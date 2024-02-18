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Гороскоп Таро с 19 по 25 февраля: что звезды готовят для каждого знака

Лидия Неплях
18 февраля 2024, 21:12
Карты призывают Овна отстаивать собственные позиции на этой неделе.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Колаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка Жезлов

На этой неделе Семерка Жезлов призывает вас отстаивать свои позиции. Получение этой карты указывает на то, что сейчас вы испытываете в своей жизни какое-то противодействие или препятствие. Ваш первоначальный инстинкт может заключаться в том, чтобы отступить, поддавшись любому вызову, стоящему на вашем пути. Однако очень важно отстаивать то, во что вы верите. Неудачи неизбежны, но сдаваться нельзя. Надевайте эмоциональную броню, черпайте мужество и внутреннюю силу в борьбе с этим препятствием, чтобы в конце концов преодолеть его.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь Пентаклей

В последнее время вы витали в облаках? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вас вернуться на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите и ничего не делаете". Или же вы откладываете свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, поскольку прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Императрица

Получение карты Императрицы говорит о том, что эта неделя посвящена получению даров, которые находятся вокруг вас. Легко попасть в бешеный ритм повседневной жизни, но сейчас вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Съешьте вкусную еду. Остановитесь и понюхайте цветы. Вдохните свежий лесной воздух. Заземлившись таким образом, вы откроете в себе способность видеть, чувствовать запахи, слышать, осязать, пробовать и по-настоящему ощущать все величайшие блага жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Мир

Ваше послание на эту неделю - о создании большего баланса в вашей жизни. Таро предоставляет вам множество возможностей для рассмотрения этой темы, но карта Мир, возможно, является высшим выражением этой потребности. Эта карта призывает вас обратить внимание на все сферы вашего существования - эмоциональную, физическую, ментальную и духовную. Не хватает ли вам гармонии в одной из этих сфер? Если да, то вам советуют не только выяснить, как достичь этого баланса, но и как его поддерживать.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Восьмерка Пентаклей

На этой неделе Восьмерка Пентаклей призывает вас использовать свои творческие таланты и усердно работать над ними. Чем больше вы творите и оттачиваете свое ремесло, тем больше окружающих обратят внимание на то, что вы делаете, и тем больше вдохновения вы получите. Выставляя себя на всеобщее обозрение, вы даете другим возможность признать ваши уникальные способности, а это может послужить мотивацией для того, чтобы продолжать создавать вещи, которыми вы действительно гордитесь. Так что выходите на сцену и становитесь мастером своего дела!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Королева мечей

Приготовьтесь высоко восседать на своем троне на этой неделе! Королева Мечей невероятно проницательна, она воплощает в себе интеллектуальную остроту и зрелость, которые помогают ей отсеивать шум эмоций и посторонних мнений. Возможно, сейчас или в ближайшем будущем вам предстоит принять решение, и эта карта служит напоминанием о том, что нужно полагаться на свою логику и изучать все факты, прежде чем действовать. У вас есть богатый опыт и мудрость, которые вы можете использовать, так что обязательно воспользуйтесь ими.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Пятерка Жезлов

На этой неделе вам может показаться, что вы оказались втянуты в конфликт! Пятерка Жезлов указывает на то, что вы пытаетесь достичь какой-то цели, но на пути к ней возникают препятствия. Возможно, вам кажется, что вашу точку зрения оспаривают, или же вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушаться к чужому мнению. Возможно, вы обнаружите, что то, что вначале казалось критикой, на самом деле было конструктивной обратной связью, которая поможет вам в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Король Мечей

На этой неделе ваш ум - ваш главный актив! Возможно, вам предстоит принять важное решение или исследовать неизведанную территорию в определенной сфере вашей жизни. Король Мечей призывает вас использовать логику и интеллект, чтобы сориентироваться в ситуации, а не позволять себе поддаваться эмоциям. Вы сможете определить правильный путь, только когда по-настоящему вникнете в суть дела, а это может произойти только при условии беспристрастности. Дайте себе возможность взглянуть на ситуацию через более ясную призму, и вы увидите, как появится путь.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков указывает на то, что вы позволяете себе барахтаться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы испытываете, вполне реальна и не должна преуменьшаться, это не дает вам права навсегда застрять в этом режиме. Сосредоточившись на своих мнимых неудачах и ошибках, вы не сможете увидеть положительные моменты, которые находятся прямо перед вами, и не сможете двигаться дальше, к более зеленым пастбищам. Надежда еще есть, и на этой неделе вам важно найти, где она находится, и переключить свое внимание на нее.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы оглядываетесь вокруг и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет в вашей собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированно в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на другой стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Десятка Жезлов

Возникало ли у вас ощущение, что вы взвалили на себя всю тяжесть мира? Десятка Жезлов признает, что вы несете на себе непомерно тяжелую ношу. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам необходимо попросить о помощи или сократить то, чему вы себя посвятили. Возможно, вам будет нелегко проглотить эту пилюлю, потому что в дело вступают гордость и нежелание делегировать полномочия. Тем не менее, вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели оказалась под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите о помощи на этой неделе.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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