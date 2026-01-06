Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

Алена Кюпели
6 января 2026, 07:59
60
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 7 января
Гороскоп Таро на 7 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Туз Пентаклей, перевернутый

Овен, ваша карта Таро на среду — Туз Пентаклей, перевернутый, что говорит о задержках или упущенных возможностях.

Ваша ситуация связана с практическими вопросами, такими как работа, деньги и долгосрочные планы. Она появляется, когда что-то имеет потенциал, но требует лучшей подготовки, прежде чем сможет добиться успеха.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Дьявол, перевернутый

Телец, вы освобождаетесь от старых привычек и обязательств. Вы твердо убеждены, что перемены необходимы. Дьявол, перевернутый, говорит о привычках, которые истощают вашу энергию. В среду вы возвращаете себе контроль и выбираете более здоровый образ жизни.

Вы решили отказаться от рабочих моделей, которые больше не помогают вам достигать ваших целей. Вместо этого вы становитесь более продуктивными и менее перегруженными. Вы перестаете позволять чувству вины сдерживать вас и выбираете силу, а не давление.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Влюблённые

Карта Таро "Влюблённые" говорит о необходимости сделать выбор. Вы знаете, что для вас действительно важно, Близнецы, и готовы направить своё внимание на достижение этой цели.

Вы посвящаете себя тому, что действительно имеет значение, вместо того, чтобы распылять своё внимание между двумя людьми, проектами или идеями. Ваше решение отражает ваши приоритеты, и вас не волнует, согласны ли с вами другие.

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Пятёрка Кубков

Рак: Пятёрка Кубков символизирует разочарования и фокусируется на том, что не получилось, а не на том, что может получиться сейчас или в будущем. Вам рекомендуется пересмотреть свою точку зрения на различные вещи, которым вы посвятили своё время и внимание.

Как предполагает карта Таро на среду, эмоциональный груз, который вы несёте, сдерживает вас. Но признание происходящего может помочь вам переориентироваться и переключить внимание на то, что вам нужно восстановить.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Девятка Кубков

Девятка Кубков символизирует удовлетворение и личную самореализацию. В контексте карьеры или продуктивности это означает наслаждение результатами уже приложенных усилий. Сегодня благоприятствует завершению задач, которые приносят чувство завершенности, и вы гордитесь достигнутым.

Когда вы ведете себя естественно, вы цените свой прогресс. Ваша мотивация возрастает, и вы чувствуете себя хорошо. Вы работаете эффективнее, и ваш настрой возвращается к оптимизму.

Девы

Карта Таро на среду для Девы: Паж Пентаклей

Вы учитесь и развиваетесь, и всё начинается с практичности и любопытства.

Ваша карта Таро, Паж Пентаклей, говорит об обучении и восприятии роста как процесса, а не как проверки вашей выносливости или навыков. Вы делаете маленькие шаги вперёд и улучшаете свою жизнь шаг за шагом.Карта Таро на среду для Весов: Четверка Пентаклей

Весы, Четверка Пентаклей, говорит о контроле, границах и управлении ресурсами. Эта карта Таро намекает на то, что вы оберегаете своё время и энергию. Вы хотите защитить свои финансы и ресурсы от истощения и использовать их разумно.

Возвращение внимания к тому, над чем вам нужно работать, создаёт стабильность. Вы эффективно управляете своей жизнью, и это видно.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Справедливость

Карта Таро "Справедливость" говорит о справедливости и вдумчивости при принятии решений. Если сегодня вы столкнулись с проблемой, которую необходимо решить на работе, эта карта может означать ясность и баланс.

Сегодняшний день способствует продуктивным решениям, основанным на честности с собой и другими. Когда ваши ожидания ясны, ваша эффективность повышается, и это имеет огромное значение. Вы начинаете с решения неотложных задач, что предотвращает осложнения в будущем. Вы контролируете все, что нужно сделать, и ваши усилия помогают поддерживать бесперебойную работу.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Иерофант

Стрелец, ваша карта Таро обращает ваше внимание на традиции, давно существующие системы, такие как банки, государственные учреждения и храмы. Ваш день бросает вам вызов определить, что нужно изменить, а что должно остаться неизменным.

У вас будет очень продуктивный день, если вы будете следовать проверенным методам, имеющим многолетний опыт успеха.

Вы экономите время и энергию, и вместо того, чтобы пытаться навязать радикальные изменения, сосредоточьтесь на работе. Дисциплина, которую вы используете сегодня, создаст вам необходимый авторитет завтра.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Король Мечей, перевернутая

Перевернутая карта Короля Мечей указывает на умственную перегрузку, недопонимание и чрезмерное обдумывание. Вам напоминают о необходимости замедлить темп мышления, прежде чем принимать решения. Вам следует действовать медленно и размеренно.

Пришло время работать эффективно и упростить свою жизнь. Уделите немного времени, чтобы прояснить свои задачи на сегодня, чтобы избежать траты времени и усилий. Размышление и планирование помогут вам понять, на чем следует сосредоточиться в первую очередь.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Тройка Жезлов, перевернутая

В среду перевернутая Тройка Жезлов указывает на задержки или неопределенность в отношении будущего. Вы проводите анализ перед тем, как развивать то, что хотите видеть.

Работа над улучшением прямо сейчас гораздо лучше, чем запуск нового плана. Ваша продуктивность может заключаться в корректировке ожиданий других или в попытке угодить людям. Терпение сейчас предотвратит ошибки в будущем.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Шестерка Пентаклей

Рыбы, ваша карта Таро на сегодня — Шестерка Пентаклей, которая символизирует баланс и справедливость. Вы ищете взаимной поддержки со стороны окружающих. На рабочем месте вы стремитесь к здоровому обмену властью; вы хотите, чтобы ваши усилия и результаты соответствовали друг другу.

Ваша производительность повышается, когда вклад других ощущается как взаимный, а не односторонний, когда вы или другой человек несёте большую часть работы.

Сегодня предлагайте помощь, когда она необходима, и просите о ней, когда чувствуете себя перегруженным и нуждаетесь в поддержке.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

08:27Война
Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроны

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроны

07:57Мир
"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

Последние новости

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 января (обновляется)

08:51

Снег, гололед и морозы: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

08:27

Не копировать, а опережать: производитель оружия предупредил Запад об упущенном времени

08:16

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Что задумал Трамп с Мадуромнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:59

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

07:57

Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроныВидео

06:57

"Мы сверхдержава": США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

06:10

Удары по Венесуэле: как это повлияет на теневой флот Россиимнение

Реклама
05:58

"Поехали со мной": раскрыто неожиданные детали бегства Повалий и Януковича

05:17

Опасный кофе: какой способ приготовления постепенно "убивает" ваше сердце

04:30

Перемены вскружат голову: трем знакам зодиака суждено начать новую жизнь

04:09

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот касается хозяина лапкойВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медсестры за 75 секунд

03:51

Многие хозяйки даже не догадываются: что сделать, чтобы тесто быстро "подросло"

03:18

Украинцам рассказали, какие устройства запрещено включать после появления света

02:38

Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты

02:07

Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:59

Николь Кидман после развода заподозрили в романе с голливудской звездой

01:30

Дочь Михаэля Шумахера растрогала редким фото с отцом

Реклама
00:50

Морозы приближаются: садовод объяснил, как создать "тепловой щит" для садаВидео

00:39

"Мы вместе": Павленко из Go_A заинтриговала признанием о личной жизни

05 января, понедельник
23:54

США могут скоро взять Гренландию под свой контроль – названы сроки

22:48

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек опять вместе на экране: трейлер новинкиВидео

22:47

Известная певица показала, как ее дочь прощается с папой-военным перед поездкой на фронтВидео

22:20

Три Ту-95МС совершили маневр: существует угроза пуска ракет, что известно

22:01

Свержение Мадуро готовит неприятный "сюрприз для Украины" - что задумали в Кремле

21:40

Без света трижды в сутки: свежий график отключений для Днепропетровщины на 6 январяФото

21:32

У берегов Мексики заметили американскую "убийцу подлодок": что задумали в США

21:27

Больше не будут потеть зимой: чем натереть окна, чтобы избавиться от проблемы

21:16

Россия нанесла массированные удары по американским заводам - в МИД сделали заявление

21:12

Новогодняя романтика: Мария Кравец поделилась редким фото с бойфрендом

21:12

Экстренные отключения отменены: график отключений для Киева и области на 6 январяФото

20:33

Масштабный блэкаут в России возможен только при одном условии - раскрыт сценарий

20:33

"Страшная свинья": Христина Соловий резко раскритиковала себя в отношениях

20:33

Ракеты вместо переговоров: Зеленский резко отреагировал на атаку РФ по УкраинеВидео

20:21

Три знака зодиака резко поменяют судьбу: у кого будет шанс изменить жизнь

20:06

Хозяйки советуют насыпать корицу в раковину: это решит распространенную проблему

20:01

Сомнительная экономия: почему выключать отопление, когда вас нет дома - плохое решение

19:44

Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

Реклама
19:41

Революция в "Динамо": Костюк назвал игроков, которые заменят ветеранов в основе

19:22

Россияне устанавливают ПЗРК на "Шахеды": Игнат сказал, как Украина противостоит врагу

19:21

Сокровище под Черниговом раскрыло главный секрет элит Киевской Руси – что там нашлиВидео

19:10

РФ готовит массированный удар: оккупанты накопили около 900 дроновмнение

19:05

45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

19:04

Почему желтеют листья у комнатных растений: причины, о которых многие не догадываются

18:55

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

18:47

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подорожал базовый продукт

18:43

Решение уже принято: названа сумма и временные рамки большого транша от ЕС

18:29

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять