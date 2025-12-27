Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

Руслана Заклинская
27 декабря 2025, 03:33
54
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 декабря всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости
Гороскоп на 28 декабря 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 декабря поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Чрезмерный стресс может навредить здоровью, так что в этот день стоит избегать путаницы и необдуманных решений. Перед инвестициями лучше посоветоваться со специалистами. В центре внимания - семья и дети, а ближе к вечеру возможно неожиданное романтическое настроение. Свободное время вы рискуете потратить впустую, что повлияет на настроение. В то же время день принесет приятные моменты в отношениях и напомнит о ценности настоящих друзей.

Гороскоп на завтра - Телец

Займитесь спортом - это придаст энергии и сохранит молодость. В этот день лучше избегать людей, которые просят деньги в долг. Благоприятное время для общения с теми, кого давно не видели. Романтика может даться непросто, поэтому стоит быть осторожными и внимательными к партнеру. Ваша убедительность принесет пользу, а общение с детьми подарит спокойствие и радость.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы почувствуете облегчение после длительного напряжения - пришло время изменить подход к жизни. День не слишком удачный для расходов, поэтому стоит быть осмотрительными с финансами. Встреча с близкими друзьями поднимет настроение, а любовь подарит вдохновение и тепло. Ваша харизма в этот день особенно сильна, а поддержка партнера приятно удивит. Добрые дела и помощь другим наполнят вас энергией и внутренним спокойствием.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье будет оставаться крепким, несмотря на насыщенный день. Избегайте поспешных решений, особенно в финансовых вопросах. Чрезмерные расходы и поздние часы могут вызвать напряжение дома, поэтому стоит быть сдержаннее. В этот день удастся завершить дела, которые давно откладывали, а в отношениях оживут теплые воспоминания. В то же время избыток свободного времени может навеять негативные мысли - лучше отвлечься книгой, фильмом или прогулкой с друзьями.

Гороскоп на завтра - Лев

Возможно внутреннее напряжение, но позитивный настрой поможет с ним справиться. Удачный день для инвестиций и финансовых решений. В семейных вопросах стоит проверять факты и не делать поспешных выводов. Романтические воспоминания наполнят день теплом, а партнер проявит заботу и поддержку. В то же время непонимание со стороны близких может вызвать стресс - сохраняйте спокойствие и не спешите с решениями.

Гороскоп на завтра - Дева

Вы почувствуете облегчение после периода напряжения и поймете, что пора изменить образ жизни. В делах с родственниками стоит быть осторожными - возможны финансовые риски. Дети могут немного разочаровать своей беззаботностью, зато в личной жизни вас ждут приятные моменты. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого. Вечер обещает быть теплым и гармоничным, а в бизнесе день благоприятен для небольшого празднования или поддержки команды.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша уверенность и внутренняя сила помогут держать ситуацию под контролем. Будьте внимательны с деньгами - возможны потери из-за невнимательности или документов. На встречах вы будете легко привлекать внимание благодаря остроумию. День порадует приятными знаками внимания от любимого человека. Хотя снова появятся планы заняться собой, реализовать их будет сложно. В отношениях - обновление чувств и теплые эмоции, а ваши личные качества принесут заслуженное признание.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вас ждут хорошие новости и приятные эмоции. Финансовый день будет удачным, но важно не тратить заработанное бездумно. Несмотря на вашу непостоянство, партнер настроен на поддержку и понимание. День принесет радость, теплые слова и хорошее настроение. Найдите время для себя и работы над собственными слабостями. В отношениях будет царить романтика, а любимый человек будет искренне радоваться общению с вами.

Гороскоп на завтра - Стрелец

День не слишком благоприятный, особенно для будущих мам - стоит быть осторожнее. В финансовых делах возможен успех, в частности с кредитами. В семье возможны мелкие недоразумения, поэтому лучше сдерживать эмоции и избегать резких слов. Несмотря на трудности, поддержка партнера поможет справиться со всем.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день стоит уделить время себе и своим желаниям, не сдерживая эмоций. Финансовые советы помогут лучше распоряжаться деньгами. День будет радостным в кругу семьи и друзей, но разговоры с близкими могут огорчить. Воздержитесь от алкоголя и сигарет, чтобы не потерять время, а также следите за здоровьем. Это хороший день для романтики и переосмысления жизненного пути.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день поддержка влиятельных людей улучшит ваш моральный дух, а те, кто имеет собственный бизнес, могут получить финансовую выгоду. Партнер будет рядом и будет помогать, а ваша преданная любовь проявит магическую силу. Проведите время с другом, избегая алкоголя, и наслаждайтесь сюрпризами в супружеской жизни. Хороший день для шопинга и развлечений с семьей и друзьями, но контролируйте расходы.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день веселые родственники помогут снять напряжение и подарят облегчение. Будьте осторожны со своими инвестициями и планами. Проведите время с семьей и любимым человеком. Планеты способствуют радости, а партнер может сделать что-то незабываемое. Общение с друзьями станет лучшим решением против одиночества.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:36Война
"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

01:12Экономика
Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

00:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Последние новости

06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезна

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

Реклама
01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

Реклама
21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

18:53

"У нас пополнение": Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

17:32

От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

Реклама
17:22

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказалаВидео

17:16

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

16:57

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

16:46

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять