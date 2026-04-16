Гороскоп Таро на завтра 17 апреля: Скорпионам - избегать ошибок, Девам - смирение

Гороскоп Таро на 17 апреля

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Король Мечей

Овен, Король Мечей, подчеркивает ясность ума. Ясное мышление станет вашей суперсилой 16 апреля. Вы сможете быстро разобраться в сути проблемы.

Вам не нужно слушать полуслова или верить неправде. Вместо этого вы ищете честность и находите её.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Королева Пентаклей

Карта Королевы Пентаклей говорит об управлении временем и о том, как расставить приоритеты. Телец, 16 апреля вы готовы к новому уровню самосознания. Посмотрите, как вы управляете своим временем и расставляете приоритеты.

Заботьтесь о себе, и вы будете поступать правильно по отношению к другим. Вы чувствуете себя уверенно и можете принимать решения, когда о вас заботятся, и всё в вашей жизни происходит так, как должно быть.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Паж Мечей

Близнецы, Паж Мечей 16 апреля, символизирует силу и письменное слово. Наблюдайте за своими мыслями сегодня и обращайте внимание на закономерности, которые, кажется, принимают ваши мысли. Если вы испытываете тревогу, признайте это.

Если вы чувствуете любопытство или отчуждение от себя, спросите себя почему. Чем честнее вы будете с собой сегодня, тем больше контроля вы сможете иметь над своими будущими действиями.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Туз Кубков

Рак, вы действительно в контакте со своими эмоциями, и честность с собой открывает для вас новые возможности.

Туз Кубков символизирует образ мышления, основанный на убежденности сердца. Вам не нужно скрывать или подавлять свои эмоции. Вместо этого вы можете позволить им быть. Как только вы перестанете вести себя так, будто вас устраивает угождать другим или избегать конфликтов, вы увидите, какие перемены возможны.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Шестерка Жезлов

Карта Таро "Шестерка Жезлов" говорит о самоуверенности. 16 апреля вы осознаете, насколько вы смелы и сильны. Вы не позволяете сомнениям подорвать вашу позицию, когда вам нужно высказаться.

Вместо этого вы твердо стоите и используете факты, чтобы показать, сколько времени и сил вы вложили в то, что нужно сказать.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Восьмерка Пентаклей

16 апреля ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Пентаклей, подчеркивает упорный труд и принятие позиции ученика. Сегодня вы осознаете, чему вы действительно стремитесь, проявляя смирение и слушая других.

Ваше стремление к подлинной связи с точки зрения цели формирует ваши результаты и приближает вас к цели или большой мечте.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Справедливость

Весы, карта Таро "Справедливость", напоминает вам, что честность всегда окупается, даже если вы удивляетесь, почему нечестные люди всегда побеждают.

16 апреля стремление к миру любой ценой может показаться вам противоречивым. Вместо этого вам нужно жить в правде и принять трудное решение, которое сохранит вашу совесть чистой.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Суд

Доверьтесь себе, Скорпион. Карта Таро "Суд" символизирует здравый ум. 16 апреля вы достигаете этого особого этапа пробуждения, когда что-то меняется внутри вас, и вы осознаете момент истины.

Ваши прошлые действия, выборы и модели поведения становятся путями к исцелению и росту. Вы не можете вернуться назад и изменить что-либо, но вы можете смотреть вперед и избегать повторения ошибок.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Умеренность

Карта Таро "Умеренность" говорит о терпении, и когда у вас много дел 16 апреля, вы можете почувствовать необходимость поторопиться, чтобы все успеть.

Сегодня выберите баланс. На выполнение дел требуется время. Вы не соревнуетесь со временем, поэтому ищите способы целенаправленно согласовать все с тем, что вам нужно и что от вас требуется.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Четверка Пентаклей

Карта Таро "Четверка Пентаклей" говорит о стабильности. Для Козерога безопасность имеет первостепенное значение, и именно 16 апреля вы решаете проанализировать, за что вы держитесь, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Вы видите, что защищаете, что больше вам не помогает. Вы решаете проблемы, коренящиеся в страхе, и выбираете новый, здоровый путь.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Семерка Мечей, перевернутая

Перевернутая Семерка Мечей говорит о мощных переменах и трансформации. 16 апреля вы находитесь на невероятном этапе своей жизни, когда перестаете позволять другим принижать вас.

Вместо этого вы принимаете то, что знаете как истину, независимо от того, что говорят другие. Вы возвращаете себе контроль над своими решениями.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Луна, перевернутая

Рыбы, путаница начинает рассеиваться. Перевернутая Луна говорит о путанице, но 16 апреля вы без страха видите то, что было неопределенным или скрытым.

Ситуация, которая, как вы не осознавали, не складывалась хорошо, теперь вам не ясна. Вы можете найти решение. Вы верите, что ясность, даже когда она неудобна, предназначена для вашего высшего блага. Когда вы чувствуете, что теряете силу, вы признаете это и сосредотачиваетесь на том, что можете сделать, чтобы все исправить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

