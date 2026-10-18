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Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Львам - нет выбора, Скорпиону - разногласия

Алена Кюпели
18 октября 2026, 12:43
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 1 января
Гороскоп Таро на 19 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Десятка Пентаклей (перевернутая)

Сегодня - день, когда вы делаете выбор в пользу себя. 19 октября вам предстоит решить: поступить так, как хочет ваша семья, или выбрать то, чего хотите вы сами.

Десятка Пентаклей связана с карьерой и материальным благополучием. В перевернутом положении она может указывать на ваши опасения: а вдруг выбор в пользу того, что вы любите, не принесет успеха? Но судьба умеет преподносить сюрпризы. Смелый шаг, сделанный с верой в лучшее, может стать отправной точкой для той жизни, о которой вы действительно мечтаете.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Пятерка Мечей

Одно дело - победить в споре, Телец, и совсем другое - постоянно напоминать окружающим о своей победе.

19 октября у вас может возникнуть искушение лишний раз подчеркнуть, что вы были правы. Вы достигли своей цели - этого вполне достаточно, чтобы чувствовать удовлетворение сегодня.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Паж Кубков

Близнецы, позвольте себе получать удовольствие от жизни. Паж Кубков часто появляется тогда, когда ваш собственный "кубок любви" нуждается в наполнении.

Не кажется ли вам, что в последнее время вы пытаетесь черпать из пустой чаши? Порой вы настолько погружаетесь в дела окружающих, что забываете о собственной радости.

19 октября помогайте другим, насколько можете, но не забывайте оставлять место и для личного счастья. Вам будет гораздо проще проявлять щедрость, когда ваш собственный "кубок любви" будет полон.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Королева Кубков (перевернутая)

Вы - прекрасный слушатель, Рак. Это одно из ваших лучших качеств.

Однако перевернутая Королева Кубков может служить предостережением: вы рискуете слушать других до тех пор, пока не почувствуете, что эмоционально перегружены. Прислушивайтесь к своему состоянию во время тяжелых разговоров.

Нет ничего плохого в том, чтобы сменить тему, если беседа становится для вас слишком утомительной. Вы всегда сможете вернуться к этому разговору позже, когда будете к этому готовы.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей - это карта абсолютной уверенности. Лев, вы готовы принимать более взвешенные решения. В прошлом вы уже принимали решения, которые впоследствии вызывали у вас страх.

Однако теперь вы готовы действовать, потому что хотите рискнуть. Вы больше не желаете делать выбор, руководствуясь страхом.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Восьмерка Мечей

Ситуации не всегда таковы, какими кажутся, Дева. Восьмерка Мечей часто выпадает тогда, когда эмоции мешают вам увидеть истину. Вам кажется, что положение дел настолько плохо, что из него нет выхода?

Порой страх лишает вас способности видеть ясно. Вам следует сосредоточиться на эмоциональной устойчивости. Как только в вашем сердце воцарится покой, всё вокруг начнет выглядеть гораздо лучше.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Верховная Жрица

Весам не всегда нужно принимать поспешные решения. Верховная Жрица советует вам внимательно и неторопливо изучить ситуацию. Позвольте проявиться своей интуиции - она дает о себе знать именно тогда, когда вы позволяете своему уму немного расслабиться.

Поэтому, если вам поступило приглашение или нужно решить, браться ли за новый проект, - не спешите сразу говорить "да". Лучше скажите, что дадите ответ позже, когда у вас будет время всё обдумать.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Пятерка Жезлов

Разногласия вовсе не означают, что вы кому-то не нравитесь.

Пятерка Жезлов, выпавшая 19 октября, напоминает: умение остаться при своем мнении, не вступая в конфликт, - удивительно мирный способ разрешать споры.

Иногда легкое трение между людьми идет на пользу: оно помогает узнать что-то новое и взглянуть на вещи под другим углом. Главное - не превращать это в переход на личности.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Отшельник (перевернутый)

Вы давно не проводили время с людьми, с которыми не виделись уже какое-то время.

19 октября вы почувствуете готовность снова выйти в свет. Перевернутый Отшельник указывает на то, что вы готовы к общению и активной социальной жизни - гораздо больше, чем в последнее время.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Королева Пентаклей (перевернутая)

У вас сейчас столько дел одновременно, Козерог! Но даже в те моменты, когда кажется, что в сутках просто не хватает часов, важно помнить о заботе о себе.

Даже самая мелочь, сделанная для собственного блага, может принести большую пользу. Пятиминутный сон поможет "перезагрузить" сознание.

А короткая прогулка по окрестностям поможет привести мысли в порядок. Не забудьте проявить любовь к себе 19 октября. Это может очень помочь.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Двойка Кубков (перевернутая)

Вы можете испытывать очень сильные чувства к человеку, даже если он - не совсем тот, кто вам нужен. Осознание того, что эти отношения, возможно, не продлятся вечно, не отменяет того факта, что этот человек вам дорог.

19 октября важно быть предельно честным с самим собой относительно того, что может принести будущее. Если вы будете опираться на правду, вам будет проще принять непростые решения.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Колесо Фортуны

Иногда жизнь поворачивает в новое русло, и вам приходится проявлять гибкость. Карта Таро "Колесо Фортуны" указывает на то, что в вашей жизни наступает период перемен.

19 октября то, что, как вам казалось, было нужно или желанно, может стать недоступным - поэтому вам потребуется находчивость. Открывающийся путь покажет, что на самом деле вас ждет нечто гораздо лучшее, а прежний вариант лишь стоял на пути к нему.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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