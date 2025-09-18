Укр
Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Алена Кюпели
18 сентября 2025, 13:49
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 сентября
Гороскоп Таро на 19 сентября / Коллаж Главреж, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Кубков

Загадай желание, Овен, и оно сбудется. Твоя сегодняшняя карта Таро — Девятка Кубков, означающая исполнение самых сокровенных желаний.

Твое сердце наполнится радостью, потому что мечта, ради которой ты так упорно трудился, наконец-то сбудется. Празднуй свои самые маленькие победы, и если у тебя есть возможность помочь другим, используя полученные знания, сделай это.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Шестерка Пентаклей, перевёрнутая

Не будь эгоистом, Телец. Твоя сегодняшняя карта Таро — Шестерка Пентаклей, перевёрнутая, означающая, что ты можешь сдерживаться, а затем сожалеть о своём решении и отдавать слишком много. Возможно, в прошлом ты чувствовал себя обжёгшимся, но это не значит, что тебе нужно нести негативные эмоции в будущее.

Относись к каждому моменту так, как будто он первый в твоей жизни. Стремитесь к справедливости во всём, чтобы научиться делиться тем, что у вас есть, не боясь быть использованным или продемонстрировать жадность.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Паж Мечей

Близнецы, будьте любознательны. Ваша сегодняшняя карта Таро — Паж Мечей, что означает, что вы находитесь в эпохе исследовательского мышления. Следуйте сегодня своему сердцу.

Задавайте вопросы, чтобы лучше понять, что вы собираетесь сделать, чтобы полностью принять это и насладиться.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Четверка Кубков, перевёрнутая

Осознайте свои чувства, Рак. Ваша сегодняшняя карта Таро — Четверка Кубков, перевёрнутая, что означает, что вы находитесь на пороге новых возможностей. Если раньше вы чувствовали безразличие или скуку, то теперь вы полностью отдаетесь делу и готовы отдавать себя без страха.

Вы изучаете свои мотивы, что помогает вам понять, как действовать. У вас есть ясность цели, и это позволяет вам быть искренним.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Колесо Фортуны, перевёрнутое

Твоя удача может приумножиться, Лев. Твоя сегодняшняя карта Таро — Колесо Фортуны, перевёрнутое, а это значит, что трудности не будут длиться вечно.

Колесо продолжает вращаться, и перемены продолжают происходить. Возможно, ты не понимаешь, что происходит сейчас, но, по правде говоря, тебе это и не нужно. Ты должен доверять процессу и верить в свой путь.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Шестерка Жезлов

Победа есть победа, Дева. Твоя сегодняшняя карта Таро — Шестерка Жезлов, а это значит, что ты будешь удивлён результатом, даже если поначалу он не кажется таким уж впечатляющим.

Результаты могут показаться скромными, но со временем ты осознаешь их ценность и огромный потенциал для обогащения твоей жизни. Празднуй, какими бы незначительными ни были твои победы.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Жезлов

Тщательно планируйте свои желания, Весы. Ваша сегодняшняя карта Таро — Двойка Жезлов, что означает, что вы готовы строить своё будущее.

Мечтам нужно пространство для роста, но им также нужны стены, чтобы вы могли контролировать то, что вы строите. Сегодня день для взвешенных, целенаправленных и методичных действий. Вы не можете вечно оставаться на месте. Вам нужно продолжать двигаться вперёд.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Суд (перевёрнутый)

Обдумывайте всё как следует и будьте благоразумны, Скорпион. Ваша сегодняшняя карта Таро — Суд (перевёрнутый), что означает, что сегодня в вашу дверь может постучаться неуверенность в себе.

Ваш внутренний критик сегодня может быть громче обычного, и вполне нормально попросить его замолчать. Как правило, когда разум говорит больше обычного, это признак того, что вы делаете что-то новое. Разум должен защищать вас, а воля — наблюдать, как вы растёте, становясь больше, чем вы могли себе представить.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Двойка Пентаклей

Стрелец, найдите правильный баланс в своей жизни. Ваша карта Таро на сегодня — Двойка Пентаклей, что означает, что вы берёте на себя больше дел, чем обычно хотели бы.

Даже если у вас плотный график, вы можете найти время для дел, которые, как вы знаете, должны сделать. Вам нужно подумать о том, какие сферы вашей жизни подвижны и гибки, и проработать их.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Десятка Пентаклей

Козерог, вы создаёте наследие. Ваша карта Таро на сегодня — Десятка Пентаклей, что означает, что ваша домашняя жизнь становится более стабильной, даже если вы сейчас не ладите с родственниками. Незначительные конфликты со временем утихают.

Не беспокойтесь о проблемах, возникающих на полпути, ведь они укрепляют вашу решимость делать то, что необходимо.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Двойка Кубков

Стремитесь к партнёрству, Водолей. Ваша сегодняшняя карта Таро — Двойка Кубков, что означает гармонию в любви, заботу и взаимное внимание.

Заботливые и честные разговоры помогут вам углубить любовные отношения и вывести их на новый уровень. Если вы испытываете напряжение, воспринимайте это как знак того, что вам нужно работать над исцелением или восстановлением доверия.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Умеренность, перевёрнутая

Не всё, что вам предлагают сделать, стоит вашего времени, Рыбы. Ваша сегодняшняя карта Таро — Умеренность, перевёрнутая, что означает, что может возникнуть чувство дисгармонии между тем, что вы думаете о том, что делаете, и тем, как вы к этому относитесь.

Сделайте перерыв и приземлитесь. Дайте себе время вздохнуть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

