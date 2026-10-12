Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Овнам - отпустить, Тельцам - верный путь

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 13 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Пятерка Кубков (перевернутая)

То, что 13 октября вам выпала перевернутая Пятерка Кубков, говорит о том, что вы наконец готовы отпустить то (или того), что вас разочаровало. Вероятно, это первый за долгое время день, когда вы переключаете внимание на открывающиеся перед вами хорошие возможности, вместо того чтобы зацикливаться на прошлых неудачах.

Обстоятельства не изменились, Водолей. Но эта небольшая смена угла зрения приносит огромное облегчение. Ситуация меняется к лучшему. Доверьтесь происходящему.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Король Пентаклей

Так или иначе, деньги для вас, Тельцы, всегда на первом месте. Поэтому выпавший 13 октября Король Пентаклей - отличный знак. Это означает, что вы усердно работали над грамотным управлением финансами. И, что еще лучше, ваши усилия наконец начинают приносить плоды.

В нынешних экономических условиях?! Надеюсь, вы гордитесь собой! Больше добавить нечего. Продолжайте в том же духе - вы явно на верном пути.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Семерка Мечей (перевернутая)

Во вторник может вскрыться какая-то безобидная ложь. Пришло время кому-то взять на себя ответственность, Близнецы.

В 99% случаев лучше всего поступить благородно. К тому же, я не думаю, что это приведет к катастрофе или разрыву отношений, если никто не станет занимать агрессивно-оборонительную позицию.

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Верховная Жрица

Думаю, 13 октября вы перестанете пытаться разобраться в ситуации, которая сбивала вас с толку. И, честно говоря, я не удивлюсь, если в тот самый момент, когда вы отпустите эти мысли, всё вдруг станет предельно ясным и понятным.

Видите, Рак? Вот что происходит, когда вы перестаете игнорировать свою интуицию. Верховная Жрица редко появляется просто так - это знак того, что ваше внутреннее чутье работает безошибочно. Доверьтесь ему!

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов - хороший знак того, что кто-то действительно готов прикрыть тебе спину, Лев. Вижу, что во вторник кто-то решится пойти на риск ради тебя.

Возможно, тебя даже не будет рядом в этот момент, что делает этот поступок еще более ценным. Гордись людьми, которых ты выбрал, чтобы идти с ними по жизни!

Дева

Карта Таро на вторник для Девы: Паж Мечей (перевернутый)

Когда Паж Мечей выпадает в перевернутом положении, за этим, увы, обычно следует перевозбуждение и нервное напряжение, Дева. Советую подготовиться к возможной ментальной перегрузке 13 октября.

Поэтому во вторник старайся не спешить. Занимайся своими делами и не вступай в споры и дискуссии. Это один из тех дней, когда тебя будет слишком легко спровоцировать на гневную реакцию.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Двойка Пентаклей

Весы, это одна из моих самых любимых карт во всей колоде. И ее послание сейчас очень актуально, особенно для вас. Думаю, на вас сейчас лежит много забот. 13 октября равновесие будет очень легко нарушить.

Но в конечном счете Двойка Пентаклей - позитивная карта, ведь во вторник она выпадает вам в прямом положении. Это знак того, что у вас есть все необходимое, чтобы дела шли гладко. Просто действуйте постепенно, шаг за шагом.

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпиона: Девятка мечей (перевернутая)

Во вторник с ваших плеч спадет тяжелый груз. Впрочем, вы еще не окончательно выбрались из полосы трудностей. Луна в вашем знаке 13 октября указывает на то, что вы все еще глубоко переживаете происходящее.

Однако выпавшая перевернутая Девятка мечей - это хороший знак: ситуация уже не давит на вас так сильно, как еще вчера. Вы почти у цели, Скорпион. Сосредоточьтесь на позитиве.

Стрелец

Карта Таро на вторник для Стрельца: Восемь жезлов

Вам повезло, Стрелец! Восемь жезлов сулят отличные новости о деле, на котором вы уже почти поставили крест.

Тот факт, что вам пришлось так долго ждать этого момента, делает новость еще более приятной. Как только вы преодолеете этот барьер, события начнут развиваться стремительно. Так что готовьтесь!

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерога: Туз пентаклей

Вот это да, Козерог! Туз пентаклей после вчерашней Тройки пентаклей? Впрочем, уверен, вас не удивляет, что вы так быстро притянули к себе эту многообещающую возможность. Для вас это вполне привычное дело.

Что ж, останавливаться сейчас нет смысла! Наслаждайтесь набранным темпом, пока он есть. Хотя, честно говоря, я не вижу причин, по которым он мог бы скоро иссякнуть. Получайте удовольствие!

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолея: Луна (перевернутая)

После 13 октября вам больше не придется гадать, каковы истинные намерения окружающих на работе. К лучшему или к худшему, но во вторник карты будут раскрыты.

Правда меняет всё. Теперь вы можете принимать решения, не строя догадок. Именно этого вы и хотели всё это время, Водолей. Что дальше?

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб: Тройка кубков

Судя по Тройке кубков, 13 октября станет для вас счастливым днем, Рыбы. Эта карта символизирует дружбу и надежную поддержку со стороны окружающих. Эта вдохновляющая атмосфера напоминает о том, как важно радоваться хорошим событиям в вашей жизни - какими бы незначительными они ни казались. Делитесь этим позитивом с окружающими!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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