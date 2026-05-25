Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

Сергей Кущ
25 мая 2026, 09:05
Период принесет этим знакам удачу ощущение, что впереди начинается гораздо более светлая и успешная глава жизни.
5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая / Коллаж Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Главные прогнозы:

  • Овнов и Львов ждут новые возможности
  • Раки и Близнецы почувствуют мощные перемены
  • Стрельцов ждет неделя силы и финансовой удачи

Последняя неделя мая 2026 года обещает стать одной из самых ярких и судьбоносных для некоторых знаков зодиака. Полнолуние в Стрельце, поддержка Юпитера и сильная энергия Венеры помогут многим почувствовать прилив сил, уверенности и удачи.

Овен

Овны на этой неделе проходят через мощную внутреннюю трансформацию. Хотя вы можете ощущать стресс и давление, всё происходящее помогает вам стать сильнее и мудрее.

Полнолуние в Стрельце придаёт вам уверенности и помогает занять лидерскую позицию как в работе, так и в личной жизни. Вы начинаете лучше понимать людей и учитесь проявлять терпение и эмпатию.

Кроме того, конец мая способен принести финансовые улучшения благодаря поддержке окружающих и вашим собственным усилиям. Всё, что вы сейчас делаете, закладывает основу для будущего успеха.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя станет периодом переосмысления отношений и личных ценностей. Полнолуние помогает вам отпустить прошлое и понять, какие ошибки больше нельзя повторять.

Сейчас особенно важно обратить внимание на самооценку и эмоциональное состояние. Венера усиливает темы любви и романтики, поэтому новые знакомства или важные разговоры могут изменить вашу жизнь.

Кроме того, Уран в вашем знаке запускает новый жизненный цикл, который постепенно приведёт вас к большим переменам и внутреннему росту.

Рак

Раки почувствуют мощный прилив энергии и оптимизма. Венера в вашем знаке делает вас особенно привлекательными, а поддержка Марса помогает уверенно двигаться вперёд.

Люди всё чаще видят в вас человека, которому можно доверять. На этой неделе вам будет проще находить общий язык с окружающими и решать старые проблемы.

Особенно удачным окажется конец недели: возможны важные разговоры, эмоциональное примирение и ощущение, что жизнь наконец начинает двигаться в правильном направлении.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов конец мая станет временем признания и новых возможностей. Луна в Весах и Стрельце буквально выводит вас в центр внимания.

Ваш труд начинают замечать, а новые знакомства могут открыть двери к интересным проектам и перспективам. Полнолуние усиливает стремление к успеху и помогает по-новому взглянуть на свои цели.

Если вы долго откладывали важные дела, сейчас идеальный момент всё исправить и сделать серьёзный шаг вперёд.

Стрелец

Стрельцов ждёт невероятно мощная неделя. Полнолуние в вашем знаке возвращает вам мотивацию, энергию и желание снова верить в себя.

Вы начинаете яснее понимать, чего хотите от жизни, и готовы действовать ради своих целей. Кроме того, конец мая может принести финансовую поддержку или улучшение материального положения.

Особенно важно сейчас уделить внимание своим привычкам, режиму и внутреннему состоянию. Всё это поможет вам войти в лето с ощущением силы и полной готовности к новым победам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

