Гороскоп Таро с 29 января по 4 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

На этой неделе Телец приступил к новому режиму здоровья, и окружающие обратили на это внимание.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 29 января по 4 февраля карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин, по которой вы еще не сдвинулись с мертвой точки. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что уход причинит вам временную боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка Жезлов

На этой неделе победа будет за вами! Шестерка Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли своих целей, но и начинаете получать признание благодаря им. Получили ли вы похвалу от вышестоящего руководства вашей компании за ваши усилия в проекте? Вы приступили к новому режиму здоровья, и окружающие обратили на это внимание? Впитывайте это. Возможно, вы склонны отмахнуться от такого признания, но сейчас не время для стыдливости. Это нормально, когда ваши достижения признают, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Луна

Не позволяйте страху взять над вами верх! Луна указывает на то, что на этой неделе к вам могут подкрасться затянувшиеся переживания, связанные с прошлым, и нахлынуть воспоминания, которые вы хотели бы поскорее забыть. Это может быть что-то, что вы пытались запихнуть в свое подсознание, надеясь, что со временем все само собой разрешится. Вместо того чтобы пытаться игнорировать проблему, решите вывести ее из тени и исцелить себя. Поначалу это может быть болезненно, но помните, что груз, который вы несли, со временем причинил вам боль.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Девятка Кубков

Девятка Кубков может означать, что именно на этой неделе ваши звезды наконец-то начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал от Вселенной, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта порция удачной энергии может означать, что вы чувствуете себя вполне довольными работой, отношениями, дружбой - ваша эмоциональная чаша может переполниться! Найдите время, чтобы остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Башня

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые обозначает Башня, внезапны и непредвиденны. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этих перемен - но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации нелегко пройти, но перемены необходимы для прогресса. Эта встряска для вашей системы - то, что вам было нужно, чтобы увидеть, где трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволит вам перестроиться на более стабильную почву. Принятие этого переходного периода и того, чему он может вас научить, приведет к большим личным достижениям в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в вашей жизни. На этой неделе вам предлагается взглянуть на решение, с которым вы столкнулись, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы к выбору пути, но, возможно, вам стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени в общении. Сейчас необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка Мечей

Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Именно такое послание несет вам Четверка Мечей на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, такой как потеря работы, разрыв отношений или проблемы, связанные с деньгами. Этот вопрос отнял у вас много сил, и сейчас вы, возможно, чувствуете себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенными. Найдите время, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией. Важно дать себе возможность восстановить силы - это поможет вам вернуться в мир с обновленным духом и новыми перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Рыцарь Пентаклей

В последнее время вы витали в облаках? На этой неделе Рыцарь Пентаклей призывает вас спуститься на землю и приложить усилия к реализации своих идей. Возможно, вы страдаете от того, что "только говорите и ничего не делаете". Или же вы откладываете свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений. Независимо от ситуации, вам рекомендуется разработать план действий или придерживаться распорядка дня, поскольку прогресс лучше всего достигается благодаря дисциплине.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Колесница

Колесница - это карта, которая поощряет силу воли, действия и самоконтроль. На этой неделе вам предлагается вступить в свои права и смело взять бразды правления в свои руки, чтобы двигаться к намеченной цели. Сейчас не время пассивно ждать, пока с вами произойдет что-то хорошее. Эта карта знает, что все, что стоит иметь, требует упорного труда и дисциплины. Пристегнув эмоциональную и ментальную броню, вы сможете устремиться в будущее, не обращая внимания на препятствия, возникающие на пути.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Королева кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и воспитание. На этой неделе вы будете призваны каким-то образом проявить эту энергию. Возможно, к вам обратится друг с проблемами во взаимоотношениях или коллега за поддержкой в решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте их от чистого сердца, но эмоционально отстранитесь от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн с головой погрузиться в ситуацию вместе с ними, поймите, что только они сами могут выпутаться из своего затруднительного положения.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Королева Пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится дополнительная забота! Королева Пентаклей - настоящая кормилица: именно она следит за тем, чтобы все были сыты, чтобы в доме был порядок, чтобы она уделяла достаточно времени и внимания своим близким. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, или это вы сами нуждаетесь в плече, на которое можно опереться? Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и это нормально - просить о том, что вам нужно.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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