Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует быстрые действия после того, как вас осенила мысль, привлекшая ваше внимание. 23 мая вам следует быть осторожными и не действовать слишком импульсивно, Овен. Вы склонны бросаться в дела, не обдумывая их заранее. Хотя это часть вашего очарования Овна, сейчас лучше действовать, имея план. Действуйте умно, Овен!

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Восьмерка Пентаклей

Карта Восьмерка Пентаклей подчеркивает необходимость усердной работы над достижением цели и начала пути в качестве ученика, прежде чем вы станете мастером. Сегодня, 23 мая, вы отходите на второй план по сравнению с тем, кто кажется экспертом в своей области. Вам захочется продемонстрировать свои знания, но сегодняшнее послание — задавайте вопросы и слушайте, чтобы учиться.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Семерка Кубков

Близнецы, Семерка Кубков указывает на то, что ваш ум может работать на пределе возможностей. К вам может одновременно приходить множество идей, конкурирующих за ваше внимание. Погружаясь в сегодняшнюю энергию, помните, что сосредоточенность всегда лучший вариант, когда вы не уверены, с чего начать. Стремитесь к практичности, так как это поможет вам найти наиболее логичный путь на сегодня.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Королева Пентаклей

Вы всегда ищете новые способы создать уютную и безопасную жизнь. Часть вас может стать чрезвычайно любопытной в отношении того, как можно пересмотреть то, что уже работает. Вместо того чтобы делать слишком много, подумайте о том, как больше заботиться о себе. Королева Пентаклей призывает вас оценить финансовые последствия ваших ежедневных действий и решений. Выбирайте то, что наиболее выгодно для вашего кошелька, а также другие дела, которые вам необходимо выполнить.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Туз Жезлов

Лев, 23 мая вам нужно будет контролировать свою энергию, поскольку Туз Жезлов символизирует значительные энергетические вложения. Вы будете готовы вывести проект или отношения на новый уровень.

Не стоит сомневаться в себе или откладывать дела на потом только потому, что вы не идеальны. Вместо этого, делайте всё, не стремясь к точности каждой детали. Получайте удовольствие и посмотрите, как всё пойдёт, когда вы будете готовы.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Справедливость

Вам не нужно пытаться что-то изменить, чтобы преподать человеку урок. Сегодняшняя карта Таро "Справедливость" призывает вас позволить карме сделать свою работу. То, о чём вы беспокоитесь, можно отдать в руки сил. Они вас поддержат, Дева.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Двойка Пентаклей

У вас, Весы, одновременно происходит много дел, и если вы не уверены, какие приоритеты требуют вашего времени и внимания, подумайте, что для вас сейчас наиболее важно. Двойка Пентаклей указывает на то, что вам нужно одновременно выполнять множество задач.

Вам не обязательно делать всё сразу, Весы, даже если вы думаете, что можете. Возможно, вам будет лучше организовать свои обязанности и сделать что-то непривычное для вас: попросить о помощи и делегировать задачи.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Отшельник

Сегодня вам больше пользы принесёт спокойное размышление и время, проведённое наедине с собой, чем погружение в шум.

23 мая дайте себе повод на мгновение отлучиться, чтобы просто поразмышлять и осмыслить свои мысли.

Карта Таро "Отшельник" призывает вас сделать перерыв и отойти в сторону, чтобы позволить вашей высшей силе заговорить с вами, когда вы будете готовы её услышать.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Паж Пентаклей

23 мая – отличное время, чтобы выбрать дело, в которое вы хотите вложить свою энергию.

Вы готовы шагнуть в мир, полный потенциала, Стрелец.

Паж Пентаклей означает, что начинается новый старт, но это не то, что приходит само собой. Вы должны сами инициировать изменения.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Король Жезлов

Сегодняшняя карта Таро, Король Жезлов, говорит о лидерстве, и вы – король социального статуса. 23 мая, Козерог, идея выводит вас на передний план ситуации, где вы берете на себя инициативу.

Вы становитесь любопытными и мотивированными, чтобы исследовать, что нужно сделать и в какой области взять на себя ответственность.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Тройка Пентаклей

Водолей, если и есть знак, предназначенный для работы с другими, то это вы. 23 мая вас приглашают исследовать сильные стороны командной работы, благодаря вашей ежедневной карте Таро — Тройке Пентаклей. Вы можете взять на себя роль последователя, а другой друг — лидера, потому что он сильнее в определенной области.

Вы можете увидеть разные способы сотрудничества и выяснить, как лучше всего использовать сильные стороны друг друга и минимизировать слабые. Не недооценивайте силу группового мышления.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Верховная Жрица

Ваша интуиция сегодня очень сильна, и ваша карта Таро, Верховная Жрица, призывает вас доверять ей. Когда дело доходит до принятия решений, не спешите. Позвольте своему сердцу помочь вам пройти через воды проницательности, чтобы понять, что вам нужно и какие чувства это у вас вызывает.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

