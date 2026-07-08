Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака: кто пройдет главный урок

Константин Пономарев
8 июля 2026, 10:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Прямое движение Лилит принесет непростые уроки некоторым знакам зодиака. День заставит пересмотреть отношения, эмоции и собственные решения.
Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака
Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Что может вывести из равновесия даже самых сильных
  • Какой урок скрывает влияние Лилит
  • Что поможет пройти испытание без потерь

8 июля 2026 года для трех знаков зодиака день может стать настоящей проверкой на выдержку.

Согласно астрологическим прогнозам, прямое движение Лилит способно спровоцировать неожиданные ситуации, которые заставят пересмотреть свои привычные реакции, отношения с окружающими и личные границы. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

Почему день может оказаться непростым

Астрологи считают, что переход Лилит в прямое движение усиливает внутренние противоречия и выводит на поверхность нерешенные вопросы. Испытания этого дня не случайны и они помогают увидеть собственные слабые места, извлечь важные уроки и стать увереннее в себе.

Главным правилом 8 июля является не принимать эмоциональные решения сгоряча. Терпение и способность сохранять спокойствие помогут быстрее справиться с возникающими трудностями.

Лев

Для Львов главным испытанием станет общение с окружающими. Может возникнуть ощущение, что терпение находится на пределе, а привычные разговоры начинают раздражать сильнее обычного.

Однако причина происходящего может скрываться не только в поведении других людей. День подтолкнет Львов задуматься о собственных потребностях, научиться чаще оставаться наедине с собой и четче обозначать личные границы. Такой опыт поможет избежать эмоционального выгорания в будущем.

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать, что практически каждая встреча или разговор превращаются в своеобразную проверку. Некоторые обстоятельства покажутся запутанными, а выбрать правильное направление окажется непросто.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Несмотря на напряжение, все испытания окажутся временными. Если сохранять самообладание и не поддаваться импульсивным эмоциям, день завершится гораздо лучше, чем может показаться в начале. Полученный опыт придаст уверенности в собственных силах.

Рыбы

Для Рыб главным уроком станет умение защищать личное пространство. Если раньше представители знака слишком часто уступали окружающим, 8 июля ситуация может заставить пересмотреть такой подход.

Астрологический прогноз советует не бояться говорить "нет" и открыто обозначать свои границы. Именно этот шаг поможет избежать лишнего давления со стороны других людей и почувствовать себя гораздо увереннее.

Ранее Главред писал о том, какие люди родились "под счастливой звездой". Существует мнение, что некоторые рождаются "под счастливой звездой", ведь они легко притягивают к себе возможности и благосостояние.

Также сообщалось о том, каким знакам откроются новые возможности в самый важный день июля. Ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду, избавиться от иллюзий и принять решения, которые давно откладывались.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известно

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известно

11:13Регионы
Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

11:06Синоптик
Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

10:51Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Китайский гороскоп на сегодня, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Китайский гороскоп на сегодня, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Последние новости

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 9 июля: Лошадям - интриги, Обезьянам - накопления

11:49

Это партнерство выгодно Украине: Кулеба о работе Буданова в Офисе Президента

11:14

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:13

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известноВидео

11:07

Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
11:06

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

10:54

Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака: кто пройдет главный урок

10:51

Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

10:24

В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБСВидео

Реклама
10:02

Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в ПарижеВидео

09:55

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:43

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

09:12

Путин собственными руками готовит бунт элит: что может стать последней каплейВидео

08:36

Гороскоп на завтра, 9 июля: Тельцам — благосклонность, Львам — сюрприз

08:10

Точка невозврата для Путина наступит осенью: Андрусив о крахе Кремлямнение

07:53

Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары, есть погибшая и раненыеФото

06:43

Дроны атаковали военные объекты РФ: на НПЗ и аэродроме вспыхнули пожарыВидео

05:49

Что нужно сделать с малиной в июле, чтобы ягоды были огромными и сладкимиВидео

05:11

Роковая ошибка для двигателя: водителям рассказали, как правильно глушить авто в жару

04:41

Три знака зодиака поймают безумный успех и везение - назван счастливый день

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

03:44

Почему младенцам дома не нужно надевать шапочку — ответ специалиста

03:11

Яичница получится нежной, как в ресторане: что нужно добавить перед жаркой

02:19

Угроза ядерного удара РФ по Украине: появился неожиданный прогнозВидео

01:02

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно о раненых и "прилетах"

00:20

Серия мощных ударов: ВСУ уничтожили операторов БПЛА, артиллерию и важные цели РФ

07 июля, вторник
23:55

Одна простая обработка спасет капусту: как избавиться от белокрылки без химии

23:39

Пугачева "продала" элитную квартиру за 1 доллар: кто купил

23:19

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

23:15

Жара больше не помешает спать: простой трюк гарантирует ночную прохладуВидео

22:32

Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

22:29

Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

22:16

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал, какие области под угрозой обстрела

22:06

Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многихВидео

22:05

Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

21:36

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

21:15

РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

21:14

Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

20:58

Главные приметы 8 июля: как один колосок за поясом спасет здоровье

20:40

За три года НАБУ не выдвинуло ни одного подозрения своим попавшимся на коррупции работникам, – ТСК ВРУ

Реклама
20:18

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

20:05

Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал

19:58

Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины — что известноВидео

19:23

Мухи будут облетать дом стороной: домашний способ работает без химии и спреевВидео

19:22

Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим ПутинаВидео

19:10

Копытько: как удары по НПЗ обрушили экспортную нефтепереработку Россиимнение

19:06

Крупнейший НПЗ России остановился после атаки Украины: в Reuters раскрыли последствия

18:45

Одна ошибка во дворе притягивает змей: как отпугнуть пресмыкающихся без химии

18:41

Когда ждать нового массированного обстрела РФ: Коваленко раскрыл сроки

18:37

Женщина открыла 50-летнюю банку консервы: находка внутри удивила

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять