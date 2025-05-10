Изоляция и дисциплина: транзит Сатурна определит гороскоп для Тельцов на три года

Вы узнаете:
- Какие важные события и изменения ожидаются у Тельцов с 2028 года, когда Сатурн войдет в их знак
- Как Сатурн в 12 доме может повлиять на здоровье и карьеру Тельцов
Сатурн считается кармическим учителем, и на три года эта планета войдет в двенадцатый дом гороскопа Тельцов. Какие события ожидаются в жизни представителей этого знака зодиака, рассказала астролог Анжела Перл.
Если вам интересен астрологический прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансах.
"За всю нашу жизнь Сатурн бывает только два или три раза в этом положении, поскольку цикл Сатурна составляет двадцать девять с половиной лет. Через три года Сатурн войдёт в ваш знак на три года. Это произойдет в 2028 году. А период до его вхождения в ваш знак будет временем подготовки к переменам", - цитирует астролога Главред.
Когда Сатурн войдёт в первый дом гороскопа Тельцов, в их жизни произойдут огромные перемены, такие как переезды, развод, брак, рождения детей.
Что принесет Сатурн в двенадцатом доме
Это время рассматривается как подготовка к значительным переменам, которые начнутся, когда Сатурн войдет в знак Тельца в 2028 году.
Есть шанс на открытие бизнеса, связанного с медициной, терапией или эзотерикой. Руководство Сатурна может привести к успешному становлению этого бизнеса через несколько лет, особенно когда планета войдет в знак Тельца. Именно в это время вы сможете получить впечатляющий результат.
12 дом связан с глубинной работой над собой, что включает в себя возможные занятия с психологами или психотерапевтами.
Сатурн способствует регулярному самопознанию и избавлению от психологических травм или ненужных обременений. Работа с внутренними травмами может привести к улучшению общего самочувствия и психического здоровья.
Может ощущаться изоляция или даже состояние "тюрьмы".
Тельцам придется ждать чего-то важного, например, получения визы или гражданства.
Сатурн сужает круг общения, но повышает его качество. Вы можете оставить прежние связи. Вместо этого рядом с вами будут более надежные и близкие люди.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Возможно получение наследства или материальной помощи, особенно связанной с долгосрочным трудом.
Могут возникнуть возможности для обучения, духовных практик. Также у Тельцов появится интерес к путешествиям, особенно за границу.
Как рассказала астролог, двенадцатый дом - это сектор прошлого, и Сатурн как будто будет наводить порядок.
"Сатурн был в этом положении 30 лет назад - с 19696 по 1999 год. Если кто-то может вспомнить, что происходило в это время, то, вероятно, похожая сфера будет проигрываться у вас сейчас", - добавила астролог.
Анжела Перл советует заниматься своим телом, поскольку Сатурну все уменьшает, а значит будет шанс похудеть.
Не исключены различные процедурные вмешательства, такие как работа с зубами, суставами или даже создание стоматологической клиники.
Смотрите видео - Гороскоп для Тельцов на транзит Сатурна - прогноз Анжелы Перл:
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