы

Таро-гороскоп на четверг для Весов: Верховная Жрица, перевернутая карта

Не сомневайтесь в себе - вот значение перевернутой карты Верховной Жрицы. 8 июля вы находитесь в уникальном моменте, когда ваш внутренний голос говорит громко.

У вас может быть так много мыслей одновременно, что вы не знаете, какой из них следовать в первую очередь. В этот день соберите свои идеи и запланируйте проработать их по отдельности позже. Проницательность, как и творчество, может быть сложной, и требуется время, чтобы действительно разобраться в том, что вы переживаете.

Скорпион

Таро-гороскоп на четверг для Скорпиона: Умеренность, перевернутая карта

Перебор и неосознанное преодоление трудностей - вот что символизирует перевернутая карта Умеренности. 8 июля вы будете предаваться излишествам, что может привести к рискованным последствиям.

Если вы тратите слишком много, будьте осторожны, чтобы не навредить своим будущим финансовым потребностям. Если вы едите, не переедайте до такой степени, чтобы потом жалеть о съеденном. Стремитесь к умеренности и будьте разумны в своих тратах.

Стрелец

Таро-гороскоп на четверг для Стрельца: Пятерка Мечей, перевернутая

У вас много причин желать того, чего вы хотите, но Пятерка Мечей, перевернутая карта Таро, напоминает вам, что не стоит придавать слишком большое значение цели в ущерб другим.

В четверг помните о своих ценностях, особенно в том, что касается ваших отношений. Ваш дух соперничества может привести вас к вершине в жизни, но может быстро опустить вас на самое дно в отношениях с другими людьми.

Козерог

Таро-гороскоп на четверг для Козерога: Туз Мечей, перевернутый

Перевернутый Туз Мечей указывает на эмоциональную и умственную растерянность, когда вы переживаете ситуации, в которых не совсем уверены.

В четверг у вас может быть больше вопросов, чем ответов, когда вы пытаетесь решить проблемы в своей жизни. Спросите себя, что обычно помогает, когда вы чувствуете, что не знаете, с чего начать. Попробуйте то, что помогает вернуться к эмоциональной стабильности и ясности ума.

Водолей

Таро-гороскоп на четверг для Водолея: Восьмерка Мечей

Согласно карте Таро на четверг, Восьмерке Мечей, вы можете чувствовать себя немного застрявшим в рутине. Человек в Восьмерке Мечей считает, что у него нет выхода, но то, что ему доступно, скрыто из-за повязок на глазах, которые он может снять.

Сегодня, когда вы чувствуете, что столкнулись с безвыходной ситуацией, напомните себе, что нет ничего абсолютно невозможного, из чего вы не могли бы выбраться. Вам нужно сохранять спокойствие, а затем разработать стратегию. Помните, что где есть воля, там есть и путь.

Рыбы

Таро-гороскоп на четверг для Рыб: Десятка Жезлов

Лучшее в жизни еще впереди, Рыбы, и ничто не может длиться вечно.

8 июля карта Таро "Десятка Жезлов" напоминает вам, что иногда нужно остановиться и позволить другим людям выполнить часть работы. В конце концов, все может стать слишком тяжелым для вас, даже если вы намеревались сделать все сами. Планирование заранее может облегчить переход.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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