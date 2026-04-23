Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

Алена Кюпели
23 апреля 2026, 16:12
Гороскоп Таро на 24 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Королева Кубков

Овны, пока Солнце находится в Тельце, вы сосредоточены на финансовой выгоде. Но во время Луны в Близнецах ваша интуиция сильнее, и это помогает вам понимать, какие действия предпринять и когда.

24 апреля ваша ежедневная карта Таро, Королева Кубков, поможет вам подключиться к своей энергии. Вы легко обрабатываете свои чувства и превращаете то, что у вас на сердце, в план действий. Вы не будете зацикливаться на эмоциях, потому что вы заземлены благодаря сегодняшней энергии Тельца. Вы позволяете своему разуму помочь вам оставаться эмоционально уравновешенным.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Семерка Кубков

Обратите внимание на то, что вы чувствуете, а также на факты, которые предстанут перед вами 24 апреля. Телец, ваша ежедневная карта Таро — Семерка Кубков, которая подчеркивает иллюзию, которая может обмануть вас, заставив думать, что что-то происходит одним образом, когда это не так.

Сегодняшняя Луна в Близнецах предоставляет вам множество вариантов, особенно при принятии финансовых решений. Отвлекающие факторы сильны, поэтому вам может быть трудно выбрать правильный путь. Будьте честны в своих желаниях, даже если это означает отказ от чего-то, что, как вам кажется, вам понравится. Избегайте поверхностных мыслей. Задавайте правильные вопросы и находите ответ, который лучше всего подходит именно вам.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Тройка Пентаклей

Близнецы, когда Луна входит в ваш знак, она дает вам возможность быть собой самым аутентичным образом, что, в свою очередь, позволяет вам быть внимательными к другим. 24 апреля карта Таро "Тройка Пентаклей" показывает, насколько сильными могут быть союзы.

Сегодня, когда скрытые враги проявляют себя в сезон Тельца, вы учитесь быть открытыми во время содержательных разговоров, чтобы разрешать конфликты. Работа с другими учит вас, как использовать сильные и слабые стороны в дружеских отношениях или командах. Вы не стремитесь к одобрению или удовлетворению собственных интересов. Вы стремитесь понять и работать на общее благо.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Восьмерка Жезлов

Раки, не торопитесь. Сегодня, когда Луна войдет в Близнецы 24 апреля, она выделит скрытые вещи, которые потенциально могут саботировать ваши лучшие усилия. Одна из таких проблем может быть связана с переутомлением, особенно когда задачи делегируются вам, хотя их можно было бы поручить кому-то более подходящему для этой роли.

Ваша ежедневная карта Таро, Восьмерка Жезлов, указывает на скорость, которая настолько высока, что приводит к расточительству. Это правда, что на определенных этапах жизни ваша жизнь движется быстрее обычного. Однако спросите себя, действительно ли необходим тот импульс, который вы или другие создаете. Если нет, напомните себе замедлиться, чтобы насладиться процессом и не торопиться.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Туз Мечей

Лев, вы управляете своим разумом, поэтому 24 апреля постарайтесь не реагировать слишком бурно, если вас что-то задело в словах другого человека. Луна в вашем секторе дружбы означает, что в этом лунном цикле вы достигаете социальных высот. Солнце в Тельце готовит вас к известности и величию.

Обратите внимание на послание карты Таро "Король Мечей". Она напоминает вам о необходимости беречь ясность ума и сохранять предельное сосредоточение. Король, как лидер масти Мечей, ожидайте вызовов. Но вам не обязательно их принимать. Вы можете позволить своей правде и бездействию говорить за себя.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Влюблённые

Дева, вы очень придирчивы в отношениях и не любите притворяться, что человек вам подходит, если он не соответствует вашим ожиданиям. Луна в Близнецах в вашем секторе благополучия напоминает вам о необходимости прислушиваться к своему внутреннему голосу, особенно когда вы находитесь рядом с человеком, который вызывает у вас тревогу.

Карта Таро "Влюблённые" указывает на период жизни, когда вы ищете близкие отношения, но вас отвлекают некоторые факторы. Вы ищете отношения, которые соответствуют тому, кто вы есть и кем хотите стать. Сегодня, с двойным влиянием Близнецов, включите мозги. Уделите время выбору того, что правильно в любви, а не тому, что привлекает ваше внимание в данный момент.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Восьмерка Пентаклей

Весы, пришло время последовать собственному совету и поработать над балансом в жизни. Сосредоточьтесь на том, что нужно сказать, и не тратьте время на навыки, которые вам не нужны или не хочется осваивать. Выбирайте мастерство и учителей, которые освещают ваш разум, особенно в период, когда Луна в Близнецах 24 апреля подчеркивает важность освоения новых навыков.

Карта Таро Восьмерка Пентаклей символизирует изучение и тщательное обучение, поэтому сейчас самое время направить свою энергию на творчество. Создавайте отношения, которые поддерживают ваши интересы и укрепляют уверенность в ваших зарождающихся навыках. Не позволяйте отвлекающим факторам помешать вам воспользоваться этим периодом, чтобы начать хобби или новый проект.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Король Мечей

В период, когда Луна находится в Близнецах, могут всплыть секреты и мелкие невинные обманы. Как управитель восьмого дома интимности, вы — эксперт в расшифровке слоев правды, когда они размываются в разговоре. 24 апреля ваша ежедневная карта Таро — Туз Мечей, символизирующий честность.

Скорпион, доверяйте себе. Вы одаренны и можете чувствовать серые зоны нечестности, создаваемые другими. Солнце в Тельце побуждает вас строить отношения. Вы можете вести неудобные разговоры, чтобы восстановить доверие или помочь кому-то понять, что он может быть правдивым, даже когда это трудно.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Двойка Кубков

Любовь — это чудесное переживание, и когда вы находите человека, который идеально вам подходит, это чувство становится еще более невероятным. 24 апреля, когда Луна находится в вашем доме партнерства, вы готовы к настоящим отношениям. Солнце в Тельце означает, что вам нужно нечто большее, чем просто временная связь, чтобы чувствовать себя не одиноким. Вам нужен человек, который подарит вам душевный покой.

Ваша ежедневная карта Таро, Двойка Кубков, подчеркивает близость и значимые отношения, основанные на честном общении. Ваша задача сегодня — быть собой и верить, что нужные люди (или человек) войдут в вашу жизнь, особенно сейчас, когда время идеально подходит.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Паж Мечей

24 апреля Паж Мечей учит вас задавать много вопросов и исследовать ответы, которые вы знаете как правильные, но которые нужно понять глубже.

Козерог, хорошо быть любознательным, когда что-то кажется вам не так. Луна в Близнецах в вашем секторе здоровья и благополучия призывает заботиться о своем разуме и укреплять позитивное психическое здоровье.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Маг

Похлопайте себя по плечу, Водолей. Ваша ежедневная карта Таро на 24 апреля посвящена талантам и навыкам. Карта "Маг" призывает вас исследовать все хобби и творческие пути, которые встречаются на вашем жизненном пути.

Луна в Близнецах подпитывает вашу игривую сторону, поэтому попробуйте то, что вам кажется правильным. Солнце в Тельце укрепляет веру в себя и помогает преодолеть любые страхи, которые вы испытывали в детстве. Вам не нужно выбирать что-то одно, на чем сосредоточиться. Пока что экспериментируйте и посмотрите, какое хобби больше всего вас привлекает.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Рыцарь Мечей

Рыбы, вы любите не торопиться, когда обдумываете, что сказать или что чувствуете. Однако 24 апреля скорость приветствуется, как в эмоциональном, так и в ментальном плане.

Тем не менее, вы можете сопротивляться желанию спешить. В конечном счете, вы сами управляете своим разумом. Вы знаете, что без ясности ума случаются ошибки. Установите для себя эмоциональные границы. Не стесняйтесь просить о том, что вам нужно.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

