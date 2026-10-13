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Гороскоп Таро на завтра 14 октября: Овнам - жить, Тельцу - скука

Алена Кюпели
13 октября 2026, 09:33
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 7 января
Гороскоп Таро на 14 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на среду: Смерть

Ну и ну! В эту среду ваш вспыльчивый нрав не навлечет на вас неприятности, а, наоборот, поможет их избежать! Карта "Смерть" символизирует завершение определенного этапа в вашей жизни.

Если есть что-то, что вы ненавидите больше всего на свете, так это скуку. Вы устали раз за разом делать одно и то же. Сегодня вы решите всё изменить. Если друг в миллионный раз начнет рассказывать одну и ту же историю, вы просто скажете, что вам пора идти. Если на работе попросят выполнить очередную задачу по вводу данных, вы придумаете, как автоматизировать этот процесс с помощью искусственного интеллекта. Жизнь слишком коротка, чтобы жить так, как не хочется. И вы не будете. Точка!

Телец

Карта Таро для Тельца на среду: Десятка Мечей (перевернутая)

Фух, вы наконец-то оставили позади ту ужасную ситуацию. Когда случается что-то плохое, оно не просто проходит бесследно - оно оставляет глубокий след в душе. На прошлой неделе произошло событие, которое потрясло вас до глубины души. К тому же, боль заставляет чувствовать себя в тупике, а ощущение застоя навевает скуку.

Однако перевернутая Десятка Мечей говорит о том, что этот кошмар закончился. Вы выбираетесь из него. Вы больше не думаете об этом во время еды или разговора с кем-либо. Вы можете встретить человека, который причинил вам боль, и подумать: "Да и ладно, плевать. У меня всё хорошо".

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Королева Жезлов (перевернутая)

Да, вы любите находиться в центре событий и общаться с людьми. Вам нравится энергия живого, остроумного обмена шутками в компании близких друзей.

Но в последнее время вас утомляют одни и те же разговоры. Вы любите узнавать свежие сплетни, но жизнь - это нечто большее, чем пересуды, пусть даже самые пикантные. В среду, 14 октября, вы предпочтете устроиться поудобнее с хорошей книгой или посмотреть фильм. Чем бы вы ни решили заняться сегодня вечером, это будет потрясающе!

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Туз Мечей

Вы любите моменты творческого озарения. Они заставляют ваш ум лихорадочно работать, перебирая возможные варианты будущего. Именно это произойдет в среду, чтобы развеять скуку повседневности: вспыхнет искра новой идеи, и вы решите непременно ее изучить.

Туз Мечей указывает на то, что всё окажется довольно простым. Речь идет об одной небольшой идее, которая поначалу тлеет, словно уголек, но в итоге разгорается в яркое пламя страсти. Да, зарождается проект, который увлечет вас надолго - возможно, даже на целый месяц.

Лев

Карта Таро для Льва на среду: Четверка Жезлов

Выпавшая в среду Четверка Жезлов - весьма многообещающая карта, особенно если вы искали себе новое занятие. В Таро число "четыре" часто символизирует группу людей.

Вам хочется вырваться из однообразной рутины, ставшей слишком предсказуемой. Вас будоражит мысль о том, что невозможно предугадать, что произойдет дальше. Сегодня вам нужно что-то спонтанное!

Дева

Карта Таро для Девы на среду: Император

В среду в игру вступает "тяжелая артиллерия". Император - мощный символ власти и света. Возможно, у вас есть дело, которое вы все время откладывали на потом.

Вам потребуется собрать всю энергию, чтобы наконец сосредоточиться на этой задаче и выполнить ее. По иронии судьбы, скука - это лишь способ избежать работы. Но стоит вам твердо решить взяться за дело, как оно тут же будет сделано.

Весы

Карта Таро для Весов на среду: Двойка Мечей

Весы, если есть что-то, чего вы терпеть не можете, так это принимать решения. Однако в среду у вас не будет иного выбора, кроме как определиться со стороной.

Кто-то из вашего окружения поставит вам ультиматум: либо то дело, которому вы уделяете слишком много времени, либо этот человек. Выбор за вами, но это вовсе не значит, что ваш выбор понравится другой стороне. Что ж, такова жизнь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Иерофант

В последнее время вы часто задаетесь вопросами о своем жизненном пути: о сделанном выборе, о том, чем хотите заниматься, а чем нет. Причина таких размышлений - приближающийся день рождения и переход на новый жизненный этап.

Вы ощущаете сильное стремление к самосовершенствованию и относитесь к этому очень серьезно. В среду ваше внимание будет сосредоточено прежде всего на привычках. Первыми уйдут те из них, смысл которых вам непонятен. Если что-то не наполняет вашу жизнь смыслом - долой это!

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на среду: Солнце

Ваш знак любит перемены, поэтому выпавшая в среду карта "Солнце" - настоящий подарок судьбы. Она сулит невероятный оптимизм и радостные ожидания от будущего.

Вам не нужен особый повод, чтобы что-то изменить. Ведь скука - ваш злейший враг! Вы легко теряете интерес к тому, что перестало приносить пользу или радость. Сегодня вы найдете новое занятие и быстро поймете, как его реализовать.

Козерог

Карта Таро для Козерога на среду: Шестерка Кубков (перевернутая)

Что осталось в прошлом? То самое чувство неопределенности насчет того, что делать дальше. В среду вы отпустите старые обиды и тяжелые переживания. Все, что мешает вам улыбаться, отправится в страну забвения - туда, откуда не возвращаются. Вы больше никогда об этом не вспомните. Бац - и всё.

Водолей

Карта Таро для Водолея на среду: Двойка Жезлов (перевернутая)

Вы обычно спокойно относитесь к серьезным переменам, но иногда они кажутся непосильной задачей, и вы предпочитаете держаться за привычное. Сегодня вы получите толчок в нужном направлении.

В среду вам больше не захочется ставить жизнь на паузу. Вы понимаете, что вам не хватает той самой "искры". Ваш план - действовать решительно; это означает выбрать то, что вернет вам ощущение безграничных возможностей.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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