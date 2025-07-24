Гороскоп Таро на завтра 25 июля: Овнам - завести новых людей, Ракам - радости

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 25 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Тройка Кубков

Овен, хорошая компания — это радость, и 25 июля 2025 года ваша карта Таро Тройка Кубков призывает вас проводить время с людьми, которые вам нравятся и с которыми у вас есть что-то общее.

Вы сосредоточены на работе или наведении порядка в жизни? Ограничиваете себя общением с несколькими людьми? Послание для вашего знака зодиака — расширять круг общения и выходить за рамки обычного.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Умеренность

Телец, сегодня срединный путь гораздо лучше, чем крайности. Согласно карте Таро Умеренность, 25 июля следует избегать размышлений по принципу "всё или ничего".

Мир не делится только на чёрное и белое, и то же самое не должно происходить и с вашим восприятием происходящего. Всегда есть серая зона; ваша задача на сегодня — найти её и научиться лучше понимать.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Маг

Близнецы, найдите время, чтобы лучше узнать себя. Ваша карта Таро, Маг, — это не только ваше послание на день, но и карта, которой вы управляете. Поэтому обратите внимание на все свои разнообразные интересы, включая сильные и слабые стороны.

Перечислите их, если сможете, чтобы разобраться в каждом из них. Есть ли что-то, что вы хотели бы развивать 25 июля? Используйте этот день, чтобы понять, в какой области вы можете расти.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Шестерка Мечей

Рак, когда ваш знак зодиака наконец-то переживает глубокое исцеление, это ощущается как особый дар. Вы вот-вот войдете в состояние глубокой благодарности благодаря всему хорошему, что с вами случится 25 июля.

Может показаться, что болезнь проходит; ваше сердце, возможно, идёт на поправку. Вы можете увидеть признаки надежды в нестабильных отношениях, или ситуация на работе, которая раньше шла не так гладко, может начать улучшаться. Сегодня есть повод для радости, и эта карта Таро поможет вам её предвидеть.

Лев

Карта Таро на сегодня для Льва: Десятка Кубков

Ваше сердце будет переполнено любовью и поддержкой от вашей семьи, Лев. Сегодняшняя Десятка Кубков — это щедрое предсказание, когда люди придут к вам и поделятся своей заботой.

Они увидят, как вы справляетесь с личными проблемами, и порадуются за вас и знакомству с вами. Это очень воодушевляющий день для вас, и 25 июля 2025 года — время праздновать любовь.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Пятёрка Пентаклей

Девам непросто просить о помощи, и 25 июля 2025 года вы можете чувствовать себя крайне уязвимыми. Ваша карта Таро, Пятёрка Пентаклей, рассказывает о неуверенности, которая часто проявляется, когда вы чувствуете себя слабым.

Вы ненавидите чувствовать себя нуждающимся или показывать людям, что не можете справиться самостоятельно? Такой образ мышления может быть результатом самозащиты, движимой страхом быть обиженным и разочарованным другими. Ваше послание Таро на сегодня — прощупать почву; возможно, вы будете приятно удивлены тем, кто поможет вам.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Пятёрка Кубков, перевёрнутая

Весы, сегодняшняя карта Таро, Пятёрка Кубков, перевёрнутая, рассказывает о потерях и о том, как человек чувствует себя грустным и одиноким, когда осознаёт, чего у него больше нет.

Вы можете испытать эту глубокую печаль даже из-за чего-то незначительного, например, утреннего сообщения или вещи, которую вы когда-то отдали, думая, что она вам больше не понадобится.

Человеческая составляющая ваших эмоций 25 июля может научить вас чему-то о жизни, любви и сожалениях. Вникните в историю и извлеките из неё мудрость, которую сможете пронести с собой до конца месяца.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Сбавь обороты, Скорпион. 25 июля — время обдумать всё, что происходит в твоей жизни. Полезно оценить свои ресурсы, дружеские отношения, работу и всё, что с этим связано, чтобы понять, что вам доступно и что вы можете сделать, чтобы поддержать других.

Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, поможет вам ясно увидеть и почувствовать, чего вам не хватает, а чего достаточно для успешного выполнения задачи или решения ситуации.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Рыцарь Кубков

Несмотря на всю вашу смелость, вы, Стрелец, обладаете чувствительной натурой, и ваш гороскоп Таро на сегодня, 25 июля 2025 года, это отражает. Бывает ли у вас такое, что вы не скрываете своих чувств?

Бывает ли у вас такое, что вы легко влюбляетесь, а потом жалеете, что не подождали? Карта Рыцаря Кубков служит зеркалом, отражая вашу нежную и добрую сторону, позволяя вам раскрыть её и либо принять, либо защитить.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Двойка Кубков, перевёрнутая

Не всем дружеским отношениям суждено быть вместе, Козерог, и иногда причина кроется в отсутствии связи или общих интересов. Люди могут отдалиться друг от друга, если не прилагают усилий, чтобы поддерживать связь друг с другом.

Итак, когда вы видите Двойку Кубков, перевёрнутую, и партнёрство, которое, как вам кажется, утратило смысл, это может быть отражением ваших внутренних переживаний.

Вы можете поговорить об этом и поработать над укреплением отношений или позволить времени идти своим чередом.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Как вам видится последняя часть года? Возможно, вам даже не хочется думать о следующих шести месяцах, но лето скоро закончится, а каникулы стремительно приближаются.

Сейчас самое время составить планы поездок, включая планы на будущее, покупки в подарок или подарки для друзей и семьи. Будьте благодарны за перевёрнутую карту Таро Двойка Жезлов на 25 июля. Эта карта — отличное напоминание о необходимости планировать важные дела заранее, чтобы чувствовать себя готовыми и не спешить.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Восьмёрка Мечей перевёрнутая

Страх упустить что-то — это реальность, Рыбы, но начиная с 25 июля вам не нужно, чтобы сильные эмоции заставляли вас откладывать то, что нужно сделать.

Важно осознавать цену некоторых вещей, но не в ущерб прогрессу.

Считайте свой выбор инвестицией в себя. Что поможет вам стать лучшим человеком в будущем?

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Сбавь обороты, Скорпион. 25 июля — время обдумать всё, что происходит в твоей жизни. Полезно оценить свои ресурсы, дружеские отношения, работу и всё, что с этим связано, чтобы понять, что вам доступно и что вы можете сделать, чтобы поддержать других.

Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, поможет вам ясно увидеть и почувствовать, чего вам не хватает, а чего достаточно для успешного выполнения задачи или решения ситуации.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Рыцарь Кубков

Несмотря на всю вашу смелость, вы, Стрелец, обладаете чувствительной натурой, и ваш гороскоп Таро на сегодня, 25 июля 2025 года, это отражает. Бывает ли у вас такое, что вы не скрываете своих чувств?

Бывает ли у вас такое, что вы легко влюбляетесь, а потом жалеете, что не подождали? Карта Рыцаря Кубков служит зеркалом, отражая вашу нежную и добрую сторону, позволяя вам раскрыть её и либо принять, либо защитить.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Двойка Кубков, перевёрнутая

Не всем дружеским отношениям суждено быть вместе, Козерог, и иногда причина кроется в отсутствии связи или общих интересов. Люди могут отдалиться друг от друга, если не прилагают усилий, чтобы поддерживать связь друг с другом.

Итак, когда вы видите Двойку Кубков, перевёрнутую, и партнёрство, которое, как вам кажется, утратило смысл, это может быть отражением ваших внутренних переживаний.

Вы можете поговорить об этом и поработать над укреплением отношений или позволить времени идти своим чередом.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Как вам видится последняя часть года? Возможно, вам даже не хочется думать о следующих шести месяцах, но лето скоро закончится, а каникулы стремительно приближаются.

Сейчас самое время составить планы поездок, включая планы на будущее, покупки в подарок или подарки для друзей и семьи. Будьте благодарны за перевёрнутую карту Таро Двойка Жезлов на 25 июля. Эта карта — отличное напоминание о необходимости планировать важные дела заранее, чтобы чувствовать себя готовыми и не спешить.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Восьмёрка Мечей перевёрнутая

Страх упустить что-то — это реальность, Рыбы, но начиная с 25 июля вам не нужно, чтобы сильные эмоции заставляли вас откладывать то, что нужно сделать.

Важно осознавать цену некоторых вещей, но не в ущерб прогрессу.

Считайте свой выбор инвестицией в себя. Что поможет вам стать лучшим человеком в будущем?

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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