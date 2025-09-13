Укр
К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

Марина Фурман
13 сентября 2025, 05:45
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
Финансовый гороскоп до конца сентября для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто из знаков зодиака разбогатеет до конца сентября
  • Кому могут предложить повышение на работе

Сентябрь будет особенно благоприятным в финансовой сфере для трех знаков зодиака. Усилия счастливчиков наконец окупятся, а неожиданные возможности увеличат доходы. Главред со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, что сентябрь может стать для них одним из самых щедрых в году.

Телец

В сентябре Тельцы могут ожидать стабильный доход. Их упорный труд будет оценен, а результаты превзойдут ожидания. Возможны премии или успешные инвестиции.

Совет для Тельцов: не бойтесь планировать долгосрочные инвестиции - они будут прибыльными.

Лев

У Львов в этом месяце появится много неожиданных шансов для заработка. Их решительность и лидерские качества помогут получить больше дохода.

На работе возможно повышение зарплаты или новые выгодные сделки.

Совет Льву: поверьте в себя и проявляйте инициативу. В сентябре удача на вашей стороне.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Настоящий финансовый прорыв ждет Скорпионов к концу сентября. Главное - пользоваться шансами, которые подбрасывает жизнь. Может появиться также дополнительный источник дохода.

Совет Скорпиону: смело принимайте решения.

Для Тельцов, Львов и Скорпионов сентябрь будет особенно успешным с финансовой точки зрения.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

15:38

В роду были хозяева - какие фамилии свидетельствуют о селянском происхождении

15:33

Надо ли опускать подлокотник в самолете: стюардесса предупредила о важном

15:33

Чем отличаются два парня в офисе: надо быть "Шерлоком Холмсом", чтобы найти ответ

