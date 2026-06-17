Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Алена Кюпели
17 июня 2026, 17:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 декабря
Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Семерка Пентаклей

То, что вы делали в прошлом, может не сработать в будущем, Овен.

Карта Таро Семерка Пентаклей символизирует те области вашей жизни, которые помогали вам добиваться успеха, но теперь нуждаются в пересмотре, чтобы понять, помогут ли они вам повторить этот рост.

Поскольку Солнце готовится войти в Рак на этой неделе, вам предлагается прислушаться к своим чувствам. Спросите себя, какие из них сдерживают вас, а какие толкают вперед 18 июня.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Девятка Пентаклей

18 июня ваша ежедневная карта Таро — Девятка Пентаклей, которая говорит о финансовом изобилии и способности заботиться о себе без помощи других. Сегодня вы начинаете пересматривать области, которые, по вашему мнению, уязвимы для вашей самодостаточности.

Сейчас у вас есть возможность внести изменения и корректировки, особенно пока Солнце находится в Близнецах, усиливая ваш сектор личного богатства.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Сила, перевернутая

Иногда обстоятельства меняют ваше отношение к себе. В четверг, 18 июня, ваша уверенность в себе может пошатнуться, и перевернутая карта Таро "Сила" напоминает вам, что слабость — это не признак неудачи. Это скорее возможность, которая ждет вас, чтобы стать тем человеком, которым вы, как вы знаете, могли бы быть.

Вас больше не ограничивают сомнения в себе. Теперь вы готовы проявить смелость и что-то предпринять.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Императрица

Вы готовы принять все хорошее, что может предложить вам жизнь, Рак, а это значит, что 18 июня вы начинаете новое путешествие, даже если оно только в вашем сердце.

Карта Таро "Императрица" говорит о взращивании вашей внутренней женской энергии. Скоро вы родите новую сторону себя, и вы не хотите упустить этот опыт.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Король Жезлов

Карта Короля Жезлов символизирует человека, обладающего невероятной силой и целеустремленностью, и 18 июня, когда Луна находится в вашем знаке, этим человеком можете оказаться вы. Сегодня вы хотите осуществить нечто важное.

Лев, лучше не действовать в одиночку, даже если вам этого хочется. Солнце в Близнецах подчеркивает, что дружба может стать источником мужества и полезным ресурсом.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Рыцарь Мечей

Дева, вы руководствуетесь логикой, и это одна из многих причин вашей мудрости в жизни. Когда вы чувствуете, что должны положить конец чему-то в отношениях, вы не тратите время на самовыражение.

Карта Таро Рыцарь Мечей подчеркивает ваш невероятный талант прямолинейного общения. Вы скажете то, что нужно сказать, и не будете сдерживаться.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Шестерка Жезлов

Люди обращают на вас внимание, Весы. Даже когда вы не пытаетесь выделиться из толпы, вы это делаете. В четверг, 18 июня, с Луной в вашем секторе социального статуса, вы естественным образом поднимаетесь на высокий уровень.

Ваши действия просто хорошо срабатывают, и это наиболее ярко проявляется в тех областях, где вы хотите, чтобы вас уважали публично. Сегодня идеальный день, чтобы сделать небольшой шаг навстречу будущему, которое вы хотите создать, Весы, и не бойтесь совершать ошибки. Скорее всего, вы их не совершите!

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Рыцарь Жезлов

Вы много думаете, прежде чем действовать, и в четверг ваша ежедневная карта Таро, Рыцарь Жезлов, говорит о скорости.

Вы будете работать быстрее, чем от вас ожидают. Вы знаете, что время нельзя тратить впустую. Как только вы поймете, что готовы воплотить идею в жизнь, именно это вы и сделаете.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Четверка Жезлов, перевернутая

Иногда в семьях возникают проблемы, и даже если вы изо всех сил стараетесь все сделать правильно, кажется, что все идет не так, как вы планировали. Ваша карта Таро, Четверка Жезлов, перевернутая, говорит о сложных ситуациях, и вы можете чувствовать себя безнадежно.

Но, поскольку Луна в Льве подчеркивает важность обучения, сделайте шаг назад. Вы увидите свет в конце туннеля, и это даст вам шанс во всем разобраться.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Король Кубков, перевернутый

Не все люди взрослеют с одинаковой скоростью. Некоторым людям нужно больше времени, чтобы осознать, что они могут дать вам.

18 июня вы также почувствуете, что вам нужно сосредоточиться на том, кто вы есть, поскольку ваша карта Таро, Король Кубков, перевернутый, призывает вас не позволять чьей-либо незрелости контролировать ваше чувство собственного достоинства.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Всегда полезно планировать что-то, чего вы будете с нетерпением ждать, Водолей. Восьмерка Жезлов, перевернутая, говорит о поиске отдыха и осознании того, чего вы заслуживаете. Вы заслуживаете минуты тишины в конце дня.

Вы заслужили тихий вечер на диване за просмотром сериала. Выспаться — это не лень; это забота о себе. 18 июня, если вам нужно запланировать свидание с самим собой, сделайте это сегодня!

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Отшельник

Рыбы, вы так любите время наедине с собой, что часто чувствуете себя ближе всего к высшей силе, когда остаетесь наедине. Вас естественным образом тянет к тихим моментам, и вам не нужно об этом думать.

Карта Таро "Отшельник" говорит об уходе от мира, чтобы насладиться тишиной и уединением для размышлений или медитации. 18 июня вы понимаете, что ценность, которую вы ощущали, только возрастает, и решаете, что на этой неделе будете делать это чаще, но на этот раз целенаправленно.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

18:33Война
Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

18:00Мир
Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Головки будут большими и будут лежать до весны: чем подкормить чеснок в июне

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Украину атакует мощный шторм: синоптики уже предупреждают об опасности

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Федоров назвал истинную цель ударов России по центру Киева — о чем идет речь

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Почему в СССР массово строили именно 9-этажки, а не 10: секрет раскрыт

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Гороскоп на завтра, 18 июня: Тельцам — успехи, Львам — потеря

Последние новости

19:04

Огурцы растут кривыми не просто так: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

18:40

Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии КиевскойВидео

18:39

Что означает выражение "как горох о стену": откуда оно появилось в украинском языке

18:38

Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

18:35

Почему перец "замирает" и желтеет после высадки: 4 роковые ошибки, которые губят урожай

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:33

Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"Видео

18:07

Старая сковорода просто засияет: какое средство удалит даже многолетний нагарВидео

18:00

Дальнобойные ракеты и ПВО будут производить в Украине - СМИ раскрыли детали решения G7

17:45

Начало удачного периода: три знака зодиака, которые изменят жизнь после 17 июня

Реклама
17:34

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

17:28

Как распознать качественное сливочное масло: большинство совершает одну ошибку

17:21

Что делает кот, когда остается дома один — ученые развенчали главный мифВидео

17:06

Быстро и за сущие копейки: как сделать систему капельного полива своими рукамиВидео

17:05

Будущей королеве сделали пересадку важного органа — чем она болела

17:03

Доллар снова растёт: новый курс валют на 18 июля

17:01

В Минобороны раскрыли первые подробности реформы ТЦК и СП — что изменится

17:01

Как правильно называть Екатерину на украинском языке: не "Катя" и не "Катюша".

16:50

Погибает: в РФ раскрыли правду о дочери певца Маликова

16:32

"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

16:31

В Сумах прогремела серия взрывов: под ударом оказался терминал Новой почты

Реклама
16:20

В СССР их запрещали: три украинских слова, которые почти забыли

16:17

Зачем класть кусочек мела в посуду: лайфхак из чешских кухонь

16:11

Головной убор из нулевых разрывает тренды: модные аксессуары лета 2026Видео

16:11

Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

15:55

Отслеживание мобилизованных и призыв по-новому: в Минобороны сделали важное заявление

15:49

Какие люди притягивают к себе достаток: месяцы рождения настоящих богачей

15:40

Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

15:35

"Не могло быть": Ольга Мартыновская сделала гневное заявление

15:28

Почему 18 июня нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

15:20

Объявлена ​​масштабная принудительная эвакуация в одном из регионов Украины - что известно

15:03

Танкер, мосты и прочее: Силы обороны нанесли мощный удар по объектам РФ

14:54

Могут ли магниты на холодильнике увеличить счета за свет: ответ удивитВидео

14:53

Сколько лет на самом деле понадобится Украине для вступления в ЕС: посол дала ответ

14:46

Прогноз точен на 95%: сколько времени осталось до конца света

14:35

"Помогают накопления": Валевская рассказала о заработках во время войны

14:17

"Есть лишние деньги?": известная певица высказалась о Лавре и попала в скандалВидео

14:01

Женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечестваВидео

14:00

23 "Шахеда" атаковали Тростянец: город пережил тяжелую ночьФото

13:50

Коварный тест "валит" водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДДВидео

13:46

"Логистическая блокада": как украинские дроны меняют ход войны

Реклама
12:58

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 18 июня - приметы

12:47

"Возраст меняет": пропавший Дмитрий Комаров показал, как выглядит сейчас

12:45

Никакой не "Саша": как правильно обращаться к Александру на украинском языке

12:25

"Я не знаю, что будет дальше": звезда шоу "Top Gear" сообщил о раке

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 18 июня: Тиграм - экономия, Драконам - влюбленность

11:54

Названы номера домов, которым приписывают особую силу и процветание

11:32

Жара до +43 накрывает Европу: какая погода ждет Украину

11:25

Зачем РФ била по Лавре и киностудии Довженко: эксперт назвал новые потенциальные цели

11:24

Обнародован первый трейлер мультфильма "Шрек-5": названа дата премьерыВидео

11:08

Вместе с Лорак и Тодоренко: победительница Евровидения выступит с предателями Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять