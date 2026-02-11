Укр
Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

Алена Кюпели
11 февраля 2026, 14:20
136
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 12 февраля
Гороскоп Таро на 12 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Тройка Пентаклей, перевернутая

Овны, засучите рукава и действуйте! Ваша ежедневная карта Таро — Тройка Пентаклей в перевернутом положении, указывающая на упущенные шаги из-за слабого фундамента.

12 февраля от вас потребуется лидерство. Если у вас есть идея, которая может улучшить жизнь или способы работы, поделитесь ею. Будьте гибкими в отношении поступающих предложений, но учитывайте потребности всех и идите на компромиссы, чтобы все работало лучше.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Король Кубков

12 февраля вам нужно быть человеком, который стремится делать все полезно и терпеливо.

Король Кубков символизирует дипломатию, а это требует умения видеть общую картину. Подумайте о других и о том, как они воспринимают ваше сообщение. Оцените влияние ваших слов и проявите сострадание.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Справедливость

Близнецы, вы не боитесь сложных разговоров. На самом деле, вы считаете, что всегда лучше брать ответственность на себя.

12 февраля карта Таро "Справедливость" призывает вас говорить честно и открыто о том, что вы считаете справедливым. Четко обозначьте свои границы и потребности в общении с другими. Будьте ясны в своих действиях и ожиданиях.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Четверка Жезлов

12 февраля вы хотите ощутить все преимущества безопасной и защищенной домашней жизни.

Ваша ежедневная карта Таро, Четверка Жезлов, символизирует стабильность и то, как ваш дом обеспечивает вам чувство комфорта. Рак, не ждите, чтобы построить жизнь, которую вы хотите для себя.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Смерть

Карта Таро "Смерть" указывает на завершение одной ситуации и начало другой. Вы находитесь в положении, позволяющем начать все сначала, и это хорошо, что вы можете этим воспользоваться.

12 февраля представьте себе, чего вы надеетесь достичь в будущем. Позвольте образу сформироваться в вашем сознании. Ваша жизнь в движении, и пришло время проложить себе путь вперед.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Король Мечей, перевернутая

Обратите внимание на слова, которые вы услышите 12 февраля. Перевернутый Король Мечей напоминает вам, что некоторые люди говорят одно, а подразумевают другое.

Их намерения не всегда верны. Вам следует проявлять осмотрительность в разговорах с другими. Вы сможете распознать, когда речь идет о нечестности, и избежать обмана.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Королева Жезлов, перевернутая

Весы, поставьте себя на первое место сегодня. Королева Жезлов в перевернутом положении указывает на эмоциональную усталость. Если вы чувствуете себя перегруженным, отступите и дайте себе возможность отдохнуть.

Не позволяйте давлению заставлять вас делать больше, чем от вас ожидают. Установите границы и будьте первыми, кто их соблюдает.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Пятерка Жезлов, перевернутая

Споры могут быть как продуктивными, так и неприятными. К счастью, Скорпион, вы сами решаете, как долго он должен длиться.

12 февраля Пятерка Жезлов в перевернутом положении означает конец разногласия. Вы научитесь быстро переводить ситуацию из конфликта в разрешение. Наступает мир, и жизнь возвращается к гармонии.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Повешенный, перевернутая

Жизнь наконец-то движется вперед, Стрелец. Перевернутая карта Таро "Повешенный" говорит о нетерпении и ощущении застоя; однако 12 февраля вы поймете, что движет вас вперед.

Вселенная вмешивается в ваши цели, которые вы начали реализовывать. Вы чувствуете, что лучше контролируете свою жизнь. Места для мечтаний почти не остается, потому что ваши мечты сбываются.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Перевернутая Девятка Жезлов

Прошлое не должно определять вас, если вы сами этого не хотите, Козерог. 12 февраля вы осознаете, как далеко вы готовы зайти и каковы ваши ограничения. Перевернутая Девятка Жезлов символизирует потерю эмоциональной энергии, оставляя вас в деликатной ситуации.

Когда возникают проблемы, спросите себя, как вы планируете с ними справиться. Ваш подход к конфликту в самом начале может определить ваш уровень успеха.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Королева Кубков

Вам не обязательно, чтобы вам говорили, что делать. У вас есть внутренний компас не просто так. 12 февраля ваши внутренние мысли направят ваш путь. Королева Кубков символизирует вашу интуицию и то, как она помогает вам принимать мудрые решения. Позвольте себе сегодня больше погрузиться в себя. Выделите время для тихих размышлений.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Семерка Жезлов

Вы смелее, чем думаете, Рыбы. 12 февраля Семерка Жезлов означает твердую позицию и желание сказать то, что нужно сказать. Вы мужественны, даже если вам так не кажется.

Преодолевая препятствия, вы обнаружите, что трудности могут казаться непреодолимыми, но как только вы принимаете решение добиться успеха, вы его достигаете.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

