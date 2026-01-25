Укр
Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Алена Кюпели
25 января 2026, 09:37
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 26 января
Гороскоп Таро на 26 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Королева Кубков

Овен, сегодня открывается дверь к вашим чувствам. Королева Кубков символизирует эмоциональную зрелость и обращение к своему сердцу, чтобы вы могли понять, чего хотите и как этого добиться.

Так легко отвлечься на все сообщения в интернете, от друзей и на вещи, которыми вы себя окружаете каждый день. Но сегодня должно быть иначе. Сегодня день самопознания. Идите и разберитесь в себе.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Сила, перевернутая

Телец, ваша ежедневная карта Таро — перевернутая Сила, которая подчеркивает чувство слабости, но нежелание признать, что вам нужна помощь от других. 26 января вы научитесь справляться с любыми мыслями или чувствами, которые вы испытываете, с чувством неполноценности.

Это смело с вашей стороны — задаваться вопросом, почему вы часто отказываетесь от помощи других. Сегодня оцените, что для вас значит полная независимость. Подумайте о том, чтобы делегировать одну небольшую область своей жизни, чтобы упростить ее и освободить себе время.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на понедельник: Маг

Карта Таро "Маг" говорит о ваших талантах и ​​навыках и часто подразумевает, что у вас их много, и вы еще не раскрыли свой потенциал. 26 января подумайте о том, чтобы заняться каким-нибудь хобби или попробовать себя в нем.

Не ожидайте, что вы преуспеете в каком-либо скрытом таланте только потому, что у вас есть потенциал для этого. Вместо этого помните, что все — это процесс, включая количество времени, которое вы на него тратите. Сегодняшняя борьба может стать завтрашним проектом, в котором вы преуспеете!

Рак

Карта Таро для Рака на понедельник: Колесо Фортуны, перевернутое

Рак, ваша карта Таро на 26 января, означает потрясения и немного невезения. Сегодня рассмотрите свои варианты, чтобы понять, как негатив можно превратить в позитив.

Вы столкнетесь с тем, чего боитесь изменить, и, возможно, поймете, что пора позволить себе сделать то, что необходимо, даже если вы боитесь. Неудача может стать возможностью переосмыслить то, что не работает должным образом. Она приходит под видом неудобства.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Семерка Жезлов

Лев, вы готовы отстаивать свои убеждения. 26 января вам необходимо смело действовать ради того, чего вы хотите от жизни.

У людей часто есть собственное представление о том, что правильно, и оно может не совпадать с тем, что вы считаете лучшим для себя прямо сейчас. Это моменты испытания стойкости, которые покажут вам, насколько сильными вы можете быть перед лицом трудностей и испытаний.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Шестерка Мечей, перевернутая

Ваше эмоциональное состояние изменится 26 января, и карта Таро "Шестерка Мечей" указывает на шаг от трудных времен к более спокойному периоду.

Недавно вы пережили испытание или проблемную ситуацию, которая казалась непреодолимой, но сегодня все начинает меняться к лучшему. Вы больше не застряли в окопах старых убеждений. Вы стали сильнее, находчивее и полны желания начать новую жизнь.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Десятка Пентаклей, перевернутая

Весы, перевернутая Десятка Пентаклей, символизирует конфликт из-за денег, и мало что может сравниться по силе с финансовыми проблемами, особенно в парах и семьях. Однако разногласия не означают, что компромисс или поиск решений невозможны.

На самом деле, это может помочь вам понять, что вас и других волнует, и в чем вы отказываетесь от компромисса. Сложный разговор 26 января может быть одновременно целительным и поучительным. Постарайтесь его не избегать.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Десятка Мечей, перевернутая

Сегодняшняя карта Таро — это замыкание круга, указывающее на то, что вы приближаетесь к моменту в вашей жизни, который одновременно исцеляет и вдохновляет. Десятка Мечей, перевернутая, говорит об эмоциональном восстановлении после длительного периода боли и печали, вызванных предательством со стороны человека, которому вы глубоко доверяли.

26 января вы постепенно начнете процесс восстановления, который часто включает в себя некоторую нерешительность, связанную с желанием ослабить бдительность, смешанную с желанием броситься в ситуации, которые вы упустили. Дайте себе время эмоционально и ментально восстановиться, возвращаясь к различным аспектам своей жизни и заново проверяя безопасность.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Королева Жезлов

Стрелец, Королева Жезлов, поощряет активные приключения и проявление вашей смелой стороны.

Вы готовы заняться новым хобби и посмотреть, чего вы сможете достичь, выражая свою креативность. Начиная с 26 января, доверяйте своим инстинктам и прислушивайтесь к своим чувствам.

Творчество — неотъемлемая часть самовыражения вашей души, и ваше сердце использует интуицию, чтобы направлять вас в понимании того, что для вас правильно, а что неправильно.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Королева Пентаклей

Сегодняшняя карта Таро — это та, с которой вы легко себя отождествите, Королева Пентаклей, которая олицетворяет собой трудолюбивого человека, руководствующегося сердцем. 26 января — прекрасное время, чтобы придерживаться своих мечтаний и посмотреть, как удвоить свои усилия и добиться желаемого.

Это требует сочетания зрелости и дальновидности, Козерог. Направьте свою энергию на изучение бизнеса, финансов и любых навыков, необходимых для достижения следующего уровня ваших профессиональных целей.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Паж Пентаклей, перевернутый

Водолей, будьте осторожны, чтобы прокрастинация не помешала вам сделать то, что вы задумали. 26 января вы можете стать пассивными и избегать выполнения задачи из-за страха, неуверенности в себе или общего отсутствия интереса.

Ничего страшного, если вы пересмотрите свою приверженность проекту. Ваши вчерашние причины могут измениться, и то, что вас больше не интересует, может изменить ситуацию. Неудача — это шанс переосмыслить свою цель и подход. Сегодняшний день может начаться необычно медленно или демотивирующе, но в итоге окажется очень продуктивным.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Десятка Жезлов, перевернутая

Рыбы, вы готовы делегировать несколько задач и стать намного продуктивнее 26 января.

С меньшим количеством обязанностей у вас будет больше времени, чтобы сосредоточиться на хобби, дружбе, своих мечтах и ​​себе. Начните с малого, составьте список дел, на которых вы будете сосредоточены, и продолжайте получать максимум удовольствия.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

