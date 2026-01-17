Укр
Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

Алена Кюпели
17 января 2026, 15:52
173
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на завтра 18 января
Гороскоп Таро на завтра 18 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Туз Жезлов, перевернутый

Ваша карта Таро на 18 января — перевернутый Туз Жезлов, указывающий на творческую энергию, которая еще не нашла своего выражения.

Овен, сегодняшнее послание для вас: ваша сила не исчезла, но эта пауза дает место для ясности. Сегодняшний день приглашает вас воссоединиться с тем, что вас вдохновляет в жизни, вместо того, чтобы быть занятым из чувства долга.

Иногда сила проявляется как сдерживающий фактор. Когда вы перестаете бороться с сопротивлением, которое чувствуете, вдохновение естественным образом всплывет на поверхность, помогая вам найти способ поделиться им с миром.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Телец, перевернутая карта Таро Рыцарь Пентаклей фокусируется на намерении и спрашивает вас, соответствует ли ваш текущий темп вашим долгосрочным целям.

Начиная с 18 января, то, что когда-то казалось надежным, теперь кажется менее привлекательным. Возможно, вы чувствуете себя обремененным, потому что занятие устарело.

Вы готовы к чему-то новому. Небольшие корректировки, такие как изменение расписания, снижение нагрузки или возобновление проекта, могут помочь вам вернуться к нормальной жизни.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Королева Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Королева Пентаклей подчеркивает, как меняются результаты, когда меняются ваши приоритеты. Близнецы, 18 января вы заметите, что многозадачность не приносит желаемых результатов.

Сегодня важно переосмыслить свой успех таким образом, чтобы он поддерживал ваши мечты, надежды и энергию.

Вам не нужно сосредотачиваться исключительно на обязанностях. То, что вы взращиваете, будет расти, и результат, которого вы добьетесь, зависит от изменений, которые вы внесете сейчас.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Королева Жезлов

Ваша ежедневная карта Таро, Королева Жезлов, фокусируется на цели и благодарности, напоминая вам о вашем естественном влиянии. Вам не нужно разрешение, чтобы занимать место, Рак. Ваше присутствие уже двигает вперед вашу жизнь, ваши дружеские отношения и ваше будущее.

18 января настало время признать, как далеко вы продвинулись, и сделать это с уверенностью. То, как вы выражаете благодарность — письменно, вслух или тихо в своем сердце — становится источником силы. Вам полезно позволить себе увидеть, как много у вас есть.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Королева Кубков

Лев, Королева Кубков, подчеркивает эмоциональный авторитет, основанный на цели. Лев, вы учитесь тому, что лидерство не обязательно должно подразумевать смелость, дерзость или напористость. Вы можете быть спокойным и понимающим. На самом деле, другие предпочитают, чтобы вы были такими.

18 января благодарность за вашу ситуацию поможет вам оставаться уравновешенным. Вы справитесь с трудными эмоциями и научитесь уважать свой внутренний мир.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Умеренность, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Умеренность" фокусируется на намерении, указывая на дисбаланс. Что-то может казаться вам неправильным, потому что вы чувствуете, что одна область вашей жизни игнорируется, в то время как другой получает больше внимания, чем необходимо.

18 января внимательно посмотрите, что нужно скорректировать в вашем расписании, бюджете или приоритетах. То, как вы решите проблемы, связанные с дисбалансом, поможет вам перезагрузиться и вернуться к состоянию гармонии и сосредоточенности.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Туз Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро на 18 января — Туз Пентаклей, которая говорит о формировании результатов через практические начинания. Небольшая возможность имеет для вас большее значение, чем кажется.

Сделав всего один дополнительный шаг вперед, вы начинаете видеть результаты. Вы учитесь следовать своей интуиции и пути, который она вам ведет. Вы видите, как результаты достигаются благодаря постоянному прогрессу.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Повешенный, перевернутый

Карта Таро "Повешенный" в перевернутом положении для Скорпиона говорит о поиске смысла жизни и одновременно о том, чтобы отпустить то, что вам не нравится. Вы готовы перейти к новой главе в жизни, но без понимания того, как это сделать, эта идея теряет для вас смысл.

Благодарность может помочь вам вернуться к вашей главной цели. Составьте список всего, за что вы сейчас благодарны, и пересмотрите то, что вы записали.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Тройка Мечей, перевернутая

Перевернутая Тройка Мечей подчеркивает исцеление как личную силу. Вы обретаете эмоциональную ясность и уверенность, когда перестаете возвращаться к старым обидам и разочарованиям.

Начиная с 18 января, отпускание помогает контролировать обиду. Ваше счастье и внутренний покой позволяют заменить проекцию радостью.

Козерог

Карта Таро для Козерога на воскресенье: Туз Кубков, перевернутая

Козерог, перевернутый Туз Кубков, фокусируется на эмоциональном обновлении. Вы можете чувствовать себя сдержанным, но не оторванным от того, чего хотите в жизни.

Начиная с 18 января, вы можете установить мягкое намерение, чтобы помочь своему сердцу почувствовать надежду и открытость. Эмоциональная честность начнется с правдивости в отношении того, чего вы хотите.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Девятка Жезлов, перевернутая

Ваша карта Таро на 18 января — Девятка Жезлов, перевернутая. Сегодня вы учитесь концентрировать внимание на формировании результата. Вы распознаете усталость или чувство перегруженности.

Ваша настойчивость не всегда означает делать больше или прилагать больше усилий. Вместо этого она учит вас отдыхать, когда это возможно, и разумно экономить энергию.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Башня, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Башня" отражает целеустремленность через осознанные перемены. 18 января, вместо того чтобы неожиданно столкнуться с трудностями, вы выбираете трансформацию на своих собственных условиях.

Сейчас вы практикуете благодарность за стабильность, и это помогает вам вносить изменения. Когда то, что вы делаете, кажется целенаправленным, это становится источником силы.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

