Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: "Смерть"

Что ж, вам выпала карта "Смерть". Признаюсь, мало кому она нравится - даже если это означает, что из вашей жизни наконец-то уходит всё лишнее: например, заканчиваются неудачные отношения или вас освобождают от нежеланной работы. Суть в том, что некий этап подходит к концу - этап, который и без того держался на честном слове.

Вы это знали, и другая сторона тоже это понимала. Вы не хотели быть тем, кто поставит точку, - и за вас это сделали другие. 18 октября позвольте себе прожить эти эмоции, осмыслить их. В глубине души вы сами этого хотели, пусть сейчас и больно. Завтра вы почувствуете облегчение и будете готовы к новой главе.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Рыцарь пентаклей (перевернутый)

Вы порядком вымотались, не так ли, Телец? Перевернутый Рыцарь пентаклей указывает на то, что путь, по которому вы шли, был довольно тяжелым. Вы смертельно устали пытаться заставить кого-то делать то, что человек должен был бы захотеть сделать сам.

18 октября вы решаете: "Хватит, с меня довольно". Вы больше не хотите быть тем, кто тянет всё на себе. Ирония в том, что именно в такие моменты другие часто начинают проявлять инициативу. Так что смело отпускайте ситуацию - пусть всё идет своим чередом.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Восемь жезлов (перевернутая)

Иногда дела стопорятся, и приходится ждать - Близнецы, знаю, это не те слова, которые вы хотели бы услышать. Но именно об этом говорит перевернутая карта "Восемь жезлов". Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом.

Это отличная передышка от суеты. Теперь у вас есть законный повод не надрываться! Выпейте чашечку латте или, если выдастся возможность, пообщайтесь с другом. Смена темпа - прекрасный способ освежить мысли и восстановить силы.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Восемь пентаклей

Не сдавайтесь, Рак. С каждым днем ​​у вас получается всё лучше и лучше. Даже когда кажется, что расти больше некуда, прогресс всё равно продолжается.

Ваши профессиональные навыки развиваются, а работа над физической формой приносит свои плоды. 18 октября тот самый досадный застой, который затянулся на слишком долгий срок, наконец будет преодолен. Помните: за кулисами всегда идет скрытая от вас работа - до того самого момента, когда вы вдруг сами себя приятно удивите.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: "Мир" (перевернутая).

У вас есть длинный список мечтаний и целей, к которым вы стремитесь, Лев. Но порой на пути возникает стена, которую нужно преодолеть, и это кажется совершенно невыполнимой задачей.

Однако вы уже слишком близки к воплощению своей мечты, чтобы сейчас всё бросить. Воспринимайте этот момент - 18 октября - как возможность увидеть, насколько вы на самом деле сильны. Верьте в себя.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Туз Кубков

Туз Кубков советует вам перестать акцентировать внимание на возникшей проблеме. Ошибки случаются, но они вовсе не ставят крест на вашем счастье или на том будущем, к которому вы стремитесь.

Вы находитесь в процессе исцеления - позвольте ему идти своим чередом. 18 октября ваши чувства особенно обострены, и вам кажется, что все вокруг помнят о случившемся. Однако люди склонны забывать о событиях, как только возникают новые обстоятельства. Вскоре вы поймете, что думаете об этом гораздо больше, чем окружающие.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Тройка Кубков (перевернутая)

Ваши друзья настолько искренне к вам относятся, что, когда вам грустно, они тоже начинают грустить. Близкие люди очень глубоко всё переживают: то, что происходит с вами, затрагивает и всех вокруг.

Порой бывает непросто понять, когда человеку нужно личное пространство или возможность перевести дух, поэтому сначала всё обдумайте, а уже потом делитесь своими мыслями. 19 октября вы можете не осознавать, что напряжение носит коллективный характер - как только ситуация наладится у вас, окружающие тоже смогут выдохнуть.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Императрица

Ваша натура настолько интенсивна, что окружающие часто принимают ваше желание проявить заботу и участие за стремление всё контролировать.

Аркан "Императрица" подскажет, как донести свою мысль до других. 19 октября спор может привести к прояснению ситуации. Если вы прислушаетесь к потребностям окружающих и при этом обозначите личные границы, это значительно улучшит положение дел.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Маг (перевернутый)

Стрельцы, вам вовсе не обязательно всегда быть безупречными и всё держать под контролем. Перевернутый "Маг" часто выпадает тогда, когда вы жалеете, что у вас нет тех навыков или талантов, которыми обладают другие.

Конечно, можно усердно поработать и развить в себе нужные качества, но важно принять себя такими, какие вы есть прямо сейчас. Здоровая конкуренция - это прекрасно, а вот зависть - нет. Делайте то, что делаете, по верным побуждениям.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Влюбленные (перевернутые)

Даже в самых близких отношениях бывают периоды затишья, когда кажется, что всё идет просто замечательно. 18 октября не стоит торопиться с выводами и ставить крест на чем-либо только из-за того, что вам стало скучно.

Перевернутая карта "Влюбленные" указывает на наличие проблемы, но это вовсе не означает, что нужно окончательно отказываться от того, в чем вы еще не до конца уверены. Сначала уделите внимание себе, а к вопросу вернетесь позже - тогда и поймете, что чувствуете на самом деле.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: "Семерка жезлов" (перевернутая)

Удивительно, как сильно усталость может подорвать вашу решимость. Вспомните, кто вы, Водолей! Вам присущи стойкость и целеустремленность.

Вы - не из тех, кто легко сдается. Даже выпавшая вам карта - перевернутая "Семерка жезлов" - говорит о том, что это лишь временный этап. Возможно, вам стоит немного поспать или сделать перерыв в текущих делах. Как следует отдохнув, вы снова будете полны сил.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: "Десятка кубков" (перевернутая)

Что ж, сейчас все складывается не совсем так, как вам хотелось бы. Не стоит этого стесняться, Рыбы. Вы - прекрасный человек, который находится в процессе развития, а расти и совершенствоваться можно всегда.

У вас есть возможность увидеть, как ситуация меняется от "хорошей" к "отличной", а затем становится еще лучше! 19 октября может стать отправной точкой: однажды вы оглянетесь назад и воскликнете: "Ого, только посмотрите на меня - какой огромный путь я прошел!"

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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