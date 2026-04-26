Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

Алена Кюпели
26 апреля 2026, 12:30
Гороскоп Таро на 27 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Тройка Пентаклей

У вас острый ум, Овен, и 27 апреля используйте его, чтобы знать, к кому обратиться за помощью. Пытаясь решить проблему, не делайте это в одиночку. Тройка Пентаклей предвещает необходимость командной работы.

Старайтесь общаться с другими и открыто говорить о своих проблемах. Вы можете выбрать друзей или семью. Суть в том, что проницательность означает умение понимать, когда нужно работать самостоятельно, а когда позволить кому-то другому взять на себя вашу работу.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Девятка Жезлов

27 апреля карта Таро Девятка Жезлов напоминает вам о необходимости быть сильным и стойким перед лицом невзгод. Бывают моменты, когда вы хотите убежать от проблемы, но сегодня лучше всего встретиться с ней лицом к лицу, чтобы понять, чему вы можете научиться и как справиться с ней.

Проблемы могут быть полезны, даже если они неудобны, потому что они помогают вам увидеть ваши эмоциональные ограничения и ваши сильные стороны. Разрешите себе горевать, но при этом усердно работайте.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Туз Пентаклей

Финансовые проблемы возникают часто, Близнецы, и 27 апреля вы можете обнаружить проблеск надежды даже в самых тяжелых экономических обстоятельствах.

Ваша карта Таро, Туз Пентаклей, указывает на изобилие на горизонте благодаря изменениям в ваших обстоятельствах. Вы можете увидеть решение, которое упускали до сегодняшнего дня, или услышать совет, который вас зацепит и вселит надежду. Когда вы чувствуете, что у вас мало или совсем нет вариантов, доверьтесь своим чувствам и решите следовать им.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Десятка Мечей, перевернутая

В глубине души вы знаете, что вам предназначено гораздо большее, Рак. 27 апреля вам нужно внимательно прислушаться к своему внутреннему голосу, когда он говорит о вашем жизненном пути.

Ваша карта Таро на сегодня, Десятка Мечей в перевернутом положении, указывает на то, что во время отдыха ваш разум становится более открытым для того, что принесет будущее. Не отбрасывайте случайную мысль только потому, что она кажется невозможной. Сон наяву может стать идеей, над которой стоит поработать.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Королева Жезлов

Знайте, за кем следовать, а кого избегать, Лев. Королева Жезлов символизирует человека, излучающего энергию и страсть к работе, которую вы хотите делать.

27 апреля вы начнете видеть разницу между человеком, который работает, потому что должен, и другим, который выбирает тот же путь из любви к нему.

Вы хотите окружить себя самой позитивной энергией, которую можете найти, чтобы находиться в потоке творческого потенциала из истинного источника, который помогает вам расти подлинно.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Мир в перевернутом положении

Не все ситуации требуют от вас оставаться преданными, Дева. Есть время и место, когда нужно остановиться, и 27 апреля вы можете почувствовать, что лучше всего закрыть дверь перед новой возможностью.

Перевернутая карта "Мир" символизирует неудачи или безнадежные дела, и важно признать, когда что-то не получается или когда вы не там, где должны быть. Урок, который вам нужно усвоить, может заключаться не в настойчивости, а в умении вовремя переключиться на что-то другое.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: Паж Кубков, перевернутая

Вы знаете, что лучше не игнорировать сильные эмоции. 27 апреля Паж Кубков (перевернутая) подчеркивает важность здорового управления сильными чувствами, особенно теми, которые могут затянуться и создать проблемы в будущем.

Весы, чувства не бывают хорошими или плохими; они просто есть. И лучше всего их уважать. Иногда нужно попросить выходной или сказать друзьям, что нужно перенести планы, чтобы подумать и дать себе возможность прочувствовать свои эмоции.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: Паж Мечей

Вы всегда можете понять, когда находитесь в ситуации, требующей изучения нескольких аспектов. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, когда он подсказывает вам углубиться в исследование, Скорпион.

Сегодня вам следует глубоко копать в поисках информации. Паж Мечей символизирует потребность в активном любопытстве. Задавайте вопросы и будьте готовы приложить дополнительные усилия, чтобы узнать то, о чем люди могут вам не рассказать, если вы сами не спросите.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Двойка Жезлов, перевернутая

Всегда полезно заранее планировать свои действия. Именно на этапе планирования вы обнаруживаете потенциальные проблемы и решаете их до того, как они возникнут.

27 апреля Двойка Жезлов (перевернутая) призывает вас преодолевать моменты неуверенности. Проверьте свои страхи и не беспокойтесь о том, что вы не сможете преодолеть те трудности, которые вас сейчас волнуют.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: Десятка Жезлов

Проницательность не означает, что вам не придётся нести тяжёлую ношу, но она позволяет мысленно подготовиться к моментам, когда всё кажется непосильным.

27 апреля Десятка Жезлов напоминает вам, что сила и выносливость часто приходят с практикой. У вас есть всё необходимое, чтобы преодолеть трудности.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: Девятка Пентаклей

Водолей, иногда нужно рисковать, а потом пожинать плоды своих усилий. 27 апреля Девятка Пентаклей предсказывает все преимущества и награды упорного труда и старания. Друзья и семья могут не понимать, почему вы выбираете путь, который сложнее того, по которому они были бы готовы идти.

Тем не менее, если вы знаете, что это необходимо, чтобы привести свою жизнь туда, где вам суждено быть, верьте в себя. Ваша цель, возможно, не в том, чтобы доказать им их неправоту, но вы можете научить их доверять вам, когда вы говорите.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: Семерка Кубков, перевернутая

Перевернутая Семерка Кубков говорит о том, что вы обретете понимание, которого у вас изначально не было, и именно 27 апреля вы почувствуете, что знаете себя настолько хорошо, что вам не нужны советы других, чтобы направлять вас.

Не позволяйте себе отчаиваться из-за незнания того, что вас ждет впереди. Наступила эра самодостаточности, и она дает вам шанс мечтать и воплощать в жизнь свои мечты.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять