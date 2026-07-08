Максимальная мотивация: четыре знака, которые достигнут целей до 11 августа

Четыре знака зодиака получат мощный импульс для развития. Именно они могут добиться карьерного прорыва и новых достижений.

https://horoscope.glavred.info/maksimalna-motivaciya-chotiri-znaki-zodiaku-yaki-dosyagnut-ciley-do-11-serpnya-10779023.html Ссылка скопирована

Каким знакам зодиака повезет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кто получит больше всего энергии для перемен

Каким знакам будет благоприятствовать транзит Марса

Какие возможности откроются до 11 августа

Период пребывания Марса в знаке Близнецов, который продлится до 11 августа, принесет существенные изменения в жизнь нескольких знаков зодиака. Астрологи отмечают, что этот транзит активизирует внутреннюю мотивацию и заставит действовать более решительно, чем обычно. Четыре представителя зодиакального круга почувствуют наибольший прилив энергии для достижения своих целей.

Астролог Джошуа Пингли отмечает, что под влиянием этого транзита общий энергетический фон уже изменился. Для четырёх знаков зодиака наступает период, когда они перестанут обращать внимание на чужое мнение и начнут устранять любые препятствия на пути к успеху. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Близнецы

Поскольку Марс находится именно в вашем знаке, этот период станет временем максимальной активности. Планета действия стимулирует природное стремление к конкуренции и лишает терпения к любым задержкам. В это время стоит ожидать появления новых масштабных целей и мощной мотивации для их реализации. В то же время из-за слишком высокого темпа работы существует риск эмоционального выгорания, поэтому астрологи рекомендуют обязательно планировать регулярные перерывы для отдыха.

Стрелец

Для Стрельцов этот транзит станет необходимым импульсом для запуска проектов, которые они долго откладывали. Близнецы - противоположный знак для Стрельца, что положительно повлияет на сферу коммуникации. В этот период значительно улучшатся навыки убеждения и способность эффективно выполнять несколько задач одновременно. Главное преимущество этого времени заключается в том, что окружающие будут охотно поддерживать ваши инициативы и помогать в достижении целей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Как и Близнецы, знаком Девы управляет Меркурий, поэтому влияние этого транзита будет особенно ощутимым. Марс активизирует сектор гороскопа, отвечающий за карьеру, работу и социальный статус, открывая прекрасные возможности для профессионального роста. До 11 августа стоит запланировать беседы с руководством о повышении, увеличении заработной платы или решиться на смену сферы деятельности.

Рыбы

Для представителей этого знака транзит принесет определенную нестабильность, однако этот хаос можно использовать как конструктивную силу. Текущие события помогут отпустить подавленные эмоции и начать действовать прежде всего в собственных интересах. Влияние Марса улучшит коммуникативные навыки и придаст решительности. Это благоприятное время для воплощения давних творческих замыслов и амбициозных проектов без страха перед критикой со стороны окружающих.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред