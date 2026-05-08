Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

Алена Кюпели
8 мая 2026, 14:14
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 9 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны символизирует то, как удача может превратиться из хорошей в великую; нужно лишь терпение, чтобы это произошло.

В вашей жизни, Овен, есть человек, за трудностями которого вы наблюдаете. И вы также замечаете, что он не теряет надежды.

9 мая у вас есть возможность сделать что-то, пусть даже небольшое, чтобы улучшить его положение. Один маленький акт доброты — это всё, что нужно, чтобы превратить надежду в полную веру в доброту человечества.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Отшельник

Иногда вам просто нужно позаботиться о себе, Телец. Когда Солнце находится в вашем знаке, пора задуматься о своих потребностях. Вы готовы к переменам, но понять, с чего начать, никогда не бывает легко. Вам нужно подумать об этом.

Сегодняшняя карта Таро, Отшельник, символизирует духовное путешествие, которое предполагает уход от мира. Вам рекомендуется отвлечься от карьеры и по-настоящему переосмыслить то, что делает вас счастливым.

Вы хотите создать что-то, что отражает то, кем вы действительно хотите быть, а не то, каким вас представляют другие. Вместо того чтобы путаться, разберитесь в этом, изучая себя в тихом размышлении вместе со Вселенной.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Колесница

Сегодняшнее Солнце в Тельце указывает на ваш сектор скрытых врагов, что может свидетельствовать о трудностях со стороны людей, которые кажутся друзьями, но таковыми не являются. 9 мая обратите внимание на свои чувства.

Обратите внимание на тех, кто, кажется, подталкивает вас отказаться от своих мечтаний и/или остановиться, когда вы хотите продолжать. Путь к подлинным отношениям сейчас будет немного сложнее.

Будьте как ваша ежедневная карта Таро, Колесница. Придерживайтесь того, что вы знаете, что должны делать. Учитесь на своем опыте и позвольте ему улучшить вашу жизнь.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Иерофант

Сегодня тот день, когда вы нарушаете все правила, Рак. Вы готовы позволить своим друзьям увидеть вас такими, какие вы есть на самом деле, а не такими, какими вас хотят видеть, даже если давление со стороны окружающих в последнее время заставило вас сдаться.

Карта Таро "Иерофант" говорит о нарушении традиций, и вы готовы попробовать что-то новое. Солнце в вашем секторе связей означает, что вы не только говорите от своего имени, но и действуете в интересах других. Луна в Водолее помогает вам увидеть секреты и вещи, которые не следует скрывать. Вместо этого пришло время раскрыть и выпустить правду на свободу.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Звезда

Карта Таро "Звезда" символизирует ваши желания и обещания, которые Вселенная исполняет ежедневно. 9 мая вы готовы исследовать истинное значение успеха, заглянув в свое сердце и следуя ему.

Солнце подчеркивает ваше стремление к возвышению ради чего-то, что приносит вам удовольствие, и при этом не является показухой. Луна в вашем секторе партнерских отношений подталкивает вас к тому, чтобы взять с собой кого-то, стремясь сделать мир лучше для себя и для тех, кого вы любите.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Суд

Вы можете доверять себе, даже когда сомнения заставляют вас сомневаться в своей правоте. 9 мая Солнце в Тельце призывает вас рассматривать ошибки как уроки. Луна показывает, что ожидание и беспокойство не помогают вам двигаться вперед, а действия помогут.

Карта Таро "Суд" подчеркивает все способы, которыми ваше критическое мышление помогает вам принимать правильные решения. У вас есть дело, которое нужно сделать, но сейчас страх мешает вам сделать первый шаг. Наберитесь смелости, проверьте себя, а затем посмотрите, что произойдет дальше, потому что вы справитесь.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Императрица

Весы, если у кого-то и есть черты Императрицы, так это у вас! Эта карта Таро символизирует заботливую энергию, материнскую и добрую. Пока Солнце находится в Тельце, вам может быть раскрыта тайна, которая вызовет чувство стыда и смущения. Вы вмешиваетесь и помогаете им преодолеть эти негативные эмоции.

Луна в Водолее усиливает вашу любящую натуру, помогая заменить печаль радостью. Вы не просто сторонний наблюдатель, который смотрит, как кто-то переживает это в одиночку. Вместо этого вы играете ключевую роль в возвращении исцеления и надежды в их жизнь через ваши отношения.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Верховная Жрица

Верховная Жрица 9 мая обращает внимание на ваш внутренний голос и на то, как он часто говорит громко, но вы слишком заняты, чтобы по-настоящему его услышать. Сегодняшняя Луна в Водолее призывает вас выйти из зоны комфорта.

Мир не рухнет, если вы остановитесь на мгновение, Скорпион. На самом деле, он может сложиться таким образом, что вернет вас к тому человеку и той жизни, которой вы должны жить.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Луна

Пришло время переосмыслить себя тонким, но здоровым способом. Сезон Тельца — это период, когда вы учитесь лучше заботиться о себе. Поэтому 9 мая вы сосредоточитесь на здоровье, благополучии и своих ежедневных привычках. Причина в том, что вы хотите их улучшить.

Карта Таро "Луна" говорит о скрытых обманах, которые вы не можете увидеть, потому что они очень хорошо маскируются. Прислушивайтесь к своим чувствам, чтобы они направляли вас. Луна в Водолее активирует вашу сферу мышления, поэтому у вас будет необходимая ясность ума, чтобы заметить модели поведения, которые больше вам не помогают.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Смерть

Ситуация вот-вот изменится, и может показаться, что после этого вы уже никогда не сможете вернуться к тому, что было раньше.

Это может быть пугающей мыслью для вас, Козерог, но сейчас самое время следовать за желаниями своего сердца. Страх — это лишь ступенька к вашей радости. Солнце в Тельце побуждает вас попробовать новые хобби и вновь полюбить свою жизнь.

9 мая, когда Луна будет в вашем финансовом секторе, подумайте о цене, которую вы платите каждый день за то, что остаетесь на месте, где чувствуете себя застрявшим. Улучшение вашего самочувствия может стоить того, когда ваша новая жизнь наладится.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Шут

Карта Таро "Шут" говорит о новом начале, которого вы очень хотите для себя, но вы не рассматриваете все варианты, прежде чем сделать этот шаг. Солнце в Тельце напоминает вам о том, как прошлое часто влияет на ваше нынешнее состояние ума. Вы можете бояться упустить что-то важное из-за детских моделей поведения, которые заставляют вас сомневаться в своей ценности.

9 мая у вас будет возможность пересмотреть это мышление, обратив внимание на свои чувства. Луна в вашем знаке придаст вам уверенности. Поэтому не игнорируйте свои чувства, когда они возникнут сегодня. Вместо этого, прислушайтесь к ним, чтобы вы могли работать над исцелением.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Башня

Сегодня ваши чувства улавливают происходящее в жизни других людей и в вашей собственной. Когда Луна находится в Водолее, она раскрывает скрытые ситуации, которые складываются для вас неблагоприятно.

Но, Рыбы, Солнце находится в вашем секторе общения, и это может спровоцировать важные разговоры, которые вам необходимо провести. Башня — это предупреждение о том, что не следует считать, что проблемы, начавшиеся из-за недопонимания или резких слов, являются необратимыми. Вы можете научиться разрешать конфликты с терпением и взаимопониманием.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

