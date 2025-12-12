Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Маг

Не всегда важно то, что вы думаете, Овен. В субботу вам предстоит решить, во что вы верите, принимая то, что о вас думают другие. Вы даже можете отказаться от всех мнений, если почувствуете, что должны это сделать.

Карта Таро "Маг" говорит о ваших талантах, и один из таких талантов — это ваше мышление. Используйте свою свободу мысли 13 декабря. Вы можете следовать трендам, но в вашем независимом мышлении есть сила. Если вы дадите своему разуму возможность блуждать, вы можете даже удивиться тому, куда вас приведет ваше воображение.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Двойка Жезлов

Первый шаг к большему — это увидеть, что это есть, чтобы это найти, Телец. Двойка Жезлов призывает вас разжечь веру и надежду на будущее и начать планировать. Используйте приближающийся Новый год, чтобы обдумать вопрос: "В чём разница между мной и моей лучшей жизнью?"

Ответ в субботу может оказаться проще, чем вы думаете. Решение может заключаться не в том, чтобы забронировать билет на самолет за границу; оно может быть таким простым, как выполнение данных себе ежедневно обещаний или совершение чего-то, что вас пугает каждый день.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Дьявол

У вас есть вещи, которые вы хотели бы изменить, Близнецы, но вы, возможно, оказываете давление не на то, на что следует: на себя. В субботу вы можете подумать: "Ну, перемены зависят от меня, не так ли?" Но это только одна сторона медали.

Зрелость на этом этапе вашей жизни заключается в осознании силы окружающей среды. Вместо того чтобы полагаться исключительно на силу воли 13 декабря, создайте такую ​​среду, в которой вам не нужно будет бороться, чтобы сделать правильный выбор. Помните, если цветок не цветет, вы учитываете его среду обитания; вы не вините растение.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Королева Пентаклей

Королева Пентаклей выводит на первый план ваши лидерские качества. Не забывайте, кто вы есть, Рак. У вас будут мысли о сомнениях или неуверенности, но будьте осторожны, чтобы не отождествлять себя с ними в субботу.

Напомните себе 13 декабря, что вы — не ваши мысли, Рак. Держитесь за доказательства своих возможностей и за те трудности, которые, как вам казалось, вы не сможете преодолеть, но преодолели.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Шестерка Жезлов

В конце года, Лев, обязательно спросите себя: "Чем я горжусь в этом году?" Сначала может быть трудно точно определить весь свой рост, потому что вы постоянно поднимаете планку, но он есть.

Возможно, вам даже захочется собраться с друзьями и принять участие в тренде "Торт достижений" в субботу. Украсьте торт небольшими надписями, которые говорят о том, чем вы больше всего гордитесь.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Королева Мечей, перевернутая

По мере роста силы человека, Дева, важно также развивать в нем сострадание. Дело в том, что интеллектуальные способности обладают огромным потенциалом. Но в субботу они могут быть настолько хороши, насколько сохраняется любовь.

Поскольку у вас есть привилегия развиваться, не забывайте, откуда вы пришли. Возможно, 13 декабря легко судить людей, но они могут быть просто менее развиты, чем вы. Вместо того чтобы ненавидеть их за то, где они находятся, верьте и в их рост.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Семерка Пентаклей

Дело в том, что долгосрочное удовлетворение какое-то время будет казаться, что вы с пустыми руками. В эти периоды посева помните: что посеешь, то и пожнешь, и карма — учитель.

Но пока вы находитесь в этом процессе, Весы, вы можете влюбиться в него. Кто сказал, что жизнь должна останавливаться в период ожидания? Единственное, что вас сдерживает в субботу, — это вы сами.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Четверка Кубков

Четверка Кубков призывает вас в субботу заглянуть внутрь себя. Урок, который стучится в вашу дверь, пытается выйти наружу. Поэтому отключите социальные сети, откройте свой дневник и успокойте свой разум.

Замедление может показаться противоречащим тому, что вам нужно делать прямо сейчас, Скорпион. Но на самом деле именно это ускорит все. Какой смысл спешить, если вы движетесь в неправильном направлении? Найдите минутку, чтобы замедлиться 13 декабря. Поразмышляйте и убедитесь, что все в порядке, прежде чем нажать кнопку ускорения.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Пятерка Мечей, перевернутая

Вы хотите, чтобы ваше сердце исцелилось, Стрельцы. Хорошая новость в том, что в субботу Пятерка Мечей в перевернутом положении говорит о скором разрешении ситуации.

Если вы переживаете трудный период в отношениях, хотя это может быть непросто, вы найдете облегчение, которого ищете. Хотя 13 декабря ситуация может выглядеть иначе, чем вы ожидали, вы почувствуете облегчение от того, что проблема решена, и сможете двигаться дальше и исцелиться.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Паж Мечей, перевернутая

У вас проблемы с групповым проектом, Козероги? В субботу Паж Мечей в перевернутом положении указывает на то, что сейчас вы можете ощущать небольшой хаос в вопросах работы и сотрудничества.

Если 13 декабря у вас возникли проблемы, не бойтесь стать первым, кто попытается примирить ситуацию. Сейчас гармония и достижение вашей цели могут быть важнее, чем то, что кто-то "прав".

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Восьмерка Кубков, перевернутая

Сегодня вам могут понадобиться исцеление от страха. Не в смутном виде, Водолей, а конкретно, от снов, которые заставляют вас дрожать от страха. И если вы боитесь, что вас увидят в субботу, вы почувствуете себя уязвимым.

Восьмерка Кубков, перевернутая, сигнализирует о вашем желании двигаться вперед, но препятствия, такие как страх или привязанность к комфорту, сдерживают вас. 13 декабря у вас есть все необходимое, Водолей. Знайте, что для вас страшнее: перемены или постоянное пребывание в прежнем положении.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Двойка Кубков

Двойка Кубков напоминает вам об огромной силе отношений в вашей жизни. В субботу вы можете почувствовать сильную любовь в этот праздничный сезон и быть взволнованы тем, что этот расцветающий роман может означать для вашего будущего.

Но помните, 13 декабря любовь не обязательно должна быть романтической, Рыбы. Ваши платонические дружеские отношения могут быть столь же питательными для вашей души, как и любовные. Любовь есть любовь, поэтому обязательно наполните свою чашу любви тем или иным способом.

