Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

2026 год обещает Весам начало абсолютно новой жизни с обновлением окружения, карьеры и глубокой трансформацией отношений.

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Весов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels

Вы узнаете:

Какие перемены ждут Весов в новом году

Какое влияние окажут периоды ретроградного Меркурия и Венеры

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Весы.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2026-й — это год мощных перемен, потому что четыре медленные планеты меняют положение. Самое важное — Сатурн и Нептун входят в седьмой дом гороскопа Весов. Это сектор отношений, брака, партнерства. Это произойдет в конце января — середине февраля. Сатурн строит фундамент на два года, Нептун принесет идеалы и вдохновение на 14 лет.

В целом, ситуация в сфере партнерства изменится очень сильно: может поменяться окружение, бизнес-партнеры, возможны как расставания, так и новые глубокие встречи, вплоть до брака.

Астролог отметила, что Сатурн строит фундамент для долгосрочных союзов, основанных на уважении и ответственности. Нептун привносит идеальную, безусловную любовь, вдохновение, творческие и профессиональные союзы.

Кроме того, в 2026 году Плутон продолжит идти по пятому дому (дети, любовь, творчество), принося трансформации: возможны рождение детей, изменения в отношениях с ними или кармические романы, переосмысление любви к себе.

Уран после семи лет в финансовом секторе входит в девятый дом (путешествия, учеба, иностранцы). Эта планет приносит неожиданные возможности: поездки за границу, эмиграцию, учебу, отношения с иностранцами или удаленную работу.

Планета удачи Юпитер первую половину года (до 30 июня) будет в десятом доме карьеры, принося успех, повышение, расширение бизнеса или победы. С 1 июля он перейдет в 11-й дом друзей и социальных кругов, расширяя ваши связи, принося полезные знакомства и неожиданно щедрые результаты.

Венера будет ретроградной с 3 октября по 14 ноября и советует пересмотреть финансовые вопросы. В этот период нежелательно заключать брак.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Кроме того, ожидается три периода ретроградного Меркурия (26.02–20.03, 29.06–23.07, 24.10–13.11) — это время для перепроверки дел, а не для новых начинаний.

Не рекомендуется делать дорогостоящие покупки (квартиры, машины, технику), подписывать важные документы, начинать новый бизнес, планировать плановые операции.

Возможны потери, сбои в информации, поломки техники.

Также новый год принесет четыре затмения, которые активируют важные точки:

17 февраля (5-й дом) — события, связанные с любовью, детьми, творчеством;

3 марта (12-й дом) — тема здоровья, духовности, уединения;

12 августа (11-й дом) — судьбоносные социальные связи, групповые проекты;

28 августа (6-й дом) — изменения в работе, рутине, забота о здоровье и балансе.

В целом, 2026 год для Весов — это время мощных трансформаций, начала совершенно новой жизни. Ожидаются глубокие изменения в сфере отношений, карьерные успехи, расширение горизонтов через путешествия и обучение, а также значительное обогащение социального круга. Будьте готовы к переменам и активно используйте возможности, которые принесет этот год.

Гороскоп для Весов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

