Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 17 апреля: Скорпионам - избегать ошибок, Девам - смирение

Алена Кюпели
16 апреля 2026, 13:20
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 17 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Король Мечей

Овен, Король Мечей, подчеркивает ясность ума. Ясное мышление станет вашей суперсилой 16 апреля. Вы сможете быстро разобраться в сути проблемы.

Вам не нужно слушать полуслова или верить неправде. Вместо этого вы ищете честность и находите её.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Королева Пентаклей

Карта Королевы Пентаклей говорит об управлении временем и о том, как расставить приоритеты. Телец, 16 апреля вы готовы к новому уровню самосознания. Посмотрите, как вы управляете своим временем и расставляете приоритеты.

Заботьтесь о себе, и вы будете поступать правильно по отношению к другим. Вы чувствуете себя уверенно и можете принимать решения, когда о вас заботятся, и всё в вашей жизни происходит так, как должно быть.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Паж Мечей

Близнецы, Паж Мечей 16 апреля, символизирует силу и письменное слово. Наблюдайте за своими мыслями сегодня и обращайте внимание на закономерности, которые, кажется, принимают ваши мысли. Если вы испытываете тревогу, признайте это.

Если вы чувствуете любопытство или отчуждение от себя, спросите себя почему. Чем честнее вы будете с собой сегодня, тем больше контроля вы сможете иметь над своими будущими действиями.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Туз Кубков

Рак, вы действительно в контакте со своими эмоциями, и честность с собой открывает для вас новые возможности.

Туз Кубков символизирует образ мышления, основанный на убежденности сердца. Вам не нужно скрывать или подавлять свои эмоции. Вместо этого вы можете позволить им быть. Как только вы перестанете вести себя так, будто вас устраивает угождать другим или избегать конфликтов, вы увидите, какие перемены возможны.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Шестерка Жезлов

Карта Таро "Шестерка Жезлов" говорит о самоуверенности. 16 апреля вы осознаете, насколько вы смелы и сильны. Вы не позволяете сомнениям подорвать вашу позицию, когда вам нужно высказаться.

Вместо этого вы твердо стоите и используете факты, чтобы показать, сколько времени и сил вы вложили в то, что нужно сказать.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Восьмерка Пентаклей

16 апреля ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Пентаклей, подчеркивает упорный труд и принятие позиции ученика. Сегодня вы осознаете, чему вы действительно стремитесь, проявляя смирение и слушая других.

Ваше стремление к подлинной связи с точки зрения цели формирует ваши результаты и приближает вас к цели или большой мечте.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Справедливость

Весы, карта Таро "Справедливость", напоминает вам, что честность всегда окупается, даже если вы удивляетесь, почему нечестные люди всегда побеждают.

16 апреля стремление к миру любой ценой может показаться вам противоречивым. Вместо этого вам нужно жить в правде и принять трудное решение, которое сохранит вашу совесть чистой.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Суд

Доверьтесь себе, Скорпион. Карта Таро "Суд" символизирует здравый ум. 16 апреля вы достигаете этого особого этапа пробуждения, когда что-то меняется внутри вас, и вы осознаете момент истины.

Ваши прошлые действия, выборы и модели поведения становятся путями к исцелению и росту. Вы не можете вернуться назад и изменить что-либо, но вы можете смотреть вперед и избегать повторения ошибок.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Умеренность

Карта Таро "Умеренность" говорит о терпении, и когда у вас много дел 16 апреля, вы можете почувствовать необходимость поторопиться, чтобы все успеть.

Сегодня выберите баланс. На выполнение дел требуется время. Вы не соревнуетесь со временем, поэтому ищите способы целенаправленно согласовать все с тем, что вам нужно и что от вас требуется.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Четверка Пентаклей

Карта Таро "Четверка Пентаклей" говорит о стабильности. Для Козерога безопасность имеет первостепенное значение, и именно 16 апреля вы решаете проанализировать, за что вы держитесь, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Вы видите, что защищаете, что больше вам не помогает. Вы решаете проблемы, коренящиеся в страхе, и выбираете новый, здоровый путь.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Семерка Мечей, перевернутая

Перевернутая Семерка Мечей говорит о мощных переменах и трансформации. 16 апреля вы находитесь на невероятном этапе своей жизни, когда перестаете позволять другим принижать вас.

Вместо этого вы принимаете то, что знаете как истину, независимо от того, что говорят другие. Вы возвращаете себе контроль над своими решениями.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Луна, перевернутая

Рыбы, путаница начинает рассеиваться. Перевернутая Луна говорит о путанице, но 16 апреля вы без страха видите то, что было неопределенным или скрытым.

Ситуация, которая, как вы не осознавали, не складывалась хорошо, теперь вам не ясна. Вы можете найти решение. Вы верите, что ясность, даже когда она неудобна, предназначена для вашего высшего блага. Когда вы чувствуете, что теряете силу, вы признаете это и сосредотачиваетесь на том, что можете сделать, чтобы все исправить.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Этого не будет": близкий союзник против идеи "быстрого" вступления Украины в ЕС

"Этого не будет": близкий союзник против идеи "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:19Мир
У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

13:01Война
Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

12:36Фронт
Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речь

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Последние новости

14:19

"Этого не будет": близкий союзник против идеи "быстрого" вступления Украины в ЕС

14:17

Каких 3 знака зодиака ждет невероятный финансовый успех: гороскоп на Новолуние

13:38

Женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести: в чем причина

13:36

Все в сборе: Галкин показал семейное фото и Аллу Пугачеву

13:31

"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премииВидео

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
13:24

"Куриные мозги": украинский продюсер резко высказался о Таисии Повалий

13:20

Гороскоп Таро на завтра 17 апреля: Скорпионам - избегать ошибок, Девам - смирение

13:02

В ваших жилах может течь голубая кровь: какие фамилии указывают на знатных предков

13:01

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

12:36

Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

12:31

Сорняки исчезнут навсегда: простой раствор из кухни, который работает лучше химииВидео

12:28

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

12:17

Кость из пещеры изменила историю ледникового периода: ученые поражены

12:00

Свободное толкование: Снегирев объяснил, как РФ готовит юридические основания для новых агрессиймнение

11:54

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

11:46

Экстрадиция Николая Лагуна: с запросом в Австрию могут обратиться как Минюст, так и Генеральная прокуратура – СМИ

11:45

Принудительное возвращение в Украину: нардеп сказал, что ждет беженцев в Европе

11:43

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

11:38

"Будет не очень сильным": конкурентка предсказала результат LELEKA на ЕвровиденииВидео

11:31

Людям предлагают бесплатное жилье на греческом острове: в чем подвох

11:12

РФ использовала новую схему обстрела: Игнат раскрыл особенности атаки

11:11

Стрельба в школе на Закарпатье: ученик во время урока открыл огонь по одноклассникуФото

11:09

Они излучают особую силу: когда рождаются люди с уникальной аурой

10:50

Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ и упрекнул партнеровФото

10:36

Как Фриске: онкобольной блогерше из РФ стало хуже

10:31

"Какая беда": звезды эмоционально высказались про мощную атаку РФ

10:23

Четыре знака зодиака считаются носителями мудрости древней души – кто они

10:11

Не стоит выбрасывать яичную скорлупу: секрет щедрого урожая, о котором молчатВидео

10:03

Новая попытка "свергнуть" Трампа: в Конгресс США подали резолюцию об импичменте

09:39

Путин или Песков: кто стоит за Лорак в России и почему ей прощают всемнениеВидео Мнение

09:38

Дроны ударили по НПЗ в Туапсе: на заводе вспыхнул мощный пожар

09:26

Пентагон усиливает подготовку к возможным военным операциям на Кубе - USA Today

09:03

Не все скажут, куда может проехать водитель: запутанный тест по ПДДВидео

08:28

17 апреля нельзя ссориться и браниться: какой церковный праздник

08:24

РФ нанесла один из крупнейших ударов: все подробности атаки на Киев, Одессу, Харьков, ДнепрФото

07:44

Что скрывается под Майданом Независимости в Киеве: знают лишь единицыВидео

07:14

Взрывы и пожары в Днепре: РФ ударила по жилым кварталам, погибли людиФото

06:43

РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данныеФото

05:49

На Полтавщину надвигаются дожди: синоптики предупредили, что будет с температурой

05:15

Рекордный урожай гарантирован: когда и как сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году

04:41

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

04:30

Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейкиВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

03:45

Сын Рики Мартина стал его точной копией: фото красавчиков попало в сеть

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разыВидео

03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

02:52

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

01:07

Всего один полив: эффективный метод, спасающий клубнику от майского жука и гнилиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять