Гороскоп Таро на завтра 17 декабря: Львам - перемены, Весам - стабильность

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Влюблённые

Овен, ваша карта Таро на 17 декабря — Влюблённые, что говорит о важном, судьбоносном решении, связанном с вашей личной жизнью. Вы вынуждены взглянуть на то, что у вас есть сейчас, и на то, что вас ждёт впереди.

Ваши нынешние отношения не приносят вам счастья, и вы чувствуете, что чего-то не хватает. Поэтому вы рассматриваете новые отношения или свидания, чтобы посмотреть, что есть на рынке. Ваша надежда — найти то, чего вам сейчас не хватает.

Ваш совет на среду — выбирайте сердцем, а не разумом. Ваше сердце интуитивно и знает, чего хочет, и не приведёт вас к сожалениям. Нерешительность вызывает стресс, и вы снова и снова прокручиваете варианты. Пусть сегодня вы решите, что правильно для вас.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Смерть

Карта Таро "Смерть" говорит о завершении, которое больше не служит вам, чтобы двигаться к росту. Телец, ситуация в вашей жизни истощила вашу энергию и огорчила вас. Вы знаете, как это исправить, но колеблетесь.

17 декабря займитесь тем, что заставляет вас сопротивляться переменам. Вы избегаете всего нового, потому что предпочитаете привычное. То, что вы всегда делали, давало вам чувство безопасности и защищенности, поэтому вы защищаете это и придерживаетесь этого.

Перемены никогда не даются легко, и требуют периода адаптации. Отпустите то, что, по мнению других, вы должны делать, и верните себе свою силу. Проявите свою самостоятельность и будьте собой.

Сначала вы будете испытывать трение с тем, что знаете, но вскоре это сменится облегчением, потому что вы живете в истине.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Король Кубков, перевернутый

Близнецы, вы находитесь в режиме защиты, поэтому подавляете свои чувства и избегаете их. Ваша карта Таро на среду — Король Кубков в перевернутом положении, и она говорит о незрелости, недостатке самосознания и избегании воспоминаний.

Если вы управляете своими чувствами интеллектуально, измените это. Признайте их напрямую, чтобы осмыслить их и исцелиться. В любом случае, эмоции, которые вы распознаете или игнорируете, проникают в ваши действия. Если вы чувствуете раздражительность или умственную усталость, обратите на это внимание и займитесь этим.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Девятка Кубков

Девятка Кубков говорит о том, что ваши желания исполняются, и вы радуетесь тому, что имеете. 17 декабря практикуйте благодарность и цените все сокровища в вашей жизни, которые обеспечивают вам стабильность. Сосредоточьтесь на своем эмоциональном равновесии, поскольку это увеличивает радость и чувство удовлетворения.

С психологической точки зрения, ваша карта Таро символизирует внутреннее удовлетворение, а не внешние награды. Перестаньте гнаться за материальными благами, чтобы почувствовать эмоциональное удовлетворение.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Шестерка Кубков, перевернутая

Лев, ваша ежедневная карта Таро на среду — Шестерка Кубков, перевернутая, которая символизирует ваше прошлое и самые прекрасные моменты, которые вы разделили с друзьями в детстве.

Прекрасно помнить, кем вы были когда-то, но важно не забывать, кто вы сейчас. Не стоит терять из виду настоящее или будущее, слишком погружаясь в прошлое.

Оставайтесь в настоящем с намерением. Вам не обязательно придерживаться прежнего расписания; перемены — неотъемлемая часть роста. Ваш разум может идеализировать историю, чтобы избежать сегодняшней неопределенности. Оставайтесь верны фактам, чтобы восстановить уверенность и двигаться вперед.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Солнце

Карта Таро "Солнце" — прекрасная карта, потому что она помогает вам оставаться уверенным и ясным в своей жизни. 17 декабря упростите решения, которые вам нужно принять; сосредоточьтесь на том, что хорошо работает для вас сейчас, и составьте список отвлекающих факторов, чтобы вы могли решать их один за другим.

Прогресс достигается, когда вы не беспокоитесь о том, что нужно сделать, и переходите к действиям. Результаты приходят с постоянством. Просите обратную связь и помните, что каждый день — это возможность оценить свою жизнь.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Четверка Пентаклей, перевернутая

Весы, перевернутая Четверка Пентаклей, говорит о преодолении скупости путем отказа от контроля. Вы слишком крепко держитесь за свои финансы и хотите улучшить свое экономическое положение самостоятельно, но помощь доступна, и ваша карта Таро говорит о том, когда нужно позволить другим делать то, что вы не можете сделать сами.

Вы сдерживаете себя, когда отказываетесь принимать советы от других по поводу денег, распорядка дня или ожиданий; мудрый человек ищет совета и знает свои ограничения.

Определите, где вам нужно быть более открытым и гибким. Никогда не знаешь, Весы, вы можете быть всего в одном шаге от той стабильности, которую хотите в своей жизни.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Девятка Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро, Девятка Пентаклей, говорит о самостоятельности, и в среду, когда Луна находится в вашем знаке, наступает сезон саморазвития и личностного роста.

Независимость и уверенность в себе идут рука об руку; основывайте свою идентичность на том, кто вы есть и что вы делаете, а не на других.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Перевернутая Башня

Перевернутая Башня говорит о потрясениях и переменах, вызванных неожиданными ситуациями. 17 декабря вы переживаете кризис, который вынуждает вас к внутренним переменам.

Вы знаете, что нужно изменить, но вам предстоит сделать это добровольно сейчас, а не позволять жизни заставлять вас действовать позже.

Решения, которые вы примете в среду, со временем могут уменьшить вашу тревогу, поскольку вы получите контроль и хорошо продуманный план действий на случай непредсказуемых ситуаций заранее.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Туз Кубков

Козерог, ваша карта Таро на среду — Туз Кубков, который говорит о новом начале в вашей личной жизни, и это может быть новое начало с новым партнером или с нынешним.

Вы восстанавливаете эмоциональную связь и чувствуете заботу. Начните с малого — свидания или доброго слова, и будьте последовательны в своих действиях.

Позитивные эмоциональные переживания перестраивают вашу мотивацию, и ваши отношения движутся в позитивном направлении. Стремитесь к постоянству, а не к интенсивности, чтобы укрепить доверие и близость.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Королева Жезлов

Королева Жезлов говорит о вашем природном лидерстве и о том, как вы проявляете себя в мире как человек, способный брать на себя ответственность.

17 декабря проявите инициативу и разработайте стратегию; вы будете чувствовать себя уверенно, когда будете знать, что делать и когда делать. Ваша решительность порождает уверенность в себе, а реактивность усиливает ее недостаток.

Обращайте внимание на сигналы в вашей жизни, которые указывают на то, что вы на правильном пути. Обратите внимание на свою продуктивность в среду. Если возникают препятствия, стремитесь быстро их устранить.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Семерка Кубков

В среду перевернутая Семерка Кубков говорит о фантазии и необходимости сосредоточиться на реализме, когда вы размышляете о своей жизни. 17 декабря вы можете столкнуться с некоторыми отвлекающими факторами, из-за которых может показаться, что ваши возможности ограничены, хотя это не так.

Выбирайте приоритеты, а не иллюзии, и позвольте мечтам отойти на второй план, уступив место действиям. Размышлять о многочисленных возможностях — это нормально, но слишком много вариантов может привести к перегрузке и помешать продуктивному дню. Ограничение выбора в среду, даже если это только на сегодня, помогает бороться с усталостью, возникающей от творчества без структуры.

