Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Алена Кюпели
17 октября 2025, 10:38
99
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро 18 октября
Гороскоп Таро 18 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Паж Мечей

Овен, вы любознательный человек с острой жаждой знаний и мудрости. Поэтому неудивительно, что вы всегда в курсе последних подкастов, книг, интервью и всего, что происходит в мире.

Сегодняшняя карта Таро, Паж Мечей, призывает вас сохранять остроту ума и принимать вызовы. Сегодня вы можете столкнуться с разрешимой проблемой. Не прячьтесь от неё и не избегайте её; вместо этого сохраняйте любопытство. Позвольте ей помочь вам открыть то, чего вы не знаете; вы узнаете что-то новое.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Восьмёрка Мечей, перевёрнутая

Телец, все ваши замечательные качества и черты характера имеют своё место в жизни, но может и обязательно наступит время, когда ваша сильная сторона станет слабостью.

Решительность? Это может быть непреклонность. Упорство? Это может стать упрямством. Смелость? Это можно рассматривать как высокомерие или гордыню.

Перевёрнутая Восьмёрка Мечей бросает вам вызов, побуждая мыслить нестандартно. Вы можете думать, что разобрались во всех своих убеждениях. Вопрос дня: что, если это не так?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Императрица

Близнецы, у вас есть всё необходимое для счастья, и вы можете дать другим гораздо больше. Вы общаетесь, потому что любите делиться идеями.

Послание Таро Императрицы для вас — искать способы направить свою доброту в работу, дружбу или взаимные отношения.

Вы открыто выражаете свои мысли, потому что верите, что, помогая хотя бы одному человеку, вы оказываете положительное влияние на мир. Вы — даритель и всегда думаете о том, как максимально эффективно использовать своё время, таланты и энергию.

Вы можете это сделать, и вы это сделаете!

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Рак, вы очень осторожны. Вы не любите делать поспешных выводов. Вы предпочитаете не торопиться и думать о будущем. Вы хотите быть уверенными, что не спешите и не приближаетесь к ошибке, которую уже не сможете исправить.

Но Туз Пентаклей в перевёрнутом положении — это приглашение к риску, Рак. Он призывает пробовать новое и не бояться того, что принесёт будущее. Да, вам, возможно, придётся внести некоторые коррективы, но вы научитесь и будете расти. Путешествие того стоит.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Семерка Кубков

Лев, в глубине души вы знаете, что созданы для большего. Вы неиссякаемы в своих надеждах. Вы всегда оптимистичны. В вас есть часть неиссякаемого духа.

Возможно, вы не знаете, что нужно для осуществления мечты, но недостаток знаний лишь разжигает пламя вашего желания разобраться во всём.

Семёрка Кубков — многообещающий знак того, что ваши надежды не останутся без исполнения. Ваши мечты — словно мантра, призывающая Вселенную вмешаться и защитить вас. Говорите сегодня от всего сердца, и вы увидите, как вся Вселенная изменится, чтобы помочь вам получить желаемое.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Девятка Кубков, перевёрнутая

Дева, вы можете быть очень проницательны и дотошны. Вы можете беспокоиться, что другим не понравится ваша конструктивная критика, но важно тщательно оценивать проблемы. Всегда полезно регулярно возвращаться к ним. Никогда не знаешь, когда найдёшь решение, которого раньше не видел.

Перевёрнутая Девятка Кубков — это напоминание о необходимости проявлять умеренность. Глубоко копайте, глубже поверхностного. Задавайте сложные вопросы. Не бойтесь исследовать и искать ответы, которые трудно найти.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Туз Жезлов, перевёрнутая

Весы, что мотивирует вас? Что помогает вам выбраться из колеи, когда вы чувствуете, что ваша работа не приносит удовлетворения или неинтересна?

Нелегко отстраниться и сказать себе, что вы справитесь, даже если вы мастер эмоционального самоконтроля.

Возможно, вы чувствуете, что впереди вас ждёт препятствие, и ваша интуиция подсказывает, что не всё так просто.

Перевёрнутый Туз Жезлов помогает ответить на ваш вопрос утвердительно. Возникает препятствие или задержка, и это происходит потому, что вам приходится думать о том, что вы делаете и почему.

Скорпион

Карта Таро на сегодня для Скорпиона: Тройка Мечей

Ой, Скорпион. Вы недавно пережили разрыв отношений или отношения, в которых вы чувствуете себя невидимым или небезопасным?

Тройка Мечей — это зеркало, отражающее душераздирающе сложную ситуацию. Вы чувствуете, что вас предал или подвёл любимый человек?

Вы хотели бы, чтобы этот разговор или недоброе слово никогда не были произнесены? Сегодняшняя карта Таро напоминает вам о необходимости беречь своё сердце, возвращая его к целостности; однако не торопите процесс. Уделите этому столько времени, сколько потребуется.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая

Чувство застоя может просто означать, что вы оказались в ситуации, когда комфорт лишил вас мотивации к переменам.

Вы можете думать, что статус-кво вас устраивает, или что пробовать что-то новое — это плохо. Однако Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая, советует вам замедлиться. Подумайте о том, что вы делаете.

Попытки чего-то нового могут быть вам полезны. Вы выходите из зоны комфорта. Вы вынуждены думать о будущем и не беспокоиться.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Туз Кубков, перевёрнутая

Козероги, вы всегда сосредоточены на работе, успехе и движении вперёд. Вы стремитесь к успеху, и ваши усилия требуют значительного количества энергии.

Перевёрнутый Туз Кубков призывает вас не подавлять свои чувства. Вам не нужно отодвигать их на второй план, чтобы добиться успеха в жизни. Старайтесь быть в гармонии со своим сердцем так же, как и со своей страстью.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Колесница

Водолей, у вас есть сторона, которую люди не всегда видят — амбициозная, властолюбивая, которая хочет того, чего вы хотите, и тогда, когда вы этого хотите. Сегодня вы можете почувствовать необходимость доказать свою амбициозность тем, кто недооценил ваш потенциал.

Колесница даёт вам зелёный свет, чтобы усердно работать и не сдаваться на пути к своей цели. Вы готовы засучить рукава и взяться за дело. Ваши амбиции неиссякаемы.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Королева Кубков, перевёрнутая

Рыбы, будьте собой. Не позволяйте никому говорить, что ваша чувствительная сторона — это на самом деле эмоциональная зависимость или незрелость. Вы чувствительный человек и, входя в комнату, ощущаете её энергию. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь открытое сердце. Вы созданы такими, и это не изменится.

Сегодняшняя Королева Кубков в перевёрнутом положении говорит о том, что ваша душа сейчас подобна открытой книге. То, что вы чувствуете сегодня, — это сигнал к тому, чтобы любить себя и заботиться о себе более нежно. Чтобы не принимать все чувства, нужно лелеять своё сердце, чтобы оставаться сильным.

Источник:

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

Доллар и евро резко полетели вниз: появился новый курс валют на 17 октября

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

