Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-4-yanvarya-telcam-nachat-bliznecam-stremlenie-10729058.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 4 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Шут

Овен, ваш ежедневный гороскоп Таро на воскресенье — Шут, символизирующий новые начинания, смелые шаги и доверие моменту.

Вас зовет что-то новое, и нет никаких гарантий, что ваша идея сработает.

Однако вам не нужно знать все заранее. Сейчас важно сделать шаг веры. Время пришло, и оно идеально.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Туз Жезлов

В воскресенье, 4 января, ваша карта Таро, Туз Жезлов, приглашает вас начать что-то захватывающее. Подумайте, что сегодня вдохновляет ваше воображение. Вам не нужен готовый план; вам нужно желание начать.

Чувство скуки или отсутствия вдохновения создало пустоту в вашей жизни, но это скоро закончится. Обратите внимание на то, что вас вдохновляет. Страсть — это информация, и даже небольшое её количество может привести вас туда, где вам суждено быть.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Колесница

Карта Таро "Колесница" говорит о движении вперёд, решимости и победе благодаря силе воли. Вам предлагается сосредоточиться на том, что заслуживает вашего внимания, а не отвлекаться на что-то другое.

Когда вы стремитесь к тому, чего хотите, дела начинают двигаться быстро. Выберите направление, и прогресс придёт благодаря вашим постоянным усилиям и интересу. Стремитесь к тому, чего желаете.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Сила

Рак, ваша ежедневная карта Таро на воскресенье говорит о смелости и внутренней уверенности.

Вы наконец-то понимаете, что вам не нужно ничего доказывать или напрягать, чтобы двигаться вперёд. Самое мощное, что вы можете сделать сегодня, — это реагировать спокойно и целенаправленно.

Эмоциональная реакция только создаёт другие проблемы. Самоуверенность растёт, когда вы понимаете, что можете справиться с ситуациями, не теряя себя.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Восьмерка Жезлов

Восьмерка Жезлов говорит о быстром прогрессе, моментах просветления и действиях.

Дела наконец-то налаживаются, Лев. Вы начинаете чувствовать оптимизм и цените шанс воплотить желаемое в реальность.

Не каждый день появляется возможность, когда вы её не ищете. Когда Вселенная действует, не сомневайтесь. Позвольте себе наслаждаться потоком.

Девы

Карта Таро на воскресенье для Девы: Королева Жезлов

Дева, ваша карта Таро, Королева Жезлов, говорит о вере в себя, магнетизме и уверенном лидерстве. В воскресенье вам напоминают, что вам не нужно разрешение других, чтобы занять своё место. Когда приходит ваше время двигаться вперёд, важно прислушаться к своему сердцу.

Сегодня важно доверять своей интуиции и быть самим собой, даже если вы не совсем уверены в том, как ваши действия повлияют на исход.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Король Жезлов

В воскресенье карта Таро для вашего знака зодиака, Весов, — Король Жезлов. Король символизирует власть, а Жезлы — решительные действия.

Вы достаточно долго взвешивали свои варианты, и теперь готовы выбрать тот, который больше всего соответствует тому, кем вы хотите стать.

Другие смотрят на вас в поисках руководства или ясности, поэтому действуйте целенаправленно. Не позволяйте стремлению угодить другим мешать вам делать то, что вы знаете, что должны делать.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Паж Жезлов

Скорпион, ваша карта Таро, Паж Жезлов, говорит о смелых идеях и экспериментах. Вам не нужно знать всё или быть экспертом, чтобы отправиться в новое путешествие.

Открывается путь, и вы готовы начать разговор или проверить свои силы и посмотреть, что вы почувствуете. Вы учитесь на практике, и это один из лучших способов для вашего роста.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Двойка Жезлов

Карта Таро "Двойка Жезлов" говорит о выборе пути и направления, в котором вам нужно двигаться.

Вы уже знаете, что хотите от жизни большего, и в воскресенье вы сможете определить, что для вас значит большее. Сегодня благоприятствует планированию с намерением, действиям, а не импульсивным побегам. Ваш следующий шаг важен, и вы должны сделать его значимым.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Суд

Козерог, ваша карта Таро на сегодня — "Суд", что говорит о том, чтобы обрести цель и ответить на призыв к действию.

Что-то, что вы откладывали, теперь готово к тому, чтобы вы завершили это и начали новую главу.

Вы работаете не над исправлением прошлого, а готовитесь к будущему. Завершив сегодня все незавершенные дела, вы обретете душевный покой и завершенность, освободив время и энергию для чего-то большего и лучшего.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов символизирует уверенность после совершения действий. Ваш публичный имидж начинает формироваться, когда вы уверены в себе и делаете то, что, как вам кажется, вы должны сделать.

Вы наконец-то видите прогресс там, где раньше чувствовали себя незамеченными, но это не связано с внешним одобрением.

Вместо этого вы учитесь снова верить в себя. Ваш успех укрепляет вашу уверенность, а не заставляет вас беспокоиться о ее поддержании. Вы можете наслаждаться своей победой.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Солнце

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро — Солнце, которое символизирует жизненную силу, ясность и радостную уверенность. Сегодня в вашей жизни что-то стало легче и менее ограничивающим.

Даже если жизнь еще не идеальна, вы полагаетесь на то, что приносит вам радость и энергию. Вы не вкладываете силы в те сферы жизни, которые отвлекают.

Вместо этого ваши интересы становятся топливом для вашего будущего. Вы ставите в приоритет то, что действительно заставляет вас чувствовать себя живым, и даже всё остальное начинает складываться легче.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред