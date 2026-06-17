Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Раку - новое путешествие, Стрельцу - шаг назад

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Семерка Пентаклей

То, что вы делали в прошлом, может не сработать в будущем, Овен.

Карта Таро Семерка Пентаклей символизирует те области вашей жизни, которые помогали вам добиваться успеха, но теперь нуждаются в пересмотре, чтобы понять, помогут ли они вам повторить этот рост.

Поскольку Солнце готовится войти в Рак на этой неделе, вам предлагается прислушаться к своим чувствам. Спросите себя, какие из них сдерживают вас, а какие толкают вперед 18 июня.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Девятка Пентаклей

18 июня ваша ежедневная карта Таро — Девятка Пентаклей, которая говорит о финансовом изобилии и способности заботиться о себе без помощи других. Сегодня вы начинаете пересматривать области, которые, по вашему мнению, уязвимы для вашей самодостаточности.

Сейчас у вас есть возможность внести изменения и корректировки, особенно пока Солнце находится в Близнецах, усиливая ваш сектор личного богатства.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Сила, перевернутая

Иногда обстоятельства меняют ваше отношение к себе. В четверг, 18 июня, ваша уверенность в себе может пошатнуться, и перевернутая карта Таро "Сила" напоминает вам, что слабость — это не признак неудачи. Это скорее возможность, которая ждет вас, чтобы стать тем человеком, которым вы, как вы знаете, могли бы быть.

Вас больше не ограничивают сомнения в себе. Теперь вы готовы проявить смелость и что-то предпринять.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Императрица

Вы готовы принять все хорошее, что может предложить вам жизнь, Рак, а это значит, что 18 июня вы начинаете новое путешествие, даже если оно только в вашем сердце.

Карта Таро "Императрица" говорит о взращивании вашей внутренней женской энергии. Скоро вы родите новую сторону себя, и вы не хотите упустить этот опыт.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Король Жезлов

Карта Короля Жезлов символизирует человека, обладающего невероятной силой и целеустремленностью, и 18 июня, когда Луна находится в вашем знаке, этим человеком можете оказаться вы. Сегодня вы хотите осуществить нечто важное.

Лев, лучше не действовать в одиночку, даже если вам этого хочется. Солнце в Близнецах подчеркивает, что дружба может стать источником мужества и полезным ресурсом.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Рыцарь Мечей

Дева, вы руководствуетесь логикой, и это одна из многих причин вашей мудрости в жизни. Когда вы чувствуете, что должны положить конец чему-то в отношениях, вы не тратите время на самовыражение.

Карта Таро Рыцарь Мечей подчеркивает ваш невероятный талант прямолинейного общения. Вы скажете то, что нужно сказать, и не будете сдерживаться.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Шестерка Жезлов

Люди обращают на вас внимание, Весы. Даже когда вы не пытаетесь выделиться из толпы, вы это делаете. В четверг, 18 июня, с Луной в вашем секторе социального статуса, вы естественным образом поднимаетесь на высокий уровень.

Ваши действия просто хорошо срабатывают, и это наиболее ярко проявляется в тех областях, где вы хотите, чтобы вас уважали публично. Сегодня идеальный день, чтобы сделать небольшой шаг навстречу будущему, которое вы хотите создать, Весы, и не бойтесь совершать ошибки. Скорее всего, вы их не совершите!

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Рыцарь Жезлов

Вы много думаете, прежде чем действовать, и в четверг ваша ежедневная карта Таро, Рыцарь Жезлов, говорит о скорости.

Вы будете работать быстрее, чем от вас ожидают. Вы знаете, что время нельзя тратить впустую. Как только вы поймете, что готовы воплотить идею в жизнь, именно это вы и сделаете.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Четверка Жезлов, перевернутая

Иногда в семьях возникают проблемы, и даже если вы изо всех сил стараетесь все сделать правильно, кажется, что все идет не так, как вы планировали. Ваша карта Таро, Четверка Жезлов, перевернутая, говорит о сложных ситуациях, и вы можете чувствовать себя безнадежно.

Но, поскольку Луна в Льве подчеркивает важность обучения, сделайте шаг назад. Вы увидите свет в конце туннеля, и это даст вам шанс во всем разобраться.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Король Кубков, перевернутый

Не все люди взрослеют с одинаковой скоростью. Некоторым людям нужно больше времени, чтобы осознать, что они могут дать вам.

18 июня вы также почувствуете, что вам нужно сосредоточиться на том, кто вы есть, поскольку ваша карта Таро, Король Кубков, перевернутый, призывает вас не позволять чьей-либо незрелости контролировать ваше чувство собственного достоинства.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Всегда полезно планировать что-то, чего вы будете с нетерпением ждать, Водолей. Восьмерка Жезлов, перевернутая, говорит о поиске отдыха и осознании того, чего вы заслуживаете. Вы заслуживаете минуты тишины в конце дня.

Вы заслужили тихий вечер на диване за просмотром сериала. Выспаться — это не лень; это забота о себе. 18 июня, если вам нужно запланировать свидание с самим собой, сделайте это сегодня!

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Отшельник

Рыбы, вы так любите время наедине с собой, что часто чувствуете себя ближе всего к высшей силе, когда остаетесь наедине. Вас естественным образом тянет к тихим моментам, и вам не нужно об этом думать.

Карта Таро "Отшельник" говорит об уходе от мира, чтобы насладиться тишиной и уединением для размышлений или медитации. 18 июня вы понимаете, что ценность, которую вы ощущали, только возрастает, и решаете, что на этой неделе будете делать это чаще, но на этот раз целенаправленно.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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