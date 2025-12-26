Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Анна Ярославская
26 декабря 2025, 17:42
182
2026 год обещает Весам начало абсолютно новой жизни с обновлением окружения, карьеры и глубокой трансформацией отношений.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Весов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels

Вы узнаете:

  • Какие перемены ждут Весов в новом году
  • Какое влияние окажут периоды ретроградного Меркурия и Венеры

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Весы.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2026-й — это год мощных перемен, потому что четыре медленные планеты меняют положение. Самое важное — Сатурн и Нептун входят в седьмой дом гороскопа Весов. Это сектор отношений, брака, партнерства. Это произойдет в конце января — середине февраля. Сатурн строит фундамент на два года, Нептун принесет идеалы и вдохновение на 14 лет.

В целом, ситуация в сфере партнерства изменится очень сильно: может поменяться окружение, бизнес-партнеры, возможны как расставания, так и новые глубокие встречи, вплоть до брака.

Астролог отметила, что Сатурн строит фундамент для долгосрочных союзов, основанных на уважении и ответственности. Нептун привносит идеальную, безусловную любовь, вдохновение, творческие и профессиональные союзы.

Кроме того, в 2026 году Плутон продолжит идти по пятому дому (дети, любовь, творчество), принося трансформации: возможны рождение детей, изменения в отношениях с ними или кармические романы, переосмысление любви к себе.

Уран после семи лет в финансовом секторе входит в девятый дом (путешествия, учеба, иностранцы). Эта планет приносит неожиданные возможности: поездки за границу, эмиграцию, учебу, отношения с иностранцами или удаленную работу.

Планета удачи Юпитер первую половину года (до 30 июня) будет в десятом доме карьеры, принося успех, повышение, расширение бизнеса или победы. С 1 июля он перейдет в 11-й дом друзей и социальных кругов, расширяя ваши связи, принося полезные знакомства и неожиданно щедрые результаты.

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября и советует пересмотреть финансовые вопросы. В этот период нежелательно заключать брак.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Кроме того, ожидается три периода ретроградного Меркурия (26.02–20.03, 29.06–23.07, 24.10–13.11) — это время для перепроверки дел, а не для новых начинаний.

Не рекомендуется делать дорогостоящие покупки (квартиры, машины, технику), подписывать важные документы, начинать новый бизнес, планировать плановые операции.

Возможны потери, сбои в информации, поломки техники.

Также новый год принесет четыре затмения, которые активируют важные точки:

  • 17 февраля (5-й дом) — события, связанные с любовью, детьми, творчеством;
  • 3 марта (12-й дом) — тема здоровья, духовности, уединения;
  • 12 августа (11-й дом) — судьбоносные социальные связи, групповые проекты;
  • 28 августа (6-й дом) — изменения в работе, рутине, забота о здоровье и балансе.

В целом, 2026 год для Весов — это время мощных трансформаций, начала совершенно новой жизни. Ожидаются глубокие изменения в сфере отношений, карьерные успехи, расширение горизонтов через путешествия и обучение, а также значительное обогащение социального круга. Будьте готовы к переменам и активно используйте возможности, которые принесет этот год.

Гороскоп для Весов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Весы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

18:22Мир
Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

17:16Энергетика
Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:46Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

Последние новости

18:52

Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

18:45

Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денегВидео

18:25

Новогодняя инициатива Социального Центра "Перспектива-Оболонь" для юных оболонцев новости компании

18:22

США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

17:58

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шеф-повара за 31 секунду

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
17:42

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 годВидео

17:35

Что посеять в январе на рассаду: роски будут самыми крепкими

17:32

Перед началом финала "Холостяка": Тарас Цымбалюк ошеломил компанией

17:32

От тарелки не оторваться: фантастический рецепт салата с ананасом на Новый год

Реклама
17:22

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказалаВидео

17:16

Отключение света 27 декабря: когда не будет электроэнергии в субботу

16:57

"Потому что пью": известный украинский певец рассекретил свой вес

16:46

Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

16:24

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:20

Выглядеть стильно и экономить: как одеваться в стиле Frugal ChicВидео

16:12

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

15:55

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

15:50

В Украине неожиданно подешевели популярные продукты для новогоднего стола

15:14

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:10

Просто перестанет заводиться: каким бензином нельзя заправлять авто зимой

Реклама
15:00

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

14:58

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответВидео

14:57

В каких продуктах содержится много белка: диетологи назвали топ-9Видео

14:45

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Укрэнерго назвали сроки

14:12

"Это политика": Тарабарова раскрыла, почему Украину "засудили" на "Детском Евровидении"Видео

13:53

Почему 27 декабря нельзя выбрасывать хлебные крошки: какой церковный праздник

13:45

Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

13:26

Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

13:24

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

13:07

Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

12:54

Украинцев ждут новые налоги на электромобили: что изменится уже с 1 января

12:39

Россияне ударили ракетой по Умани, среди пострадавших дети - первые подробностиФото

12:18

"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

12:00

Кремль готовит ловушку Трампу: какую цель на самом деле преследует Путин

11:53

Когда опаснее всего садиться за руль - назван точный день и время

11:51

Прорыв границы на Сумщине: в ГПСУ сказали, могут ли россияне пойти вглубь области

11:50

Четыре страны готовы ввести свои войска в Украину: в ОП назвали условие

11:36

"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

11:29

Сарделька в чешуе: Захарову высмеяли за располневшую фигуру

11:20

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Реклама
11:18

Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой после скандального развода

11:13

"Много раненых": Денисенко попала под обстрел РФ на Рождество

11:08

"Должны взвесить последствия": в РФ перешли к угрозам Польше, что произошло

10:59

Как на украинском языке сказать "подкаблучник": названы четыре меткие фразыВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

10:32

До -13 градусов, снег и штормовой ветер: Украину накрыла непогодаФото

10:29

У путинистки Валерии умер ребенок - что случилось

10:28

Крах произошел за 100 лет до нашествия монголов - кто на самом деле развалил РусьВидео

10:24

"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на РождествоВидео

10:08

Скоро начнется пик подорожания: цены на один продукт достигли новой отметки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт Миддлтон
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять