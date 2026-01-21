Укр
Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Алена Кюпели
21 января 2026, 14:10
73
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 22 января
Гороскоп Таро на 22 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Отшельник, перевернутая

В гороскопе Таро для вашего знака зодиака на четверг, 22 января, перевернутая карта Отшельника может указывать на избегание внутренней правды. Овны, иногда ваша забота о ком-то может привести к тому, что вы закрываете глаза на проблемы, которые нужно решить.

Ваша забота и внимание могут стать сегодня серьезной проблемой в отношениях, поскольку они мешают вам делать то, что необходимо: давать честную обратную связь, которая создает трения. Лучшие друзья видят недостатки друг друга и знают, как направлять друг друга к исцелению или росту.

Вы можете заметить вопрос, который нужно обсудить. По возможности, не бойтесь начать разговор.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Тельцы, сегодняшняя карта Таро — Восьмерка Жезлов, перевернутая, которая фокусируется на задержке роста и перемен. Ваша карьера набирает обороты, и вы к этому готовы.

Вы понимаете, что наставник или социальная группа могут помочь вам быстрее достичь желаемого благодаря своему опыту, интеллекту и бесценному вкладу. Сегодняшний день открывает перед вами новые возможности. 22 января вы получаете своевременное, неожиданное приглашение или телефонный звонок, который открывает вам новые перспективы.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей подчеркивает сбалансированность дарения и получения и то, как эти два действия создают баланс в вашей жизни, особенно в четверг, 22 января.

Вы учитесь, наблюдая за тем, как кто-то проявляет милосердие и доброту нетрадиционным, творческим способом. Новый взгляд на вещи открывает вам глаза на ваш собственный потенциал и на то, что вы можете сделать, чтобы сделать мир лучше.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Тройка Жезлов

Ваша карта Таро на четверг, 22 января, — Тройка Жезлов, которая описывает рост за пределами вашей зоны комфорта. Вы не боитесь пробовать что-то новое и с удовольствием принимаете сложные вызовы, чтобы расширить свой кругозор и понимание.

Сегодня вы услышите секрет, который мотивирует и побуждает вас к изучению чего-то нового. Свежие идеи стимулируют ваш ум и пробуждают стремление к интеллектуальному расширению горизонтов.

Вы выбираете несколько книг, которые хотели бы прочитать, возможно, в печатном виде. Вы ищете новые тайные знания, чтобы улучшить свою жизнь в том направлении, в котором, как вы понимаете, вам чего-то не хватает.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Король Мечей

Лев, Король Мечей, символизирует ясное принятие решений. Сегодняшние мысли сосредоточены на отношениях и на том, как вы хотите себя чувствовать рядом с определенным человеком. Часть вас хочет внимания и близости, но не в ущерб своей автономии и независимости.

22 января вы найдете способ достичь подходящего баланса. Вы научитесь говорить о своих потребностях полезным и доброжелательным образом, а также открыто слушать, проявляя поддержку и понимание.

Дева

Карта Таро на четверга для Девы: Туз мечей

Карта Таро Туз Мечей символизирует внезапную и неожиданную ясность ума. Не все неожиданные события негативны. На самом деле, в четверг, 22 января, вы почувствуете легкость в сердце и обретете целеустремленность в достижении целей в области здоровья, благополучия и фитнеса.

Огромное чувство радости приходит от принятия новых идей и их применения. Здоровый ум подобен источнику вечной молодости. Послушайте классическую музыку или подумайте над цитатой. Возьмите одну новую мысль и поразмышляйте над ней, чтобы найти творческий смысл.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Верховная Жрица

В четверг, 22 января, карта Таро "Верховная Жрица" напоминает вам о необходимости доверять своей интуиции. Радость — отличный индикатор того, что вы находитесь там, где должны быть. Когда вы чувствуете сильное чувство счастья и покоя, приходит благополучие.

Это не значит, что сегодня у вас не будет моментов неуверенности в себе, но в целом цель — оставаться сосредоточенным и в гармонии с собой.

Когда вы отклоняетесь от курса, чтобы угодить людям или избежать создания проблемы, это может сбить с пути всю вашу жизнь. Вместо этого, правда — это то, что удерживает вас на пути, по которому вы должны идти.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Тройка Мечей, перевернутая

Скорпион, ваша ежедневная карта Таро, Тройка Мечей, перевернутая, — это прекрасное чувство, которое вы испытываете после разбитого сердца. Процесс исцеления от прошлых страданий сейчас почти идеален. Вы всё ещё чувствуете тлеющие угли некоторых болезненных воспоминаний, но глубоко внутри вы знаете, что с каждой минутой становитесь сильнее и закалённее.

Вы учитесь чувствовать себя комфортнее в своём теле, и именно сейчас вы снова начинаете чувствовать надежду. Возможно, 22 января или когда вы будете готовы, откроется новая романтическая дверь. А пока наслаждайтесь моментом, когда вы преодолели то, что когда-то считали вечной раной.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Тройка Пентаклей, перевёрнутая

Тройка Пентаклей, перевёрнутая, указывает на неэффективное управление группами или ситуации, когда усилия распределяются неравномерно. Групповой проект или сотрудничество могут заставить вас лучше общаться или говорить о том, что вы считаете несправедливым.

Нелегко высказываться перед людьми, которыми вы восхищаетесь или которые, как вам кажется, обладают большей властью, чем вы, особенно если вы хотите нравиться. Но 22 января вы откроете для себя мягкий подход, который приведёт к мирному решению.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Козерог, ваш ежедневный гороскоп Таро на четверг, 22 января, — это перевернутая Восьмерка Жезлов, которая фокусируется на прогрессе, когда он застопорился.

Вы хотите видеть признаки роста в проектах, отношениях и областях, в которые вы вкладываете свое время и энергию. Однако время течет медленнее, чем вам хотелось бы, и ваши результаты не так хороши, как вы ожидали.

Сегодня попробуйте оценить свой прогресс на бумаге, в голосовой заметке или сообщении. Вы можете удивиться, как много вещей остается незамеченным, пока вы не начнете более целенаправленно отслеживать их. Небольшие изменения каждый день могут накапливаться быстрее, чем вы думаете.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Паж Кубков

Водолей, Паж Кубков, говорит о неожиданных сообщениях, которые застают вас врасплох эмоционально. В четверг, 22 января, ваши личные ценности выйдут на первый план. Вы задумаетесь о том, как то, что у вас есть, подпитывает ваше чувство безопасности и дает ли это вам желаемую жизнь или удовлетворяет ваши потребности.

Что вам подходит, а что нет, станет все более очевидным. Именно в этот момент жизнь начнет меняться в самую позитивную сторону. Вы поймете, куда стоит вкладывать время, а во что не стоит вкладываться. Вы решите выбирать то, что приносит вам удовольствие.

Рыбы

Карта Таро для Рыб в четверг: Четверка Кубков, перевернутая

Перевернутая карта Таро для Рыб в четверг, 22 января, указывает на то, что произойдет новое и захватывающее эмоциональное событие.

Для вас закрывается дверь, и, несмотря на грусть, которую вы испытываете сегодня, вы понимаете, что это открывает дверь в светлое будущее. Печаль вчерашнего дня быстро сменяется надеждой на завтра. Вы открываете для себя, чего на самом деле хочет ваше сердце.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

