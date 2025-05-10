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Изоляция и дисциплина: транзит Сатурна определит гороскоп для Тельцов на три года

Анна Ярославская
10 мая 2025, 08:47
48
За всю нашу жизнь Сатурн бывает только два или три раза в этом положении, и это крайне важный этап.
Анжела Перл, Сатурн, гороскоп
Анжела Перл рассказала, что принесет Тельцам переход Сатурна в 12-й дом гороскопа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие важные события и изменения ожидаются у Тельцов с 2028 года, когда Сатурн войдет в их знак
  • Как Сатурн в 12 доме может повлиять на здоровье и карьеру Тельцов

Сатурн считается кармическим учителем, и на три года эта планета войдет в двенадцатый дом гороскопа Тельцов. Какие события ожидаются в жизни представителей этого знака зодиака, рассказала астролог Анжела Перл.

Если вам интересен астрологический прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансах.

"За всю нашу жизнь Сатурн бывает только два или три раза в этом положении, поскольку цикл Сатурна составляет двадцать девять с половиной лет. Через три года Сатурн войдёт в ваш знак на три года. Это произойдет в 2028 году. А период до его вхождения в ваш знак будет временем подготовки к переменам", - цитирует астролога Главред.

Когда Сатурн войдёт в первый дом гороскопа Тельцов, в их жизни произойдут огромные перемены, такие как переезды, развод, брак, рождения детей.

Что принесет Сатурн в двенадцатом доме

Это время рассматривается как подготовка к значительным переменам, которые начнутся, когда Сатурн войдет в знак Тельца в 2028 году.

Есть шанс на открытие бизнеса, связанного с медициной, терапией или эзотерикой. Руководство Сатурна может привести к успешному становлению этого бизнеса через несколько лет, особенно когда планета войдет в знак Тельца. Именно в это время вы сможете получить впечатляющий результат.

12 дом связан с глубинной работой над собой, что включает в себя возможные занятия с психологами или психотерапевтами.

Сатурн способствует регулярному самопознанию и избавлению от психологических травм или ненужных обременений. Работа с внутренними травмами может привести к улучшению общего самочувствия и психического здоровья.

Может ощущаться изоляция или даже состояние "тюрьмы".

Тельцам придется ждать чего-то важного, например, получения визы или гражданства.

Сатурн сужает круг общения, но повышает его качество. Вы можете оставить прежние связи. Вместо этого рядом с вами будут более надежные и близкие люди.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Возможно получение наследства или материальной помощи, особенно связанной с долгосрочным трудом.

Могут возникнуть возможности для обучения, духовных практик. Также у Тельцов появится интерес к путешествиям, особенно за границу.

Как рассказала астролог, двенадцатый дом - это сектор прошлого, и Сатурн как будто будет наводить порядок.

"Сатурн был в этом положении 30 лет назад - с 19696 по 1999 год. Если кто-то может вспомнить, что происходило в это время, то, вероятно, похожая сфера будет проигрываться у вас сейчас", - добавила астролог.

Анжела Перл советует заниматься своим телом, поскольку Сатурну все уменьшает, а значит будет шанс похудеть.

Не исключены различные процедурные вмешательства, такие как работа с зубами, суставами или даже создание стоматологической клиники.

Смотрите видео - Гороскоп для Тельцов на транзит Сатурна - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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