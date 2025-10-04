Укр
Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

Алена Кюпели
4 октября 2025, 20:09
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 5 октября
Гороскоп Таро на 5 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шестерка Мечей

Овен, вы часто справляетесь со своей печалью и грустью. Занятость помогает вам держать мысли и чувства под контролем.

Но есть и хорошие новости из вашего воскресного расклада Таро, который принесет вам Шестерка Мечей, карта, сигнализирующая о глубоком эмоциональном исцелении: чувства, которые вы когда-то считали невыполнимыми, остаются позади.

Есть надежда и оптимизм на завтрашний день. Воскресенье будет хорошим днём для вас, потому что вы находитесь в лучшем эмоциональном состоянии.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Королева Кубков, перевёрнутая

Телец, вы отлично умеете заземляться, хотя в последнее время это, возможно, было немного сложнее. Сегодня может начаться новый день, когда вы сможете увидеть ситуацию и себя в другом свете.

Королева Кубков, перевёрнутая, предостерегает от чрезмерной чувствительности к вещам, которые вы не можете изменить или пытались, но не преуспели. Сегодня вам предстоит решить, что делать дальше.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Семерка Пентаклей

Близнецы, вы готовы увидеть, как ваши усилия принесут плоды. У вас есть удивительный дар действовать определённым образом и достигать именно того результата, который вам нужен.

Сейчас вы чувствуете себя довольно уверенно, хотя может показаться, что шансы на успех невелики.

Карта Таро на сегодня, Семерка Пентаклей, просит вас проявить терпение. Вы можете не знать, когда увидите признаки завершения, но оно обязательно наступит. Обязательно дождитесь его.

Рак

Карта Таро на сегодня для Рака: Пятерка Кубков, перевёрнутая

Рак, вы прекрасно умеете сосредотачиваться на том, что делает жизнь приятной. Вы неисправимый оптимист. Дело не в том, что вы не чувствуете трудностей, когда они приближаются, но вы не позволяете им сломить вас — по крайней мере, надолго.

Сегодняшняя карта Таро, Пятёрка Кубков (перевёрнутая), говорит о том, что вам нужно смириться с эмоциональной ситуацией. Вы готовы достичь точки принятия, которая будет способствовать этому.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Сила (перевёрнутая)

Лев, вы не против находиться в центре внимания, и, возможно, не против того, чтобы другие обращали на вас внимание и ухаживали за вами. Вы не застенчивы и считаете, что слова окружающих (в позитивном смысле) — правда, так почему бы и нет?

Сегодняшняя карта Таро, Сила (перевёрнутая), говорит о том, что нужно помнить о тщеславии и избегать ситуаций, в которых вы проявляете чрезмерную гордыню. Быть уверенным в себе — это здорово, но обязательно знайте меру и не переходите её.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Справедливость (перевёрнутая)

Дева, вы цените факты и предпочитаете порядок. Вам нравятся люди, которые готовы брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки. Вы чувствуете, что это не проблема, особенно если они делают то, что должны.

Итак, сегодняшняя карта Таро, Справедливость в перевёрнутом положении, говорит о том, чтобы отстаивать то, что вы считаете правильным. Возможно, вам придётся вынести проблему на поверхность и противостоять ей. Вам может не нравиться сама мысль об этом, но сегодня время для смелых действий.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Десятка Пентаклей в перевёрнутом положении

Весы, вы хотите, чтобы ваши близкие чувствовали себя в безопасности. Вы хотите, чтобы все были здоровы и счастливы. Вы можете почувствовать, когда этой уверенности нет, и когда вы это чувствуете, вы вмешиваетесь, чтобы решить проблему.

Сегодняшняя Десятка Пентаклей в перевёрнутом положении говорит о создании наследия, которое подразумевает заботу о семье, когда финансовая безопасность находится на низком уровне. Вы можете пожертвовать или помочь в обучении финансовой грамотности. Вы можете открыть своё сердце и свой кошелёк, чтобы жизнь стала легче.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Четверка Кубков

Скорпион, вы настолько проницательны и сосредоточены, что замечаете все детали. Вы чувствуете, когда что-то меняется, даже если это незначительные изменения, которые никто, кроме вас, не замечает. Сегодня именно эта интенсивность превращает вашу силу в слабость.

Четверка Кубков предостерегает вас от чрезмерной сосредоточенности на том, что не так, из-за которой вы не видите, что работает правильно. У любой ситуации может быть две стороны, и вы считаете, что ничто другое не имеет значения, кроме решения проблемы; однако, возможно, есть лучший способ использовать вашу энергию.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Королева Мечей, перевёрнутая

Стрелец, вам есть что сказать, и вы можете быть красноречивым и конкретным. Вы не стесняетесь в выражениях, и, делясь своими мыслями, вы очень уверенно говорите то, что считаете нужным. Вы целеустремлённы.

Сегодняшняя Королева Мечей, перевёрнутая, предупреждает вас о необходимости быть осмотрительным в своей подаче, даже если это честно. Тон также имеет значение. Говорите с добротой, это поможет другим услышать то, что нужно сказать, не отвлекая их от вашего намерения – помочь.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Кубков, перевёрнутая

Козерог, вы можете быть очень заботливым и проницательным в деловых и финансовых вопросах, касающихся всего, включая семью. Вы любите экономить и не против быть бережливым человеком в группе.

Сегодня вы почувствуете, когда человек, будь то продавец или тот, кто хочет, чтобы вы приняли решение в свою пользу, манипулирует вами. Подумайте о том, чтобы успокоиться и сделать шаг назад, прежде чем действовать импульсивно. Будьте честны с собой, даже если другие не честны.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Рыцарь Мечей, перевёрнутая

Водолей, когда всё остальное терпит неудачу, сохраняйте хладнокровие. Будучи воздушным знаком, вы мастерски умеете отстраняться и знаете, что полезно сделать шаг назад и оценить ситуацию, прежде чем делать поспешные выводы. Важно помнить, кто вы, и позволить этой информации помочь вам ощутить контроль.

Сегодня сбавьте обороты. Позвольте себе обдумать всё. Выбирайте обдуманные действия вместо поспешных.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Десятка Кубков, перевёрнутая

Рыбы, у каждого свои ожидания относительно того, как всё должно быть. Возможно, вы не задумываетесь об этом, когда пытаетесь найти кого-то там, где он находится, но даже у вас есть желания, которые вы таите в своём сердце.

Сегодняшняя карта Таро служит мягким предостережением, чтобы защитить свои чувства от дисгармонии, когда ожидания не оправдываются. Сосредоточьтесь на открытом общении. Обсуждайте то, что считаете реалистичным. Найдите способ проявить сочувствие и пойти навстречу друг другу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

