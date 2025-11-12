Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Алена Кюпели
12 ноября 2025, 09:29
320
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 ноября
Гороскоп Таро на 13 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Овен, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, связана с путешествиями и обучением. Вы постоянно в движении, и иногда спешка мешает вам остановиться и уделить внимание новой информации.

Вы быстро двигаетесь, часто готовы и охотно делиться своими знаниями, и это усложняет задачу, когда наступает ваша очередь учиться.

Сегодня вы можете заметить, что замедление даёт вам значительные преимущества. Полезно получать мудрость от других, поскольку это может сэкономить вам время, силы и избежать ошибок.

Телец

Телец, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, связана с вашими ресурсами. Вы всегда изо всех сил стараетесь не зависеть ни от кого и ни от чего, а от себя.

Поэтому, когда дело доходит до получения помощи от человека или организации, вы не горите желанием обратиться за ней. Вы предпочитаете подождать и посмотреть, насколько быстро вы сможете разобраться во всём самостоятельно.

Сегодня вам могут предложить помощь, и поначалу вы, возможно, захотите от неё отказаться. Подумайте, какую выгоду вы получите, если позволите себе положиться на кого-то. Это может быть действительно позитивный опыт.

Близнецы

Близнецы, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, связана с партнёрскими отношениями. Вы более чем готовы вступать в союзы с человеком, которому есть что предложить, но бывают моменты, когда вы работаете с человеком, которому нужно больше, чем он может дать.

Вам может быть сложно проявлять уважение в моменты, когда шкала отношений находится в дисбалансе. Задача сегодняшнего дня — не спрашивать, что вы можете получить, а увидеть, что вы можете дать, даже если это означает, что вы никогда не получите ничего взамен.

Рак

Рак, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, тесно связана со здоровьем. Вы постоянно заботитесь о других, поэтому бывают моменты, когда у вас не остаётся времени для себя.

Тем не менее, важно поддерживать баланс в своей жизни. Забота и природная близость гораздо легче проявляются, когда вы чувствуете, что отдохнули, посвятили время любимому делу и достигли внутренней самореализации. Задача сегодняшнего дня — пересмотреть свой график, чтобы найти время для себя.

Лев

Лев, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, — это ваша личная жизнь. Вы любите любовь, но можете настолько увлечься идеей любви, что забываете, что для того, чтобы отношения стали крепкими и крепкими, нужно время.

Сегодняшняя задача — честно разобраться, почему отношения не складываются. Часто ли вы пытаетесь торопиться или изо всех сил стараетесь уйти, когда ситуация становится сложной и вам нужно приложить немного больше усилий ради любви?

Дева

Дева, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, — это ваш дом и семья. Вы любите и цените время, проведённое с семьёй, но можете быть склонны предъявлять завышенные требования, которых другим очень трудно достичь.

Вы можете столкнуться с мыслью, что любить члена семьи — значит принимать его таким, какой он есть. Вы можете, но это может потребовать от вас прощения с изяществом и юмором.

Весы

Весы, сфера вашей жизни, наиболее открытая для перемен, — это ваше общение. Вы известны своей склонностью держать некоторые вещи при себе, вплоть до того, что становитесь скрытным. Вы не любите создавать шумиху в отношениях, поэтому избегаете конфликтов или пытаетесь отмахнуться от проблемы в надежде, что она разрешится сама собой.

Сегодняшний гороскоп Таро призывает вас к честным разговорам, даже если они трудные. Лучше решать проблемы напрямую, чтобы можно было быстро их решить. Вам станет легче делать это, когда вы привыкнете и поймете, насколько это полезно для вас и всех, с кем вы общаетесь.

Скорпион

Скорпион, сфера вашей жизни, наиболее открытая для изменений, связана с вашими личными финансами. Вы — отдающий человек, но приходит время, когда отдавать нужно самому себе. Задача сегодняшнего дня — объединить все свои ресурсы под одной крышей.

Если вы слишком распыляетесь, вы можете потерять из виду общую картину. Вы можете забыть, что вы не одиноки в этом мире, и некоторые люди хотят помочь вам и работать с вами, чтобы вы росли.

Стрелец

Стрельцы, сфера вашей жизни, наиболее открытая для изменений, связана с личной жизнью. Меняться никогда не рано и не поздно. Перед вами открывается целое будущее, но первый шаг — признать, что вам не нравится ваше текущее положение.

Вы готовы к переменам к лучшему. Поэтому вы будете стремиться показать себя с самой лучшей стороны, понимая, что делаете это ради себя, а не ради кого-то другого.

Козерог

Козероги, сфера вашей жизни, наиболее открытая для изменений, связана с тем, как вы взаимодействуете с ситуациями, в которых вы не уверены. Вам нравится быть уверенным, прежде чем сделать шаг. Вы не из тех, кто тратит время и силы. Вы разбираетесь в деталях и фактах.

Готовьтесь и действуйте с умом, досконально разбираясь в деталях. Однако порой не все будут так же подготовлены, как вы. Этот трюк предназначен для самосовершенствования, и вы сами разберётесь со всем остальным.

Водолей

Водолеи, сфера вашей жизни, наиболее открытая для изменений, связана с деловыми партнёрствами. Вам нравится работать с другими, но иногда, как бы вы ни старались, отношения оказываются нежизнеспособными.

Этот день поможет вам взглянуть правде в глаза относительно того, как вы действуете в своей жизни. Вам может быть жаль, что вы подвели кого-то, но, возможно, отпустив, вы освободите этого человека и позволите ему найти свою судьбу. В конечном счёте, важно ваше счастье, и когда вы стремитесь к радости, вы позволяете другим делать то же самое.

Рыбы

Рыбы, ваша карьера — это сфера вашей жизни, наиболее открытая переменам. Вы любите работу, которая позволяет вам чувствовать связь с вашей сущностью.

Вам нравится вкладывать частичку своей души в проекты, которые имеют для вас значение. Вам нравится помогать другим и менять их жизнь к лучшему.

Сегодня вы узнаете, как интегрировать свои таланты и навыки в то, что вы глубоко любите. Вы готовы к самореализации в своей карьере, и вы её обретёте.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

10:04Война
Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:53Война
Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Последние новости

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

Реклама
09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

09:00

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

Реклама
06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

Реклама
21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять