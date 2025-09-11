Укр
С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Марина Фурман
11 сентября 2025, 16:01
Три знака зодиака имеют особую память на обиды.
Интересные факты о трех знаках зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака не прощают обид
  • У кого может появляться желание отомстить

Хотя большинство знаков зодиака умеют прощать и двигаться вперед, некоторые никогда не забывают пережитые обиды. Порой даже самый светлый и добрый человек может быть одержим желанием отомстить. Три знака зодиака склонны долго хранить гнев и, при случае, возвращать его вдвойне. Главред со ссылкой на портал Made in Vilnius выяснил, кто славится мстительным характером.

Рак

Раки кажутся чуткими и нежными, но на самом деле они очень упрямы, когда речь идет об обидах. Они могут помнить об обидах в течение нескольких лет.

Совет Раку: научитесь прощать и отпускать обиды.

Скорпион

Скорпионы - настоящие мастера мести. Они никогда не забывают, кто их обидел, и терпеливо ждут момента, чтобы отплатить. Представители этого знака зодиака умеют попасть туда, где болит больше всего.

Совет Скорпиону: старайтесь больше прощать - это поможет вам самим чувствовать себя легче.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Козероги выглядят спокойными и рациональными, но обиды они хранят в себе. Они не мстят сразу, а ждут подходящего момента. Месть Козерогов может быть холодной и неожиданной.

Совет Козерогу: отпустите гнев - месть может помешать вашему успеху.

Эти три знака зодиака редко забывают пережитые обиды и часто стремятся отомстить, но научившись отпускать гнев, могли бы чувствовать себя гораздо свободнее.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

