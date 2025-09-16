Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 17 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Четвёрка Пентаклей

Хорошие новости, Овен. Скоро ваши финансовые дела изменятся к лучшему. Ваша ежедневная карта Таро, Четвёрка Пентаклей, посвящена управлению деньгами.

Вы известны своей импульсивностью в тратах, но вы усвоили уроки, необходимые вам на будущее.

Теперь вам пора применить эти знания на практике. Как говорит Дэйв Рэмси: "Маленькие шаги".

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Туз Кубков, перевёрнутый

Телец, вы чувствуете, когда что-то меняется, и вам нужно признать это себе. Туз Кубков, перевёрнутый, — это карта Таро грусти и, возможно, чувства утраты и растерянности в любви.

Туз Кубков, перевёрнутый, символизирует чувство, будто вас свергли с пьедестала, на котором вы когда-то находились. Теперь пора возвращаться. Вопрос в том, готовы ли вы приложить достаточно усилий, чтобы снова достичь этого?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Маг, перевёрнутая

Близнецы, не всё общение одинаково. Вы — управитель вашей ежедневной карты Таро: Маг, перевёрнутая, но когда она перевёрнута, это указывает на препятствие для проявления вашей естественной энергии.

Вы можете чувствовать себя немного оторванным от того, что когда-то приносило вам радость. Сегодняшний совет — найти способы восстановить связь со своей внутренней энергией. С чего же начать?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Восьмёрка Мечей

Рак, есть чувства, а есть реальность? Восьмёрка Мечей говорит о чувстве ловушки, но о наличии выхода, которого вы не видите.

Возможно, вы находитесь в ситуации, когда не можете сказать, что ваша свобода прямо перед вами. Возможно, вы даже склонны думать, что не можете делать то, что хотите, из-за других людей в вашей жизни.

Сегодняшнее послание Таро — рассказать себе другую историю. Позвольте себе поверить, что всего одно решение отделяет вас от жизни мечты. Ваши единственные препятствия — в вашем воображении.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, будьте внимательны к своим действиям, чтобы не удивиться признанию за свой труд и усилия на этой неделе. Сегодняшняя карта Таро для вас — Шестерка Жезлов, и она символизирует успех, завершение и достижение результатов.

Возможно, вы сомневаетесь, достаточно ли вы сделали, и вас могут одолеть сомнения и сомнения. Но если вы любите свои идеи и лелеете их, вы увидите невероятный результат, затраченный на это время и энергию.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Колесо Фортуны, перевернутое

Дева, неудачи случаются с самыми лучшими людьми, но чаще всего здесь замешана некая космическая защита.

Вы можете думать, что задержка или неуважение к вам сильно вас беспокоили, но эта проблема направила вас на новый путь. Она сделала вас более осознанными, а знание — это сила.

Сегодняшнее послание Колеса Фортуны в перевёрнутом положении: видеть хорошее в том, что не так уж и желанно в данный момент. Вы сможете найти способ решить проблему, потому что увидите её такой, какая она есть. Скрытое может причинить больше вреда, чем то, что вынесено на свет.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Жезлов

Весы, стоит планировать будущее, но сегодня вам может показаться, что это не нужно, но это ваш выбор. Двойка Жезлов символизирует нерешительность в выборе конкретного пути.

Вы можете сомневаться и гадать, что вам следует делать прямо сейчас. Путь вперёд может быть неясен. Подумайте, что можно отложить, и не позволяйте себе чрезмерно зацикливаться на том, чтобы всё завершить, пока вы не будете готовы.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Суждение, перевёрнутое положение

Скорпион, не все думают одинаково. Вы можете почувствовать, что ваша логика и образ мышления отличаются от чьего-то другого. Вы можете не согласиться или почувствовать себя вынужденным спорить, чтобы доказать свою точку зрения.

В первую очередь сосредоточьтесь на своём внутреннем компасе. Прислушивайтесь к своим чувствам, но, как подсказывает перевёрнутая карта Таро "Суд" (Суд), ставьте логику выше разума.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Двойка Пентаклей

Стрелец, сегодня у вас будет много дел. Возможно, вам не понравится нести ответственность за столько дел одновременно.

Будут задачи, которые вы предпочли бы делегировать, если бы нашли кого-то, кто справится с ними так же хорошо, как вы. Но сегодняшняя Двойка Пентаклей указывает, что нет, сегодня всё будет зависеть только от вас, и вы доведёте дело до конца — как бы сложно это ни было.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Умеренность (Перевёрнутая)

Козерогу, пора пересмотреть приоритеты и решить, что для вас важнее всего в этой жизни. Карта Таро "Умеренность" говорит о терпении, настойчивости и желании разобраться во всём со временем.

Вас меньше беспокоит, сколько времени это займёт. Вместо этого вы захотите не торопиться и дать себе время для понимания процесса.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Двойка Кубков

Водолей, любовь витает в воздухе, и это может означать, что вы получите энергетическую перезагрузку. Вы готовы начать всё заново во имя романтики и обожания любимого человека — будь то нынешний или новый.

Двойка Кубков — это позитивный знак любви, равной и взаимной, характеризующейся балансом, гармонией и сосредоточенностью. Если вы надеетесь разжечь искру, сейчас самое подходящее время для этого.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Десятка Мечей

Рыбы, пришло время позволить ситуации закончиться. Возможно, вы готовы нажать кнопку перезагрузки в какой-то сфере своей жизни, но также колеблетесь. Нормально сомневаться в правильности своих поступков, когда жизнь полна неопределенности и перемен.

Сегодняшняя карта Таро, Десятка Мечей, напоминает вам о необходимости заботиться о себе, когда вы действуете из-за боли, потому что трудно понять, чего вы действительно хотите, если мыслите не так ясно, как при эмоциональном дефиците.

