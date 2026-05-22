Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

Алена Кюпели
22 мая 2026, 15:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 декабря
Гороскоп Таро на 23 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует быстрые действия после того, как вас осенила мысль, привлекшая ваше внимание. 23 мая вам следует быть осторожными и не действовать слишком импульсивно, Овен. Вы склонны бросаться в дела, не обдумывая их заранее. Хотя это часть вашего очарования Овна, сейчас лучше действовать, имея план. Действуйте умно, Овен!

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Восьмерка Пентаклей

Карта Восьмерка Пентаклей подчеркивает необходимость усердной работы над достижением цели и начала пути в качестве ученика, прежде чем вы станете мастером. Сегодня, 23 мая, вы отходите на второй план по сравнению с тем, кто кажется экспертом в своей области. Вам захочется продемонстрировать свои знания, но сегодняшнее послание — задавайте вопросы и слушайте, чтобы учиться.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Семерка Кубков

Близнецы, Семерка Кубков указывает на то, что ваш ум может работать на пределе возможностей. К вам может одновременно приходить множество идей, конкурирующих за ваше внимание. Погружаясь в сегодняшнюю энергию, помните, что сосредоточенность всегда лучший вариант, когда вы не уверены, с чего начать. Стремитесь к практичности, так как это поможет вам найти наиболее логичный путь на сегодня.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Королева Пентаклей

Вы всегда ищете новые способы создать уютную и безопасную жизнь. Часть вас может стать чрезвычайно любопытной в отношении того, как можно пересмотреть то, что уже работает. Вместо того чтобы делать слишком много, подумайте о том, как больше заботиться о себе. Королева Пентаклей призывает вас оценить финансовые последствия ваших ежедневных действий и решений. Выбирайте то, что наиболее выгодно для вашего кошелька, а также другие дела, которые вам необходимо выполнить.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Туз Жезлов

Лев, 23 мая вам нужно будет контролировать свою энергию, поскольку Туз Жезлов символизирует значительные энергетические вложения. Вы будете готовы вывести проект или отношения на новый уровень.

Не стоит сомневаться в себе или откладывать дела на потом только потому, что вы не идеальны. Вместо этого, делайте всё, не стремясь к точности каждой детали. Получайте удовольствие и посмотрите, как всё пойдёт, когда вы будете готовы.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Справедливость

Вам не нужно пытаться что-то изменить, чтобы преподать человеку урок. Сегодняшняя карта Таро "Справедливость" призывает вас позволить карме сделать свою работу. То, о чём вы беспокоитесь, можно отдать в руки сил. Они вас поддержат, Дева.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Двойка Пентаклей

У вас, Весы, одновременно происходит много дел, и если вы не уверены, какие приоритеты требуют вашего времени и внимания, подумайте, что для вас сейчас наиболее важно. Двойка Пентаклей указывает на то, что вам нужно одновременно выполнять множество задач.

Вам не обязательно делать всё сразу, Весы, даже если вы думаете, что можете. Возможно, вам будет лучше организовать свои обязанности и сделать что-то непривычное для вас: попросить о помощи и делегировать задачи.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Отшельник

Сегодня вам больше пользы принесёт спокойное размышление и время, проведённое наедине с собой, чем погружение в шум.

23 мая дайте себе повод на мгновение отлучиться, чтобы просто поразмышлять и осмыслить свои мысли.

Карта Таро "Отшельник" призывает вас сделать перерыв и отойти в сторону, чтобы позволить вашей высшей силе заговорить с вами, когда вы будете готовы её услышать.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Паж Пентаклей

23 мая – отличное время, чтобы выбрать дело, в которое вы хотите вложить свою энергию.

Вы готовы шагнуть в мир, полный потенциала, Стрелец.

Паж Пентаклей означает, что начинается новый старт, но это не то, что приходит само собой. Вы должны сами инициировать изменения.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Король Жезлов

Сегодняшняя карта Таро, Король Жезлов, говорит о лидерстве, и вы – король социального статуса. 23 мая, Козерог, идея выводит вас на передний план ситуации, где вы берете на себя инициативу.

Вы становитесь любопытными и мотивированными, чтобы исследовать, что нужно сделать и в какой области взять на себя ответственность.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Тройка Пентаклей

Водолей, если и есть знак, предназначенный для работы с другими, то это вы. 23 мая вас приглашают исследовать сильные стороны командной работы, благодаря вашей ежедневной карте Таро — Тройке Пентаклей. Вы можете взять на себя роль последователя, а другой друг — лидера, потому что он сильнее в определенной области.

Вы можете увидеть разные способы сотрудничества и выяснить, как лучше всего использовать сильные стороны друг друга и минимизировать слабые. Не недооценивайте силу группового мышления.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Верховная Жрица

Ваша интуиция сегодня очень сильна, и ваша карта Таро, Верховная Жрица, призывает вас доверять ей. Когда дело доходит до принятия решений, не спешите. Позвольте своему сердцу помочь вам пройти через воды проницательности, чтобы понять, что вам нужно и какие чувства это у вас вызывает.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:10Война
Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:05Интервью
Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

Последние новости

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

Реклама
14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

Реклама
13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

12:40

Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

12:40

Знают далеко не все: как часто на самом деле нужно менять удлинитель

12:26

Осталось всего два: Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

12:23

Зеленский заинтриговал заявлением о Сумской области и ударах по РФ - детали

12:12

Не случайно: что означает куриное яйцо у двери и как его убрать

11:55

В Италии раздают дома и деньги за переезд в горную деревнюВидео

11:54

Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видеоВидео

11:53

Борьба с пыреем: как избавиться от врага №1 в садуВидео

11:44

"Путин хочет завершить войну": СМИ узнали о сроках и условиях Кремля

11:36

Водителям рекомендуют обходить некоторые мойки: могут повредить автомобильВидео

11:12

Зачем России нужно участие Беларуси в войне: эксперт раскрыл замысел врага

11:12

Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

11:05

Владельцы солнечных панелей совершают одну опасную ошибку при чистке

10:47

В Украине могут начаться перебои с газом: неутешительный прогноз нардепа

10:34

Путин определил новые цели в НАТО: где Россия может открыть второй фронтВидео

Реклама
10:23

Для чего огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет популярную проблему

10:12

Жара придет с опозданием: какой будет погода в Одессе в июне 2026

10:03

Что помогло ВСУ значительно продвинуться на фронте: Пентагон назвал решающий фактор

09:22

Путин начал политическую игру против Мерца: СМИ раскрыли стратегию диктатора

09:22

Картофель сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить в воду

08:49

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

08:46

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

08:28

Суверенитет Беларуси пошатнулся: в ISW сказали, как Путин давит на Лукашенко

07:47

В РФ прогремели десятки взрывов: оккупанты срочно перекрывали трассу на Москву

07:29

"Театр стареющих вурдалаков": Невзоров - о ядерных учениях Путина и Лукашенкомнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять