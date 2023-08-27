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Известный астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в сентябре

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 03:30
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В сентябре звезды будут сильно влиять на нашу жизнь, поэтому стоит быть особенно внимательными и осторожными.
Влад Росс
Что можно и чего нельзя делать в сентябре? / Коллаж: Главред, фото: Главред, unsplash.com

Сентябрь – это месяц, имеющий большое астрологическое значение. В это время звезды будут сильно влиять на нашу жизнь, поэтому стоит быть особенно внимательными. Известный астролог Влад Росс в интервью Главреду рассказал о том, что стоит делать и чего следует избегать в этом месяце, чтобы преуспеть в различных сферах жизни.

Что можно делать в сентябре-2023

В сентябре-2023 рекомендуется: повторять пройденный материал в учебе, сдавать повторные экзамены, возвращаться в те вузы, в которых не доучились; анализировать прошлый опыт, исправлять ошибки; прощаться с прошлым и лишним; находить своего партнера, работать в паре, сотрудничать; учиться делегировать и распределять обязанности.

Чего нельзя делать в сентябре-2023

В сентябре-2023 не рекомендуется: начинать новые образовательные программы; делать крупные покупки, приобретать недвижимость, особенно в первой половине месяца; выяснять отношения с партнерами, особенно в конце месяца, когда могут быть неожиданные разводы и расставания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса на сентябрь 2023 года:

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