Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Алена Кюпели
20 марта 2026, 09:45
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 21 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на субботу для Овна: Маг, перевернутая карта

Перевернутая карта Мага в Таро указывает на проблемы в общении. Сегодня вам, возможно, придется приложить немного больше усилий, чтобы донести свою точку зрения.

Вы можете попытаться контролировать реакцию на разговор, будучи честным, ясным и инициативным. Однако будьте терпеливы. Иногда человеку нужно время, чтобы по-настоящему понять вас, даже если вы услышали это с первого раза.

Телец

Таро-гороскоп на субботу для Тельца: Двойка Пентаклей, перевернутая карта

Перевернутая Двойка Пентаклей указывает на дисбаланс приоритетов. 21 марта поиск приоритетов в вопросе выбора чего-либо или отношений может привести к чувству перегруженности и подавленности.

Однако в моменты неопределенности лучше всего перестроиться. Поставьте себя на первое место и знайте, что для вас лучше. Все остальное встанет на свои места позже.

Близнецы

Таро-гороскоп на субботу для Близнецов: Мир

Близнецы, у вас всё хорошо. Карта Таро "Мир" 21 марта говорит о достижении цели.

Уделите время тому, чтобы по-настоящему оценить все свои достижения в жизни. Даже самые незначительные победы становятся важными, если рассматривать их в контексте вашей жизни. Ваши лучшие моменты — это ступеньки в будущее.

Рак

Таро-гороскоп на субботу для Рака: Туз Пентаклей

Рак, Туз Пентаклей, предсказывает новое начало, полное обещаний и потенциала. 21 марта ваш путь покажет признаки многообещающего будущего.

Вы можете сохранять позитивный настрой, потому что вокруг вас есть знаки, указывающие на то, что ваш выбор идеально соответствует вашим потребностям. Самое простое решение сегодня может оказаться самым эффективным.

Лев

Таро-гороскоп на субботу для Льва: Туз Мечей

Лев, Туз Мечей, — это карта Таро, символизирующая истину и ясность с высокой точностью. Вас ждет озарение, которое поможет вам связать эмоции с реальностью.

Сегодня, 21 марта, идеальный день для содержательных разговоров, которые помогут вам разобраться в путанице или неуверенности в себе. Вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы улучшить отношения или внести изменения, которые повлияют на ваше будущее.

Дева

Таро-гороскоп на субботу для Девы: Тройка Кубков, перевернутая

Выбирайте друзей мудро, Дева. Тройка Кубков, перевернутая, говорит о сплетнях и раздорах. У кого-то могут быть недобрые намерения, когда дело доходит до построения отношений с вами.

Вместо того чтобы предполагать, что новому человеку в вашей жизни можно доверять, дайте ему это заслужить. Всегда лучше дать людям время показать свое истинное лицо. Наслаждайтесь компанией, но храните свои секреты в тайне.

Весы

Таро-гороскоп на субботу для Весов: Солнце

Что бы ни случилось сегодня, карта Таро "Солнце" указывает на позитивный исход. Солнце символизирует хорошие результаты. 21 марта вы будете ощущать тепло и позитивную энергию в окружении других людей.

Разговоры станут более лёгкими, и вы будете сосредотачиваться на мелочах. Пусть ваша уверенность растёт. Будьте заметны, когда получаете комплимент или слышите доброе слово, принимайте это. Этот день создан для вас!

Скорпион

Таро-гороскоп на субботу для Скорпиона: Влюблённые, перевёрнутые

Отвлекающим фактором может стать начало вашей личной жизни, Скорпион. 21 марта вам нужно разобраться, что заставляет вас и другого человека чувствовать себя отчуждёнными и отчуждёнными.

Близость требует усилий и работы. Вам не нужно заставлять партнёрство расти, но забота и внимание делают его крепче и более привлекательным.

Стрелец

Таро-гороскоп на субботу для Стрельца: Девятка Жезлов

Стрелец, вы так близки к тому, чтобы сделать что-то важное. Девятка Жезлов — это карта Таро, символизирующая стойкость. 21 марта вы будете усердно работать. Возможно, вам покажется, что экстремальные обстоятельства мешают вам получать удовольствие или чувствовать себя позитивно.

Однако, несмотря на все трудности, вы добьетесь успеха. Учитесь на каждом испытании и помните, что вы настолько сильны, насколько сами решите быть.

Козерог

Таро-гороскоп на субботу для Козерога: Шестерка Мечей

Козерог, 21 марта вы выбираете мир вместо хаоса. Шестерка Мечей символизирует шаг в сторону от безумия и приближение к миру и гармонии. Доверьтесь тому, что когда вы почувствуете необходимость оставить что-то позади, ваша душа подскажет вам, что лучше для вас.

Прощаться редко бывает легко, но вам не нужно драматизировать. Вы можете спокойно и целенаправленно работать над новой жизнью. Даже если вы не уверены в долгосрочных последствиях, поверьте, что всё у вас наладится.

Водолей

Таро-гороскоп на субботу для Водолея: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Ничего страшного, если у вас не было плана. Иногда жизнь не даёт достаточно времени, чтобы во всём разобраться.

21 марта перевёрнутая Двойка Жезлов предупреждает вас не позволять страху остановить вас от того, что вам нужно сделать. Вместо этого, выберите путь преодоления неопределённости. Вы всегда сможете разобраться во всём по ходу дела.

Рыбы

Таро-гороскоп на субботу для Рыб: Десятка Кубков, перевёрнутая

Рыбы, перевёрнутая Десятка Кубков, подчёркивает печаль, вызванную несбывшимися ожиданиями или эмоциональной отчуждённостью.

Лучше всего переработать свои чувства, пока вы учитесь принимать человека, который не такой, каким вы его себе представляли. Будьте честны с собой и не отрицайте и не игнорируйте правду.

Со временем вы поймете, что истинное счастье приходит от честности с самим собой и от подлинности по отношению к себе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

