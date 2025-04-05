Характер человека по знаку зодиака: у каждого есть свой страх и слабые стороны

Известный украинский мольфар Максим Гордеев раскрыл особенности характера представителей каждого знака зодиака.

https://horoscope.glavred.info/harakter-cheloveka-po-znaku-zodiaka-u-kazhdogo-est-svoy-strah-i-slabye-storony-10653302.html Ссылка скопирована

Характер по знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот из видео

Представители каждого знака зодиака имеют свои особенности. Они отличаются характером, целями в жизни, предназначением и даже страхами. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, каков характер каждого знака зодиака.

Гороскоп Овен

Он имеет страх иметь скучную жизнь. Овен любят давать мудрые советы и обожаю, когда любимый человек их обнимает 24/7. Овны спокойны, пока их не разозлят. Они имеют строгую, но одновременно милые черты лица. Они думают о сотне вещей одновременно и занимаются тем, что приносит им удовольствие. Однако их самое большое желание - вернуться в беззаботное детство.

Гороскоп Телец

Они желают стать лучшей версией себя. Тельцы очень честны и будут делать все ради любимого. У них приятная улыбка, но их настроение может мгновенно измениться, что может сделать их невыносимыми. Они живут для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Самый большой страх - потерпеть поражение.

видео дня

Гороскоп Близнецы

Они больше всего боятся потерять близкого человека. Они имеют мягкий характер, но будут до конца отстаивать то, во что верят. Они умеют улыбаться глазами и переживают за всех близких. Однако в моменте они могут "укусить" любимого человека.

Гороскоп Рак

У Раков заразительный смех. Они дарят любовь и поддержку, имеют отличное чувство юмора. Однако в отношениях они превращаются в настоящую розу с колючками. Раки хотят взаимной любви, но они боятся доверять другим.

Гороскоп Лев

Львы хотят увидеть весь мир своим глубоким взглядом. Они буквально читают людей, как открытую книгу, чем становятся отличными психологами для друзей. Они умеют выигрывать в спорах, имеют характер с перчинкой. Они любят одного и до конца, но больше всего боятся измены.

Гороскоп Дева

Они боятся быть зависимыми от кого-то и всегда стараются держать все под контролем. Они делают то, чего хочется. Девы умеют хранить тайны. Они бурные и незабываемые в отношениях, но имеют характер, как буря в ясную погоду.

Гороскоп Весы

Весы боятся принять неправильное решение. Они желают быть понятыми, но в то же время им безразлично чужое мнение. Весы имеют внутренний стержень и всегда показывает миру, кто здесь босс. В отношениях они напоминают американские горки.

Гороскоп Скорпион

Больше всего они боятся признаваться в собственных чувствах. Они страстные, но ревнивые. Они всегда ухожены и хотят быть непохожими на других. Скорпионы имеют острый ум, но характер разный с разными людьми. Они могут преодолеть любые трудности. Но самое большое желание - есть и спать 24/7.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Гороскоп Стрелец

Стрельцы боятся быть отвергнутыми. Они незабываемы в отношениях, имеют взрывной характер, но при этом защищают слабых. Они разговорчивы и готовы делать даже то, чего боятся другие.

Гороскоп Козерог

Козероги замечают мельчайшие детали. Они изобретательны, имеют большое и доброе сердце и всегда желают большего. Козероги бывают упрямыми и игривыми. Они привлекают людей как магнит, но боятся быть нелюбимыми.

Гороскоп Водолей

Самый большой страх Водолея - потерять себя. Они глубоко чувствуют эмоции других и становятся действительно хорошими друзьями. Они ласковые и нежные, но эту сторону держат внутри. Водолеи могут быть хорошим примером для других и вызывают "бабочки в животе". Однако им быстро все надоедает и больше всего им хочется побыть наедине.

Гороскоп Рыбы

С Рыбами точно не соскучишься. Они желают быть первыми во всем и имеют дерзкий взгляд. Рыбы мастерски закрывают рты другим, а их характер может даже навредить моментами. Они доверяют только избранным и боятся не достичь успеха в учебе или на работе.

Смотрите о характере человека по знаку зодиака:

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред