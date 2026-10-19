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Гороскоп Таро на завтра 20 октября: Близнецам - свой день, Рыбам - выгорание

Алена Кюпели
19 октября 2026, 12:30
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 декабря
Гороскоп Таро на 20 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на вторник для Овна: "Тройка жезлов" (перевернутая)

Овен, выпавшая сегодня перевернутая "Тройка жезлов" указывает на то, что вам придется подождать. Хорошая новость заключается в том, что это, скорее всего, коснется работы или дел, которые вам *необходимо* выполнить, хотя совсем не хочется.

Воспринимайте это как ситуацию, когда нежелательный поворот событий в итоге открывает путь к тому, чего вы действительно хотите. Сегодня все идет исключительно по вашему сценарию - и ничьему больше. Используйте возникшую заминку себе на пользу. На работе просят остаться дома? Отлично! Потратьте этот день на свои личные дела.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: "Рыцарь мечей"

Во вторник вы будете предельно сосредоточены. Самое время заказать еду на дом и взять кофе навынос в ближайшей кофейне.

"Рыцарь мечей" символизирует ментальную концентрацию, поэтому отключите уведомления. Вам совершенно не обязательно знать, что происходит в социальных сетях, пока вы не закончите все запланированные дела. Вы хотели продуктивный день - что ж, 20 октября он именно таким и будет.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: "Звезда"

Загадайте желание, Близнецы! Бывает, что загадываешь-загадываешь, а толку никакого.

Но раз вам выпала карта "Звезда", у меня есть твердое предчувствие: череда однообразных будней прервется, и наступит светлая полоса удачи.

Не позволяйте негативным мыслям сбивать вас с толку - что бы там ни осталось в прошлом, это уже неважно. Сегодня - ваш день!

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: "Башня" (перевернутая)

Вы отлично справляетесь, Рак! Перевернутая "Башня" говорит о том, что вам удалось совершить нечто выдающееся: вы избежали серьезной проблемы.

В перевернутом положении эта карта - добрый знак, особенно в той ситуации, которая вас сильно беспокоила. Не думайте, что вы бессильны - все указывает на то, что вы вполне способны повлиять на ход событий. Даже если страшно - действуйте, продолжайте двигаться вперед!

Лев

Карта Таро на вторник для Льва - Паж Мечей

Вам стоит проявить особое внимание к происходящему вокруг. В общении возможны странности: окружающие могут неверно истолковать ваши слова.

Паж Мечей напоминает: во вторник не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Перечитайте электронное письмо, прежде чем нажать кнопку "отправить". Если по языку тела собеседника заметно, что он в чем-то сомневается - обязательно проясните ситуацию.

Дева

Карта Таро на вторник для Девы: "Колесница"

Вы - человек, который не привык сдаваться, и когда упорный труд не приносит видимых результатов, это причиняет вам боль. В такой ситуации карта "Колесница", выпавшая во вторник, - настоящий подарок.

Если вы раздумываете, стоит ли всё бросить или продолжать путь, - знайте: вам определённо стоит продержаться. В будущем этот опыт превратится в невероятную историю, которую будет интересно рассказать.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: "Туз Жезлов"

Отличная работа, Весы! Вы невероятно креативны, и сегодня ваше воображение работает на полную мощность - именно так, как нужно. "Туз Жезлов" символизирует мощный прилив новаторских идей.

Скорее всего, это проявится в вашем хобби или каком-то увлечении, а возможно, будет связано с человеком, в обществе которого вам особенно приятно находиться. Луна в знаке Водолея настраивает на романтический лад, но без лишней спешки или попыток придать событиям чрезмерную значимость (по крайней мере, пока). Вам хочется просто наслаждаться моментом - и вторник идеально для этого подходит.

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпиона: "Семерка Жезлов"

Похоже, кто-то из ваших знакомых пребывает в дурном настроении и, возможно, сильно искажает факты. Если такое произойдет во вторник, карта Таро дает вам совет.

"Семерка Жезлов" призывает не позволять никому проявлять к вам неуважение. Вы имеете полное право обозначить границы того, что для вас неприемлемо. Скорпион, вы можете сказать всё, что считаете нужным, и, безусловно, способны постоять за себя. Выскажитесь - пусть окружающие поймут, что вы не позволите вытирать об себя ноги.

Стрелец

Карта Таро на вторник для Стрельца: "Суд" (перевернутая)

Стрельцы, как и все остальные, вы иногда можете сомневаться в себе. Бывает, что вы сначала говорите, а потом думаете - что ж, с кем не бывает! Обычно же из ваших уст звучат по-настоящему ценные вещи. Именно за это вас все так любят: окружающие всегда знают, чего от вас ожидать. Сегодня вас может посетить мимолетное сомнение: возможно, вы пожалеете о том, что сказали. Если этого еще не произошло, постарайтесь в этот вторник "фильтровать" свои слова.

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерога: Рыцарь Жезлов (перевернутый)

Когда чувствуете, что теряете почву под ногами, вспомните о своих целях. Обычно вы так и делаете, но выпавшая на вторник карта - перевернутый Рыцарь Жезлов - напоминает: важно сохранять концентрацию.

Даже самые целеустремленные, организованные и собранные люди порой с этим сталкиваются. Так что не принимайте это на свой счет, Козерог - это лишь подтверждение того, что вы человек. Воспринимайте ситуацию как возможность стать лучше.

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолея: Королева Мечей (перевернутая)

Знаете, сарказм, возможно, ваш второй язык, но далеко не всем он по душе. Во вторник эта карта Таро дает вам небольшое предостережение.

Перевернутая Королева Мечей намекает: острый язык - не лучший способ произвести приятное впечатление. Понимаю, вам, любителям блеснуть остроумием, будет непросто, но сейчас стоит внимательнее присмотреться к окружающим и обстановке.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб: Девятка Жезлов (перевернутая)

Что ж, вы устали, и вам хочется не прибавлять себе дел, а, наоборот, сократить их количество. Энергия этого дня для вас, Рыбы, подходит как нельзя лучше. Луна в Водолее находится в вашем секторе завершений, поэтому поставить точку в какой-либо ситуации будет совсем несложно.

Ищете подтверждение от карт? Пожалуйста! Перевернутая Девятка Жезлов указывает на эмоциональное выгорание. Вам необходимо позаботиться о себе - во вторник у вас есть на это полное право. Сделайте это!

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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